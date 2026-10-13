શેરબજારમાં રોજના 5 ટકાથી વધુ નફાની લાલચ આપી 13.10 લાખની છેતરપિંડી, કેરળના ગાઢ જંગલમાંથી મહિલા આરોપી ઝડપાઈ
પુત્ર સાથે બોગસ ફર્મ બનાવી 3 ટકા કમિશનથી બેંક ખાતું સાયબર ગઠિયાઓને આપ્યું, સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની આંતરરાજ્ય કાર્યવાહી.
Published : October 13, 2026 at 8:37 AM IST
સુરત: શેર બજારમાં રોકાણના નામે લોકોને ઊંચા નફાની લાલચ આપી છેતરપિંડી કરતી સાયબર ગેંગ સામે સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. શેર ટ્રેડિંગમાં રોજના પાંચ ટકાથી વધુ નફાની લાલચ આપીને સુરતના એક ફરિયાદી પાસેથી 13.10 લાખ પડાવી લેનારા સાયબર ગઠિયાઓની તપાસ દરમિયાન પોલીસ કેરળના ગાઢ જંગલ સુધી પહોંચી હતી. સ્થાનિક પોલીસની મદદથી મલ્લાપુરમ જિલ્લાના દુર્ગમ જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા મકાનમાંથી 46 વર્ષીય સલીના ટી નામની મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની કાર્યવાહી
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી મહિલાએ પોતાના પુત્ર સાથે મળીને બોગસ ફર્મ બનાવી ફેડરલ બેંકમાં જોઈન્ટ કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું. આ ખાતું સાયબર માફિયાઓને છેતરપિંડીના નાણાં જમા કરાવવા માટે આપવામાં આવ્યું હતું, તેના બદલામાં મહિલા અને તેનો પુત્ર ગેરકાયદેસર વ્યવહારો પર ત્રણ ટકા કમિશન મેળવતા હતા.
બનાવટી વેબસાઇટ અને સેબીના બોગસ લેટરપેડથી વિશ્વાસમાં લીધા
સમગ્ર કેસની વિગતો મુજબ, સુરતના એક ફરિયાદીને શેરબજારમાં રોકાણ કરીને દરરોજ પાંચ ટકાથી વધુ નફો મેળવવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. સાયબર ગઠિયાઓએ સૌપ્રથમ ફરિયાદીને ચેટિંગ એપ્લિકેશનના ગ્રૂપમાં જોડ્યો હતો અને ત્યારબાદ પોતાની કંપની મારફતે વધુ કમાણી કરાવવાની લાલચ આપીને બનાવટી વેબસાઇટની લિંક મોકલી ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું.
ફરિયાદીનો વિશ્વાસ જીતવા માટે ઠગોએ સેબીના નામે બનાવટી લેટરપેડ અને મેસેજનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને ત્યારબાદ અલગ-અલગ બેંક ખાતાંમાં ફરિયાદી પાસેથી કુલ 13.10 લાખ ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા હતા. જોકે, જ્યારે ફરિયાદીએ રોકાણ પર મળેલા નફાના નાણાં ઉપાડવાની વિનંતી કરી ત્યારે રૂપિયા અટકાવી દેવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે શેર ટ્રેડિંગના નામે ઓનલાઇન છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હતી.
ટેકનિકલ તપાસમાં કેરળના જંગલ સુધી પહોંચ્યા પોલીસના તાર
ગુનાની તપાસ દરમિયાન સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બેંક ખાતાની વિગતોના આધારે તપાસ આગળ વધારી હતી. તપાસના તાર દક્ષિણ ભારતના કેરળ રાજ્યના મલ્લાપુરમ જિલ્લાના નિલંબુર સબડિવિઝન હેઠળના ચોક્કડ ગામ સુધી પહોંચ્યા હતા. આરોપી મહિલા ગાઢ જંગલની વચ્ચે આવેલા અંતરિયાળ વીટ્ટીક્કડાવુ વિસ્તારમાં રહેતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ વિસ્તાર અત્યંત દુર્ગમ હોવાથી ત્યાં પહોંચવા માટે પાકો રસ્તો પણ નહોતો. પોલીસ ટીમની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કેરળ પોલીસના બે રાઇફલધારી જવાનો સુરત સાયબર સેલની ટીમ સાથે જોડાયા હતા. બંને ટીમો પગપાળા જંગલમાંથી પસાર થઈ અને લાકડાના સાંકડા પુલને પાર કરીને આરોપીના ઘર સુધી પહોંચી હતી. ત્યારબાદ ઘેરાબંધી કરીને 46 વર્ષીય સલીના ટી, પત્ની ઉમ્મર થડીયન,ને તેના મકાનમાંથી ઝડપી લેવામાં આવી હતી.
સ્થાનિક પોલીસની મદદથી કાયદેસરની કાર્યવાહી પૂર્ણ કર્યા બાદ મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેને સુરત લાવવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
બેંક ખાતામાં રૂ.39.70 લાખના વ્યવહારો, દેશભરમાં 12 ફરિયાદો
પોલીસે આરોપી મહિલાના ફેડરલ બેંકના ખાતાની તપાસ કરતાં મોટા પાયે નાણાકીય વ્યવહારો થયાનું બહાર આવ્યું હતું. 9 જાન્યુઆરી, 2026થી 29 જુલાઈ, 2026 દરમિયાન આ ખાતામાં કુલ રૂ.39,70,824ના વ્યવહારો થયા હતા. તેમાંથી રૂ.33,40,000ની રકમ સાયબર ફ્રોડ સાથે સંકળાયેલી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં આ જ બેંક ખાતા સામે દેશના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી કુલ 12 જેટલી ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેમાં ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ અને તેલંગાણા સહિતનાં રાજ્યોમાં નોંધાયેલી ચાર એફઆઇઆરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પુત્ર અને મુખ્ય સૂત્રધારોની શોધખોળ તેજ
પોલીસ તપાસમાં મહિલા આરોપીએ પોતાના પુત્ર સાથે મળીને બોગસ ફર્મ ઊભી કરી બેંક ખાતું ખોલાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ખાતા મારફતે સાયબર ગઠિયાઓ છેતરપિંડીના નાણાંની હેરાફેરી કરતા હતા. દરેક ગેરકાયદેસર વ્યવહાર પર ત્રણ ટકા કમિશન મેળવવાની લાલચમાં મહિલા અને તેનો પુત્ર આ નેટવર્ક સાથે જોડાયાં હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
હાલમાં આરોપી મહિલાના પુત્ર અને આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારોને ઝડપી પાડવા માટે સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે તપાસ તેજ કરી છે. બનાવટી સેબી લેટરપેડ અને સોશિયલ મીડિયા ગ્રૂપના માધ્યમથી શેર ટ્રેડિંગના નામે ચાલતા સમગ્ર નેટવર્કની કડીઓ મેળવવા મહિલા આરોપીની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
સાયબર ક્રાઇમ સેલે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે વોટ્સએપ કે ટેલિગ્રામ ગ્રૂપમાં શેરબજારમાં અસાધારણ નફાની લાલચ આપતા અજાણ્યા લોકો પર વિશ્વાસ ન કરવો. રોકાણ કરતાં પહેલાં સંબંધિત સંસ્થાની સત્તાવાર માહિતીની ખરાઈ કરવી અને કમિશનની લાલચમાં પોતાનું બેંક ખાતું અન્ય કોઈ વ્યક્તિને વાપરવા આપવું નહીં.
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