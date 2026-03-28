અમદાવાદમાં પતિનો પત્ની પર જ્વલનશીલ પ્રવાહીથી હુમલો, કેટલી ઈજા થઈ તેની તપાસ કરવા હોસ્પિટલ પણ ગયો
આરોપીના ભોગબનનાર સાથે પ્રેમ સંબંધ હતા અને બાદમાં લવ મેરેજ કર્યા હતા. બાદમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી બંને અલગ રહેતા.
Published : March 28, 2026 at 8:59 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નવા નરોડા વિસ્તારમાં યુવતી પર જ્વલનશીલ પદાર્થ ફેંકવાની ઘટના બની હતી. શુક્રવારે યુવતીના ચહેરા પર અજાણ્યા વ્યક્તિએ જ્વલનશીલ પદાર્થ ફેંક્યો, જે બાદ પોલીસે તપાસ કરતા તેના પતિને પકડીને પૂછપરછ કરતા તે જ આરોપી નીકળ્યો હતો. હાલમાં પોલીસ આ મામલામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI દીપક ઢોલાએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, 27મી માર્ચના રોજ એક બનાવનો મેસેજ મળ્યો હતો કે નવા નરોડા વિસ્તારમાં એક યુવતી પર જ્વલનશીલ પદાર્થ ફેંકવામાં આવ્યો છે. એ એનુસંધાને ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને ભોગ બનનારની પૂછપરછ, ગુનાવાળી જગ્યા છે ત્યાંનું નિરીક્ષણ અને આજુબાજુની જગ્યાના સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવા 3 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પોલીસને જરૂરી માહિતી એકત્રિત કર્યા બાદ આધારભૂત કેટલીક માહિતી પ્રાપ્ત થઈ જે આધારે અમે એક શંકાસ્પદને રાઉન્ડ અપ કર્યો છે, જેનું નામ જતિન પટેલ છે. જે ઉત્તમનગર, નિકોલનો રહેવાસી છે. એમની હાલમાં પૂછપરછ ચાલુ છે.
પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીના ભોગબનનાર સાથે પ્રેમ સંબંધ હતા અને બાદમાં લવ મેરેજ કર્યા હતા. બાદમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી બંને અલગ રહેતા. આ પાછળનું કારણ પુરુષના 'મેલ કેરેક્ટર' બાબતે મેણાટોણા મારવા, આરોપીના માતા-પિતા સાથે વર્તન અને અન્ય બીજા કૌટુંબિક કારણોનો મતભેદ હોવાથી, આરોપી મુજબ માનસિક હેરાનગતિ હોવાથી તેણે બદલાની ભાવના રાખીને કેમિકલનો ઉપયોગ કરીને ભોગ બનનારના મોઢા પર ફેંક્યું હતું.
પોલીસે જણાવ્યું કે, આરોપી અત્યારે એરપોર્ટમાં કાર્ગો સર્વિસ સંભાળતી પ્રાઈવેટ કંપનીમાં એમાં ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આરોપીએ અગાઉ નરોડા GIDCમાં નોકરી કરી હોવાથી અમુક રસાયણની સમજ ધરાવતો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. ઘટના બાદ આરોપી કેટલા પ્રમાણમાં ઈજા પહોંચી છે તે તપાસ કરવા ભોગ બનનાર સાથે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ હાજર હતો. ઘટનાને અંજામ આપતા સમયે આરોપીએ ઓળખ છુપાવવા માટે હેલ્મેટ પહેરીને ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો.
