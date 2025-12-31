ETV Bharat / state

શિયાળો અને ચીકીનો અનોખો સંયોગ, આજે 10 કરતા વધારે જાતની ચીકી જુનાગઢની બજારમાં લોકોને આકર્ષી રહી છે.

શિયાળામાં સ્વાદના શોખીનો માટે વિશેષ પ્રકારના વસાણા પણ મળતા હોય છે, ત્યારે જૂનાગઢમાં 10 પ્રકારની ચીકી આરોગીને ચીકીના રસિકો શિયાળાને મન મૂકીને માણી રહ્યા છે.

જુનાગઢની બજારમાં ગ્રાહકોને આકર્ષતી વિવિધ જાતની ચીકી
જુનાગઢની બજારમાં ગ્રાહકોને આકર્ષતી વિવિધ જાતની ચીકી (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: શિયાળાને તંદુરસ્તી મેળવવાની અને જે તંદુરસ્તી છે તેને વધારે મજબૂત કરવાની ઋતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શિયાળામાં સ્વાદના શોખીનો માટે વિશેષ પ્રકારના વસાણા પણ મળતા હોય છે.

પરંતુ શિયાળામાં ગોળ,ખાંડ,મગફળી, સફેદ અને કાળા તલ, દાળીયા, સૂકો મેવો, કોપરું અને મમરામાંથી બનતી ચીકી અને તેના લાડુ સ્વાદના શોખીનો માટે શિયાળામાં પહેલી પસંદ બનતા હોય છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં પણ 10 પ્રકારની ચીકી આરોગીને ચીકીના રસિકો શિયાળાને મન મૂકીને માણી રહ્યા છે.

જુનાગઢની બજારમાં ગ્રાહકોને આકર્ષતી વિવિધ જાતની ચીકી (Etv Bharat Gujarat)

એક બે ત્રણ નહીં પરંતુ 10 પ્રકારની ચીકી

શિયાળો તંદુરસ્તી મેળવવાની સાથે જે તંદુરસ્તી છે, તેને મજબૂત બનાવવા માટેની ઋતુ માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન વસાણા ખાવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા જોવા મળતી હોય છે, ત્યારે શિયાળામાં ચીકીનું બજાર પણ આટલું જ મહત્વનું અને ધમધમતું જોવા મળે છે.

શિયાળો અને ચીકીનો અનોખો સંયોગ
શિયાળો અને ચીકીનો અનોખો સંયોગ (Etv Bharat Gujarat)

ગોળ,ખાંડ,મગફળી, સફેદ અને કાળા તલ, દાળીયા, સૂકો મેવો, કોપરું અને મમરામાંથી અલગ-અલગ સ્વાદમાં બનતી ચીકી શિયાળાનું સૌથી પહેલું વસાણુ માનવામાં આવે છે. નાના થી લઈને મોટા સુધી તમામ વ્યક્તિઓ શિયાળા દરમિયાન ચીકીનો સ્વાદ માણતા હોય છે.

શિયાળામાં ચીકી ખરીદનારા લોકોની સંખ્યામાં વધારો
શિયાળામાં ચીકી ખરીદનારા લોકોની સંખ્યામાં વધારો (Etv Bharat Gujarat)

300 રૂપિયાથી લઈને હજાર રૂપિયા સુધી પ્રતિ કિલોનો ભાવ

શિયાળાના દિવસો અને ખાસ કરીને દિવાળીથી લઈને શિવરાત્રી સુધીના આ સમય દરમિયાન જૂનાગઢની સ્થાનિક બજારમાં ઘરેથી ઉત્પાદિત થયેલી ચીકીનું વેચાણ કરતા નાના વેપારીઓ જોવા મળે છે. દિવસ દરમિયાન 15 થી 20 કિલો ચીકીનું વેચાણ થાય છે. જેમાં ગોળ,ખાંડ,મગફળી, સફેદ અને કાળા તલ, દાળીયા, સૂકો મેવો, કોપરું અને સફેદ તલની ચીકી અને લાડુ બજારમાં મળતા હોય છે.

જેમાં પ્રતિ એક કિલો સામાન્ય ચીકીનો ભાવ જેમા મગફળીના બી દાળીયા તલની ચીકીનો ભાવ 300થી લઈને 330 રૂપિયા પ્રતિ કિલો અને ડ્રાયફ્રુટ ચીકીનો ભાવ 1000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાણ થતું હોય છે. દિવસ દરમિયાન એક વેપારી પાસેથી ઓછામાં ઓછી 15 થી 20 કિલો ચીકીનું વેચાણ થતું હોય છે.

જુનાગઢની બજારમાં મળતી 10 કરતા વધારે જાતની ચીકી
જુનાગઢની બજારમાં મળતી 10 કરતા વધારે જાતની ચીકી (Etv Bharat Gujarat)

33 વર્ષથી ચીકીનું વેચાણ કરતા ડાયાબાપા

જૂનાગઢમાં પાછલા 33 વર્ષથી ઘરે ચીકી બનાવીને આઝાદ ચોકમાં ચીકી વેચતા ડાયા બાપાના નામથી જ ચીકીનું વેચાણ થાય છે. ડાયા બાપાના પરિવારના તમામ સભ્યો દરરોજ ઘરે ચીકી બનાવવાના કામમાં જોતરાઈ જાય છે. બપોર સુધીમાં 15 થી 20 કિલો જેટલી ચીકી બને છે, જે સાંજના પાંચ વાગ્યા થી લઈને રાત્રિના નવ વાગ્યા દરમિયાન તેનું વેચાણ કરે છે. કેટલાક દિવસોમાં તો પુષ્કળ ઘરાકી લાગવાને કારણે ચીકી બે ત્રણ કલાકમાં વેચાય જાય છે ચીકી ગોળ અને ખાંડ માંથી પણ બનાવવામાં આવે છે પરંતુ મોટાભાગના લોકો ગોળ માંથી બનેલી ચીકીનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેથી મોટા ભાગની ચીકી ગોળમાંથી બનાવવામાં આવે છે. શિયાળ દરમિયાન ગોળ, મગફળી, તલ, સુકો મેવો, અને કોપરુને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ સારું માનવામાં આવે છે. જેથી દિવાળીથી લઈને શિવરાત્રીના આ સમય દરમિયાન સ્થાનિક નાના વેપારીઓ દ્વારા ચીકીનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરીને તેમના પરિવારનું નિર્વહન પણ ચીકીના વેચાણ થકી થતી આવકથી થતું હોય છે.

