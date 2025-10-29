ETV Bharat / state

નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા

પ્રાથમિક તબક્કે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કર્યા બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી હોય તેવી શક્યતા છે.

નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા
નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લાના ગ્રીડ નજીક નેશનલ હાઇવે નં. ૪૮ પર આવેલી વર્ષોથી બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલ આજે સવારે ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. મિલની અવાવરૂ જગ્યામાંથી એક મહિલાનો શંકાસ્પદ અવસ્થામાં મૃતદેહ મળી આવતાં વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પ્રાથમિક તબક્કે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે મહિલા સાથે દુષ્કર્મ કર્યા બાદ તેની હત્યા કરવામાં આવી હોય તેવી શક્યતા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, આજે સવારે એક વ્યક્તિ લઘુશંકા માટે મિલના પાછળના ભાગમાં ગયો હતો. ત્યાં તેણે એક રૂમમાં લોહીલુહાણ હાલતમાં અંદાજે ૩૫ વર્ષીય મહિલાનો મૃતદેહ જોયો હતો. આ દૃશ્ય જોઈ તે હેબતાઈ ગયો અને તરત જ નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસને જાણ કરી. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ, એલસીબી (LCB), તેમજ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. મહિલાની હાલત જોઈ પ્રાથમિક તપાસમાં હત્યાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી.

નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)

થોડી જ વારમાં નવસારી જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ પટેલ પણ સ્થળ પર પહોંચી તપાસની સમીક્ષા કરી હતી. પોલીસ સૂત્રો અનુસાર મૃતદેહ મિલના ઉપરના માળેથી નીચે લાવવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાસ્થળ પરથી પુરાવા એકત્ર કરવા માટે એફએસએલ (FSL) ટીમ અને ડોગ સ્ક્વૉડની મદદ લેવામાં આવી હતી. મહિલા હાઇવે આસપાસ રહી કચરો વીણનારી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા
નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)

હાલ પોલીસ દ્વારા મૃતકાનું પેનલ પોસ્ટમૉર્ટમ કરાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. પોસ્ટમૉર્ટમ તથા એફએસએલ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ જ પોલીસ સ્પષ્ટ કહી શકશે કે આ દુષ્કર્મ બાદની હત્યા છે કે અન્ય કોઈ કારણસર થયેલી ઘટના છે. પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે, જ્યારે પોસ્ટમૉર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા
નવસારી: બંધ પડેલી મહાઆશા રાઇસ મિલમાં મહિલાનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળતાં ચકચાર, દુષ્કર્મ બાદ હત્યાની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ તંત્રએ આસપાસના વિસ્તારમાં સીસીટીવી ફૂટેજની પણ તપાસ શરૂ કરી છે, જેથી આરોપી સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી શકે. આ ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે અને પોલીસે લોકોને અફવા ન ફેલાવવાની અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MAHA ASHA RICE MILL
NAVSARI
SUSPICION OF RAPE AND MURDER
RAPE AND MURDER
WOMAN BODY FOUND

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.