ગાંધીનગરમાં મહિલા કોન્સ્ટેબલના જીવન ટૂંકાવવાના કેસમાં કમાન્ડોની ધરપકડ
ગાંધીનગરમાં મહિલા કોન્સ્ટેબલ જ્હાનવી ડાભીએ જીવન ટૂંકાવ્યું અને કમાન્ડો પ્રકાશસિંહની ધરપકડ, ચાર વર્ષથી પ્રેમસંબંધ હતો અને બનાવ પહેલાં સામાન્ય બાબતે તકરાર થઈ હતી.
Published : September 18, 2026 at 8:51 PM IST
ગાંધીનગર: સેક્ટર-3D વિસ્તારમાં રહેતી અને શાહીબાગ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં ફરજ બજાવતી 28 વર્ષીય મહિલા કોન્સ્ટેબલ જ્હાનવી ડાભીએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. આ કેસમાં સેક્ટર-7 પોલીસે મગોડીમાં એસઆરપી ગ્રુપમાં રહેતા બે બાળકોના પિતા અને કમાન્ડો તરીકે ફરજ બજાવતા મહેસાણાના સતલાસણા ગામના વતની પ્રકાશસિંહ ભીખુસિંહ ચૌહાણની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસ મુજબ જ્હાનવી અને પ્રકાશસિંહ છેલ્લા 4 વર્ષથી એકબીજાના સંપર્કમાં હતા અને બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હતો. બનાવ પહેલાં બંને વચ્ચે સામાન્ય બાબતે તકરાર થઈ હતી. પોલીસે આ બાબતને આપઘાત સાથે જોડીને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 306 હેઠળ દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધ્યો છે.
જ્હાનવી મૂળ અમદાવાદની હતી અને ગાંધીનગરમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતી હતી. નાઇટ ડ્યુટી પૂર્ણ કર્યા બાદ તે પોતાના ઘરે પરત ફરી હતી. ત્યારબાદ ઘરમાં જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. 14 સપ્ટેમ્બરની મોડી રાત્રે તેના રૂમમાંથી દુર્ગંધ આવતાં મકાનમાલિકે પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરતાં જ્હાનવીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતી. મૃતદેહ ડિકમ્પોઝ થઈ ગયો હોવાથી તેણે આત્યંતિક પગલું આશરે દોઢથી બે દિવસ અગાઉ ભર્યું હોવાનું પોલીસનું અનુમાન છે. FSLની મદદથી વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
મૃત્યુના આશરે 48 કલાક પહેલાં જ્હાનવીએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર પોતાનો ફોટો મૂકીને “I WISH I WAS MONSTER, YOU THINK I AM” લખ્યું હતું. તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 25 હજારથી વધુ ફોલોઅર્સ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસને હાલ કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી નથી.
જ્હાનવીના પિતાનું અવસાન થઈ ચૂક્યું છે, જ્યારે તેની માતાએ બીજા લગ્ન કર્યા છે. તેના ભાઈ-બહેન શામળાજીમાં ફોઈના ઘરે રહે છે. જ્હાનવીએ લવ મેરેજ કર્યા હતા, પરંતુ પતિના અવસાન બાદ સામાજિક રીતે પતિના મોટાભાઈ સાથે સંસાર માંડ્યો હતો. આ સંબંધમાં પણ તિરાડ પડતાં આશરે દોઢ વર્ષ પહેલાં બંનેના છૂટાછેડા થયા હતા.
જ્હાનવીની ફોઈ નીતાબેન ડાભીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે જ્હાનવીની માતા તેના પર પૈસા આપવા માટે દબાણ કરતી હતી. નીતાબેનના જણાવ્યા મુજબ, જ્હાનવીને તેના પિતાના આપઘાત અંગે 12 વર્ષ બાદ જાણ થઈ હતી, જેના કારણે તે માતાથી નારાજ રહેતી હતી. નીતાબેને વધુમાં જણાવ્યું કે જન્માષ્ટમી દરમિયાન જ્હાનવીએ પોતાના પૂર્વ પતિ હજુ સંપર્ક કરતો હોવાનું કહ્યું હતું. આ આક્ષેપોની પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
સેક્ટર-7 પોલીસે જ્હાનવીનો મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યો છે. તે છેલ્લે કોની સાથે વાતચીતમાં હતી તે જાણવા CDR મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. હેડ ક્વાર્ટરમાંથી તેના સહકર્મીઓ અને મિત્રવર્તુળની વિગતો પણ મંગાવવામાં આવી છે. અંતિમવિધિ બાદ પરિવારજનોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો...