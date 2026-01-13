ETV Bharat / state

શિયાળામાં શક્તિવર્ધક વસાણુ એટલે ગુંદર પાક, આયુર્વેદ મુજબ ઠંડીની સીઝનમાં શા માટે ખાવો જોઈએ ગુંદર પાક?

શિયાળામાં શક્તિવર્ધક પાક એટલે વસાણુ, શિયાળામાં તે કેમ ખાવું જ જોઈએ જાણો

શિયાળામાં શક્તિવર્ધક પાક એટલે વસાણુ
શિયાળામાં શક્તિવર્ધક પાક એટલે વસાણુ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 6:18 AM IST

જુનાગઢ : શિયાળાની ઋતુને તંદુરસ્તી માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન સૌથી વધારે વસાણા ખાવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા હોય છે. કોઈ પણ જીવના શરીરને શિયાળા દરમિયાન સૌથી વધારે શક્તિની જરૂર પડતી હોય છે, તેની સામે ખૂબ સારું પાચન અને શિયાળા દરમિયાન મળતા વિવિધ ખોરાક પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હાથવગા હોય છે, ત્યારે શિયાળા દરમિયાન ગુંદર અને અન્ય ખાધ્ય ચીજ વસ્તુઓમાંથી બનાવવામાં આવતો ગુંદર પાક શિયાળાના શ્રેષ્ઠતમ વસાણા તરીકે આજે પણ ઘર ઘરમાં પ્રચલિત છે. શિયાળા દરમિયાન પ્રમાણસર ગુંદર ખાવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ વર્ષ દરમિયાન જરુર પડતી શક્તિનો સંચય શિયાળા દરમિયાન વસાણા ખાઈને કરી શકે છે.

શિયાળાના વસાણા વર્ષભરની શક્તિનો સંચય

શિયાળાની ઋતુ અને વસાણા તંદુરસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મહત્વના માનવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન વસાણા તરીકે ખાવામાં આવતો ગુંદર પાક આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. ગુંદર પાકમાં બાવળ, લીમડો અને ખેરના વૃક્ષમાંથી મળતો ગુંદર વસાણાનું મુખ્ય આધાર છે, તેમાં પણ ગુંદર પાકમાં બાવળના ગુંદરને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. આર્યુવેદ ઋતુચક્ર અને દિનચર્યા પર આધારિત તબીબી ઉપચાર પદ્ધતિ છે, કે જેમાં દિનચર્યાથી લઈને ખોરાક અને ઋતુને ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે.

શિયાળામાં શક્તિવર્ધક પાક એટલે વસાણુ (ETV Bharat Gujarat)

જેને કારણે શિયાળા દરમિયાન વિવિધ પ્રકારના વસાણા ખાવાની આયુર્વેદમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેનું પ્રમાણ કોઈ પણ વ્યક્તિની તંદુરસ્તી અને જે તે વસાણાની શરીરમાં જોતી ઉપયોગીતાને આધારે કરવાનુ સૂચવવામાં આવે છે. શિયાળા દરમિયાન સૌથી વધુ શક્તિની જરૂર પડતી હોય છે, તેની સામે આ ઋતુમાં કોઈ પણ પ્રાણીનું પાચન ખૂબ સારું હોય છે. જેથી શિયાળામાં લીધેલા વસાણા વર્ષ દરમિયાન શક્તિના એક સંગ્રહ તરીકે પણ કોઈ પણ જીવના શરીરને મજબૂતાઈ આપે છે.

આયુર્વેદિક તબિબ ચારુ શાહે આપી વિગતો

જુનાગઢ આયુર્વેદિક મહાવિદ્યાલયના વૈદ ચારુ શાહે ગુંદર પાકને લઈને વિગતો આપી છે. તેઓ જણાવે છે કે, શિયાળા દરમિયાન વસાણા ખાવાનું ખૂબ સારું મહત્વ હોય છે, તેમાં પણ ગુંદર પાક એક વિશેષ વસાણા તરીકે ઓળખાય છે, જે ગોળ, ઘી, સુકુ, કોપરું, સુકી ખારેક, સાકર, સુકો મેવો, જાયફળ, એલચી અને સુઠમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે.

જૂનાગઢ ના આયુર્વેદિક તબીબે આપી ટીપ્સ
જૂનાગઢ ના આયુર્વેદિક તબીબે આપી ટીપ્સ (ETV Bharat Gujarat)

ગુંદર પાકમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને પ્રોટીન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે. જેથી તે વર્ષ દરમિયાન જોઈતી શક્તિનો સંગ્રહ પણ આમાંથી થાય છે, પ્રત્યેક સ્વસ્થ વ્યક્તિએ દિવસ દરમિયાન 10 થી લઈને 20 ગ્રામ સુધી ગુંદર પાકનું સેવન કરવું યોગ્ય માનવામાં આવે છે. પ્રમાણ કરતાં વધારે સેવન કરવામાં આવે તો તેની આડ અસરો પણ થઈ શકે છે.

વસાણુ કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે સર્વોત્તમ શક્તિવર્ધક

ગુંદર પાકમાં કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને પ્રોટીન જેવા જરૂરી અને આવશ્યક તત્વો હોવાને કારણે તે કોઈ પણ વ્યક્તિના સાંધા હાડકા ખૂબ સારી ઇમ્યુનિટી માટે સર્વશ્રેષ્ઠ વસાણા તરીકે અપનાવવામાં આવ્યું છે. જે સ્ત્રીઓએ બાળકને જન્મ આપ્યો છે, આવી મહિલાઓ માટે શિયાળા દરમિયાન ગુંદર પાક એક શ્રેષ્ઠ વસાણુ સાબિત થાય છે, વધુમાં વાળની તંદુરસ્તી અને ચામડીના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ગુંદર પાકને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે.

ગુંદરમાં સૌથી વધારે પાચક ફાઇબર હોવાને કારણે જો તેને વધુ લેવામાં આવે તો કેટલીક સાઇડ અસરો પણ થઈ શકે છે, પરંતુ તબીબો દ્વારા અને વ્યક્તિની તંદુરસ્તી અનુસાર સૂચવવામાં આવેલા પ્રમાણ મુજબ ગુંદર પાક લેવામાં આવે તો શિયાળાનું આ વસાણુ કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે સર્વોત્તમ શક્તિવર્ધક બની રહે છે.

