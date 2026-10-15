જીતો 12 લાખનાં ઇનામ: બનાવો નશામુક્ત ભારત અને ગુજરાતના સંદેશ સાથે શોર્ટ ફિલ્મ અને રીલ
એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિભાગની પહેલ, 28 ઓક્ટોબર 2026 સુધી એન્ટ્રી મોકલી શકાશે
Published : October 15, 2026 at 8:27 PM IST
ગાંધીનગર: દેશમાં ડ્રગ્સના વધતા દૂષણ સામે જનજાગૃતિ ફેલાવવા અને યુવાનો સહિત સમાજના વિવિધ વર્ગોને નશામુક્તિના અભિયાન સાથે જોડવાના હેતુથી એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિભાગ દ્વારા શોર્ટ ફિલ્મ અને રીલ જનરેશન સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ‘નશામુક્ત ભારત અને નશામુક્ત ગુજરાત’ના સંદેશને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે યોજાનારી આ સ્પર્ધામાં વિજેતાઓને રોકડ ઇનામ આપવામાં આવશે. સ્પર્ધા માટે કુલ રૂ. 12 લાખનાં ઇનામની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે માહિતી આપતાં એસપી લોકેશ યાદવે જણાવ્યું હતું કે સ્પર્ધાને મુખ્યત્વે બે કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવી છે, જેમાં શોર્ટ ફિલ્મ અને રીલનો સમાવેશ થાય છે. બંને કેટેગરીમાં અલગ-અલગ જજિસ કમિટી બનાવવામાં આવશે અને તેમની પસંદગીના આધારે વિજેતાઓ જાહેર કરવામાં આવશે. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે કોઈ ઉંમર મર્યાદા રાખવામાં આવી નથી. એટલે કે, કોઈપણ ઉંમરની વ્યક્તિ પોતાની સર્જનાત્મકતાના માધ્યમથી નશામુક્તિનો સંદેશ આપી શકશે.
ડ્રગ્સના નુકસાનથી લઈને કાયદાકીય જોગવાઈઓ સુધીના વિષયોનો સમાવેશ
સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર વ્યક્તિઓ ડ્રગ્સના સેવનથી થતા શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક નુકસાન, નશાની લતમાંથી બહાર આવવા માટેના પુનર્વસન (રીહેબિલિટેશન), નશામુક્તિના ઉપાયો તેમજ ડ્રગ્સ સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ જેવા વિષયો પર શોર્ટ ફિલ્મ અથવા રીલ બનાવી શકશે. સર્જનાત્મક અને અસરકારક રજૂઆત દ્વારા સમાજમાં ડ્રગ્સ સામે જાગૃતિ ફેલાવવાનો આ સ્પર્ધાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.
વિજેતાઓને આકર્ષક રોકડ ઇનામ
સ્પર્ધાની શોર્ટ ફિલ્મ કેટેગરીમાં વિજેતાઓને રૂ. 1.50 લાખથી રૂ. 2.50 લાખ સુધીનાં ઇનામ આપવામાં આવશે, જ્યારે રીલ કેટેગરીમાં રૂ. 1 લાખથી રૂ. 2 લાખ સુધીનાં ઇનામ રાખવામાં આવ્યાં છે.
ઇચ્છુક સ્પર્ધકો પોતાની એન્ટ્રી ગૂગલ ડ્રાઇવની લિંક અથવા ઇમેઇલ મારફતે મોકલી શકશે. સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટેની એન્ટ્રી 28 ઓક્ટોબર સુધીમાં મોકલવાની રહેશે.એન્ટી નાર્કોટિક્સ વિભાગની આ પહેલથી યુવાનો અને સર્જનાત્મક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને નશામુક્તિના અભિયાનમાં સહભાગી થવાની તક મળશે. ફિલ્મો અને સોશિયલ મીડિયા રીલ્સના માધ્યમથી ડ્રગ્સના દુષ્પરિણામો અંગે જાગૃતિ ફેલાવીને નશામુક્ત સમાજના નિર્માણમાં સહયોગ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.