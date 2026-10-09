મેઘરજમાં સાસરિયાઓના ત્રાસથી મહિલાનો આપઘાત, પતિની ધરપકડ
મેઘરજના નેસડામાં માતા-પુત્રીનો કૂવામાંથી મૃતદેહ મળ્યા બાદ સાસરિયા સામે ફરિયાદ નોંધાઇ છે.
Published : October 9, 2026 at 10:28 PM IST
મેઘરજ: મેઘરજના નેસડામાં માતા-પુત્રીનો કૂવામાંથી મૃતદેહ મળ્યા બાદ સાસરિયા સામે ફરિયાદ નોંધાઇ છે. ઘરકામ તેમજ દૂધના પગારના હિસાબ સહિતની બાબતોને લઇને મહિલાને ત્રાસ આપવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે પતિની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સાસરિયાઓના ત્રાસથી મહિલાએ કર્યો હતો આપઘાત
મેઘરજ તાલુકાના નેસડા ગામે આશરે બે વર્ષની બાળકી સાથે 24 વર્ષીય પરિણીત મહિલાના કૂવામાંથી મૃતદેહ મળી આવવાના બનાવને પગલે મેઘરજ પોલીસ મથકે પાંચ સાસરિયાં સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ફરિયાદી પુંજાભાઇ મારીવાડે નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ તેમની પુત્રી સીમાબેનના લગ્ન વર્ષ 2021માં નેસડા ગામના મહેશભાઇ ડામોર સાથે થયા હતા. સીમાબેનને સંતાનમાં આશરે બે વર્ષની પુત્રી હતી. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, છેલ્લા આશરે બે વર્ષથી સીમાબેનને તેના પતિ, સાસુ, સસરા, જેઠ અને જેઠાણી દ્વારા ઘરકામ તેમજ દૂધના પગારના હિસાબ સહિતની બાબતોને લઇને અવાર નવાર શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો.
માનસિક અને શારીરિક ત્રાસને કારણે સીમાબેન અગાઉ પણ અનેક વખત પુત્રી સાથે પિયરમાં આવી હતી અને પરિવારજનો દ્વારા સમજાવીને પરત સાસરીમાં મોકલવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, અગાઉ મે મહિનામાં પરિવારના લગ્ન પ્રસંગ દરમિયાન દાગીના અંગેની વાતને લઈને સીમાબેન સાથે તેના જેઠ અને સાસુએ મારપીટ કરી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આશરે 20 દિવસ પહેલાં દૂધના પગાર બાબતે સાસુ સાથે થયેલા ઝઘડા બાદ સીમાબેન પુત્રી સાથે પિયરમાં આવી હતી. આ બનાવના થોડા દિવસો પહેલાં પતિ સીમાબેનને લેવા માટે પિયરે આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં પરિવારજનોએ મોકલવાની ના પાડી હતી અને ત્યારબાદ પુત્રીને સાથે લઈ જવામાં આવી હતી અને બે-ત્રણ દિવસ બાદ સીમાબેનને પણ સાસરીમાં મોકલવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
દરમિયાન 7 ઓક્ટોબરની સવારે સીમાબેન અંગે કોઈ અઘટિત ઘટના બની હોવાના સમાચાર મળતાં પરિવારજનો નેસડા ગામે પહોંચ્યા હતા. સીમાબેન અને તેની બે વર્ષની પુત્રીનો મૃતદેહ જોવા મળ્યો હતો. પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમે બંનેના મૃતદેહ કૂવામાંથી બહાર કાઢ્યા હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ સમગ્ર મામલે પિતાએ પોતાની પુત્રીને સાસરિયાં દ્વારા આપવામાં આવેલા કથિત શારીરિક અને માનસિક ત્રાસને કારણે પુત્રી અને બાળકીનું મોત થયું હોવાના આક્ષેપ સાથે કાયદેસરની તપાસની માંગ કરી છે. મેઘરજ પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આરોપી પતિ મહેશભાઈને મેઘરજ પોલીસે ઝડપી પાડી અટકાયત કરી છે
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