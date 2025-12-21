ETV Bharat / state

શિયાળામાં શાકભાજીના તાજા રસનું સેવન કરવાથી થતાં ફાયદા, જાણો વિવિધ શાકભાજીના રસ અને તેના ગુણધર્મો

શાકભાજીના રસનો આડેધડ અને બિનજરૂરી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેના ફાયદા આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ નુકસાનકારક થઈ શકે છે.

શિયાળામાં શાકભાજીના તાજા રસનું સેવન શારીરીક સ્વાસ્થય માટે ઉપયોગી
શિયાળામાં શાકભાજીના તાજા રસનું સેવન શારીરીક સ્વાસ્થય માટે ઉપયોગી
ETV Bharat Gujarati Team

December 21, 2025

જુનાગઢ : શિયાળાની ઋતુને તંદુરસ્તી માટે સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન બીમાર વ્યક્તિ પણ એકદમ તંદુરસ્ત બની જતા હોય છે, સૌથી મોટો બીજો ફાયદો એ છે કે આ ઋતુ દરમિયાન તમામ શાકભાજી ખૂબ જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં અને સારી ગુણવત્તાવાળા મળતા હોય છે. જેથી શિયાળા દરમિયાન શાકભાજીના તાજા રસનું સેવન પણ આટલું જ પ્રચલિત માનવામાં આવે છે.

જે કોઈ પણ વ્યક્તિની તંદુરસ્તી માટે આજે આટલું જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે, પરંતુ જે રીતે શાકભાજીના તાજા રસના અનેક ફાયદાઓ છે, તેવી રીતે જો શાકભાજીના રસનો આડેધડ અને બિનજરૂરી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેના ફાયદા આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ નુકસાનકારક થઈ શકે છે.

શિયાળાની ઋતુ અને શાકભાજીના રસનું સેવન

શિયાળાની ઋતુને કોઈ પણ વ્યક્તિની તંદુરસ્તી માટે ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન બીમાર વ્યક્તિ પણ એકદમ તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરી લેતો હોય છે. શિયાળાની ઋતુનો બીજો સૌથી મોટો ફાયદો શાકભાજીના રૂપમાં મળી રહ્યો છે. શિયાળો એક એવી ઋતુ છે, કે આ સમય દરમિયાન મોટાભાગના શાકભાજી મળતા હોય છે, અને તેમાં પણ શિયાળા દરમિયાન આવેલું શાકભાજી ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ સારું અને પરિપક્વ માનવામાં આવે છે.

શાકભાજીનો તાજો રસ
જેથી શિયાળા દરમિયાન શાકભાજીના સેવનને અનેકગણું ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, ત્યારે શિયાળા દરમિયાન હવે વહેલી સવારે શાકભાજીના રસનું સેવન પણ ખૂબ જ પ્રચલિત બની રહ્યું છે. જેમાં પાલક, મેથી, આંબળા, આદુ, હળદર, ગાજર, બીટ જેવા શાકભાજીના તાજા રસનું સેવન શરીરના આરોગ્ય માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે, પરંતુ શાકભાજીના રસનું આડેધડ સેવન કરવામાં આવે તો તે ફાયદાની જગ્યા પર કેટલાક કિસ્સામાં નુકસાન પણ કરી શકે છે.

ક્યારે અને કેટલો લેવો જોઈએ શાકભાજીનો રસ

શિયાળા દરમિયાન શાકભાજીના તાજા રસોને શારીરિક રીતે ખૂબ જ લાભપ્રદ માનવામાં આવ્યા છે, પરંતુ દિવસ દરમિયાન ઈચ્છા પડે ત્યારે શાકભાજીનો રસ લેવો ફાયદાની જગ્યા પર નુકસાનકારક પણ બની શકે છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ શાકભાજીના તાજા રસનું સેવન સવારના સમયે કરવાનું યોગ્ય માનવામાં આવે છે, સીધી ભાષામાં કહીએ તો કોઈ પણ શાકભાજીના રસનું સેવન કર્યા બાદ એક કલાક પછી ભોજન લેવામાં આવે તો તેના અનેક ફાયદા આયુર્વેદમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે.

શાકભાજીનો તાજો રસ
સામાન્ય રીતે લોકો શાકભાજીના રસ કાઢીને તેને સાચવીને દિવસ દરમિયાન લેતા હોય છે, પરંતુ શાકભાજીનો રસ કાઢ્યા બાદ ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટના સમયની અંદર તેને તાજો જ પી લેવો આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ઉત્તમ માનવામાં આવ્યો છે. વહેલી સવારે અને નરણા કોઠે 40 ml એટલે કે અડધા ગ્લાસની મર્યાદામાં રસ પીવો ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે, પરંતુ આડેધડ પાણીની માફક ઈચ્છા પડે ત્યારે શાકભાજીના રસને લેવો નુકસાનકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે.

શાકભાજીનો તાજો રસ
વિવિધ શાકભાજીના રસ અને તેના ગુણધર્મો

શિયાળા દરમિયાન આંબળા, હળદર, પાલક, ગાજર, બીટ, આદુ, મીઠો, લીમડો, દુધી, કોથમીર અને ફુદીનો ખૂબ જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં અને ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ તાજા મળતા હોય છે. જેથી શિયાળાના દિવસોમાં આમળાનો રસ લેવાથી તેમાં રહેલું વિટામીન સી કેલ્શિયમ અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ વાળ માટે સારું માનવામાં આવે છે, તો વધુમાં આમળાનો રસ રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે. જેથી શરીરમાં આવતી બીમારીને અટકાવી શકાય છે. આમળાનો રસ પીવાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ સમય અમલકી નોમ થી લઈને અમલકી અગિયારસ સુધી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

શાકભાજીનો તાજો રસ
હળદર આદુ અને પાલકના ફાયદા

શિયાળા દરમિયાન મળતી લીલી હળદર એન્ટિબાયોટિક તત્વોથી ભરપૂર માનવામાં આવે છે, હળદરનો રસ પીવાથી તેને વર્ણીય એટલે કે ચામડીના રંગને ઉજળો કરવા માટે તેમજ તમામ પ્રકારની એલર્જી અને ચામડીના રોગો સામે તે રક્ષણ આપે છે. પાલક પણ ખૂબ જ ખનીજથી ભરપૂર હોય છે. આયર્ન જેવું તત્વ કોઈ પણ વ્યક્તિના અને ખાસ કરીને મહિલાઓમાં લોહીની ઉણપ માટે ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે, તેમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ફાઇબર હોવાથી તે પાચનની સમસ્યાવાળા લોકોને ફાયદો કરે છે, વધુમાં ડાયાબિટીસ અને સ્થૂળતા ધરાવતા દર્દીઓને પણ પાલકનો રસ રામબાણ માનવામાં આવે છે. ગાજરમાં વિટામિન A હોવાથી તે ચામડીની સાથે આંખની તંદુરસ્તી માટે પણ ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. પેટનો દુખાવો, કરમિયા અને ડાયરિયા જેવી બીમારીમાં પણ ગાજર ઉપયોગી માનવામાં આવે છે.

શાકભાજીનો તાજો રસ
લોહીની ઉણપમાં ઉપયોગી બીટ

શિયાળા દરમિયાન મળતા બીટનો ઉપયોગ કરવાથી બીટમાં રહેલું આયર્ન લોહીની ઉણપ માટે ખૂબ જ સારું માનવામાં આવે છે, પરંતુ બીટમાં કુદરતી સુગરનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોવાથી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે બીટનું કોઈ પણ પ્રકારે દરરોજ સેવન કરવું હાનિકારક માનવામાં આવે છે. બીટમાં ફાઇબર હોવાને કારણે તે પાચન માટે સારું છે, પરંતુ બીટમાં ઓગ્ઝોલેટ હોવાથી તે પથરીના દર્દીઓ માટે સારું માનવામાં આવતું નથી. બીટ પચવામાં અતિ ભારે હોવાથી તેને બાફીને લેવામાં આવે તો તેના ફાયદા જોવા મળે છે. કોથમીરમાં પણ મેગ્નેશિયમ ખનીજ તત્વો ખૂબ હોવાથી તે પાચનમાં સુધારો કરવાની સાથે પિત્ત પ્રકોપનું સમન કરવા માટે પણ કોથમીર મહત્વની માનવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિને અતિ તરસ લાગતી હોય તેમાં કોથમીર રાહત અપાવતી હોય છે.

શાકભાજીના રસ
દુધી સ્વભાવે ઠંડી હોવાથી અલગ પ્રકારે ઉપયોગ

શિયાળા દરમિયાન દૂધીનું સેવન પર લોકો કરતા હોય છે, પરંતુ દુધીનો સ્વભાવ ઠંડો હોવાથી તેને ઉનાળામાં ઉપયોગ કરવો વધુ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. દુધી શરીરની સાથે હાથ પગના તળિયાની બળતરામાં રાહત આપવાની સાથે તે એસીડીટીમાં ખૂબ સારું પરિણામ આપે છે. દુધી હ્રદય રોગ અને કોલેસ્ટ્રોલ સામે પણ રક્ષણ આપે છે. દૂધીમાં પોટેશિયમનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી તે લોહીના ઊંચા દબાણ સામે પણ કારગર માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન દૂધીના રસમાં જો સુંઠ અને મરીનો પાવડર નાખીને તેનું સેવન કરવામાં આવે તો દૂધી તેના ઠંડા સ્વભાવને કારણે કફ કરતી હોય છે. જેમાંથી લોકોને રાહત મળી શકે છે.

શાકભાજીના રસ
મીઠો લીમડો અને આદુના ફાયદા

મીઠો લીમડો કોઈ પણ ભોજનના વઘારમાં સ્વાદમાં વધારો કરવા માટે વપરાતું હોય છે. મીઠા લીમડાનો આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મહત્વ છે. મીઠા લીમડાનો રસ શીયાળામાં વાળની સાથે ચામડીને ચકચકિત રાખવા માટે પણ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન ફુદીનાનો રસ પેટના દુખાવા કરમિયા અને શિયાળા દરમિયાન થતી એલર્જીક શરદી ઉધરસ અને તાવ સામે પણ મહત્વનો માનવામાં આવે છે.

શાકભાજીના રસ
શિયાળા દરમિયાન ફુદીનાનું સેવન ભૂખને પણ ઉઘાડતો હોય છે, તેવી જ રીતે આદુનો રસ જમવાના 30 મિનિટ પહેલા ચપટી ભરીને સિંધાલૂણ સાથે લેવામાં આવે તો જે વ્યક્તિને ભૂખ નથી લાગતી, તેવી ફરિયાદમાંથી રાહત મળીને આવા વ્યક્તિની ભૂખ ઉઘડે છે. જેટલા ફાયદા શાકભાજીના રસના સેવન કરવાના છે, તેનો સંયમ પૂર્વક અને નિર્ધારિત માત્રામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શિયાળામાં શાકભાજીના આ રસ કોઈ પણ વ્યક્તિની તંદુરસ્તીને વર્ષ દરમિયાન સાચવવા માટે મહત્વના બનતા હોય છે.

