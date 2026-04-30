અમદાવાદ: AMC ખાતે દબાણમાં લારી લઇ જતા મહિલાનો હોબાળો, દારૂનો ધંધો શરૂ કરવાની ધમકી આપી
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં લારી-ગલ્લાઓને દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
Published : April 30, 2026 at 8:00 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં લારી-ગલ્લાઓને દૂર કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા સમયસર લારીઓ પાછી આપવામાં આવતી નથી. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની ઓફિસ દાણાપીઠ ખાતે એક મહિલાએ લારી પાછી આપવામાં ના આવતા હોબાળો કર્યો હતો. મહિલાએ એવી ધમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો તમે લારી પાછી નહીં આપો તો હું દાણાપીઠ આગળ જ દારૂનો ધંધો શરૂ કરીશ.
દાણાપીઠ ખાતે મહિલાનો હોબાળો
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ઓફિસ દાણાપીઠ ખાતે આરતીબેન નામની મહિલાએ હોબાળો કર્યો હતો. આ મહિલા રૂપનાથ પીઠ ખાતે ફ્રૂટની લારી લગાવતી હતી અને AMC દ્વારા તેની લારી ઉઠાવી લેવામાં આવી હતી. આ લારી છોડાવવા માટે મહિલા જીદે ચઢી હતી અને દાણાપીઠ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ઓફિસે પહોંચી મ્યુનિસિપલ કમિશનરને મળીને રજૂઆત કરવા માંગતી હતી. જોકે, મહિલા કોર્પોરેશનની ઓફિસની અંદર જાય તે પહેલા જ સિક્યુરિટી ગાર્ડે તેને અટકાવી હતી અને પકડીને બહાર જ બેસાડી દીધી હતી.
મહિલાએ કહ્યું કે, દારુ વેચે તો સરકાર કંઇ કરતી નથી અને મજૂરી કરી વેપાર કરે તેની લારી લઇ જાય છે અને હેરાન કરે છે. લારી નહીં મળે ત્યા સુધી હું અહીંયા જ બેસી રહીશ.
તે બાદ અચાનક ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર કોર્પોરેશન ઓફિસે પહોંચ્યા હતા અને ગાડીમાંથી ઉતરીને ગેટની અંદર જતા હતા ત્યારે મહિલા તેમની પાછળ દોડી હતી.જોકે મહિલાની રજૂઆત સાંભળ્યા વગર જ તે કોર્પોરેશન ઓફિસની અંદર જતા રહ્યા હતા.
મહિલાના હોબાળા બાદ 112 જનરક્ષક પોલીસની ગાડી કોર્પોરેશન ઓફિસે પહોંચી હતી. પોલીસ દ્વારા મહિલાને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ કર્મી સામે રડતી આંખે મહિલાએ કહ્યું કે, "સાહેબ હું દંડ ભરવા તૈયાર છું છતાંય મને લારી કેમ પાછી આપતા નથી. મારા પાંચ બાળકો છે તેમનું ગુજરાન લારી વગર કેવી રીતે ચલાવીશ. જો મને લારી નહીં મળે તો હું દવા પીને મરી જઇશ."
આ પણ વાંચો: