ગુજરાતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના વાહનો ભૂતકાળ બનશે ? ઇલેક્ટ્રિક વાહનોના વેચાણમાં રેકોર્ડબ્રેક ઉછાળો
ઓગસ્ટ 2026 માં ગુજરાતીઓનો ગ્રીન મોબીલીટી તરફ ક્રેઝ વધ્યો, જુઓ 2W અને 4Wના સચોટ આંકડા
Published : September 29, 2026 at 7:47 AM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદઃ ગુજરાતના ઓટોમોબાઈલ માર્કેટમાં ઈંધણની પસંદગીને લઈને એક યુગ-પરિવર્તનકારી બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં EV તરફનો ઝોક કેમ વધી રહ્યો છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો તો ખ્યાલ આવ્યો કે પેટ્રોલના સતત વધતાં ભાવ, ઇથેનોલનું મિશ્રણ અને કોસ્ટ ઇફેક્ટીવ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો EV ને વધુ પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે.
ફ્રેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઈલ ડિલર્સ એસોસિએશન (FADA)ના ઓગસ્ટ ના તાજેતરના ડેટા અને કેન્દ્ર સરકારના અધિકૃત VAHAN પોર્ટલના રિપોર્ટ અનુસાર, રાજ્યમાં પરંપરાગત પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાહનોની માંગમાં સતત ઘટાડો નોંધાયો છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV) અને CNG મોડલ્સ વાહનચાલકોની પહેલી પસંદ બની રહ્યા છે. ઓગસ્ટ 2026 માં ગુજરાતમાં કુલ વાહન વેચાણમાં 6.93% નો વાર્ષિક વધારો થયો છે. તેમાંય ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં EV નો માર્કેટ શેર વધીને 6.81% અને ફોર-વ્હીલરમાં CNG નો હિસ્સો 41.13% ની ઓલ-ટાઇમ હાઇ સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. 1 April 2026 થી દેશભરમાં E20 (20% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ) નિયમ લાગુ થયા બાદ અને રાજ્ય સરકારની પ્રોત્સાહક EV પોલિસીના કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગ્રીન મોબીલીટીનો સ્વીકાર ઝડપથી વધી રહ્યો છે.
'પેટ્રોલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે ત્યારે પાંચ વર્ષ EV ચલાવીએ કે પેટ્રોલનું વાહન ચલાવીએ તો EVમાં વધારે ફાયદો થાય છે, મારે દિવસનું 70-80 કિલોમીટર સુધી ડ્રાઇવ કરવાનું થતું હોય છે જેના કારણે મારે અંદાજે દરરોજ 150 કિલોમીટર પેટ્રોલનો ખર્ચ થતો હતો, જ્યારે EVમાં તે ખર્ચ સાવ ઘટી જાય છે.' - મંથન વ્યાસ, EV ખરીદનાર
'દુનિયાભરમાં ચાલી રહેલી વૉરના કારણે પેટ્રોલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, બીજી તરફ પેટ્રોલમાં ઇથેનોલના મિશ્રણના કારણે વાહનોની માઇલેજ અને આવરદા ઘટી રહી છે. ખર્ચા પણ વધારે આવે છે, તાજેતરમાં જ દિકરા માટે લીધું હવે હું મારી વાઇફ માટે પણ EV લેવાનું વિચારી રહ્યો છું. EVમાં હાલ પૂરતી ચાર્જિંગની સમસ્યા છે, અને ફ્લેટમાં રહેનારા લોકો માટે EVના ચાર્જિંગની મુશ્કેલી વધારે છે, આ સમસ્યાને બાદ કરીએ તો EV કોસ્ટ ઇફેક્ટીવ છે, 20 રૂપિયાના યુનિટમાં 100 કિલોમીટર ચાલે છે, જેથી એક કિલોમીટરનું કોસ્ટીંગ લગભગ 25 પૈસા જેટલું આવે છે, જેથી ફાયદાકારક હોય છે, અને હવે નજીકના સમયમાં ફ્લેટમાં સોલર પેનલ લાગી જશે, જેથી તેમાં ઓર ઘટાડો આવશે'.- ચેતન રાયચા, EV ખરીદનાર
80-90 ટકા સુધી વધ્યું EV નું વેચાણ: નિષ્ણાતનો દાવો
FADA ગુજરાતના પૂર્વ ચેરમેન પ્રણવ શાહે ઓટો સેક્ટરના આ પરિવર્તન અંગે મહત્વની વિગતો આપી હતી. તેમણે જણાવ્યુ હતું કે, ગલ્ફ દેશોમાં યુદ્ધની સ્થિતિ અને થોડા સમય પહેલાં ઇંધણની અછતની અફવાઓને પગલે પેટ્રોલ પંપ પર લાગેલી વાહનોની કતારો બાદ લોકોમાં વિકલ્પ તરીકે EV પ્રત્યે ભારે ઉત્સુકતા જાગી હતી.
ટુ-વ્હીલર: ગયા વર્ષે કુલ ટુ-વ્હીલર વેચાણમાં EV ની ટકાવારી 4.28% હતી, જે ચાલુ વર્ષે વધીને 7.88% સુધી પહોંચી ગઈ છે. આગામી તહેવારોની સિઝનમાં આ આંકડો 10% સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આ રીતે જોઈએ તો ઈ-ટુ-વ્હીલરના વેચાણમાં 80% થી 90% નો જંગી વધારો જોવા મળ્યો છે.
ફોર-વ્હીલર: પરંપરાગત પેટ્રોલ-ડીઝલ કારના વેચાણમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, પણ તેની સામે EV અને હાઇબ્રિડ કારનો દબદબો વધ્યો છે. ગયા વર્ષે કુલ કાર વેચાણમાં EV નો હિસ્સો 3.66% હતો, જે આ વર્ષે વધીને 6.4% થઈ ગયો છે (એટલે કે આમાં પણ આશરે 80% નો ઉછાળો છે). આ સિવાય CNG કારના માર્કેટ શેરમાં પણ 0.5% નો વધારો થયો છે.
ટેક્નોલોજીના સુધારા અંગે વાત કરતા પ્રણવ શાહે ઉમેર્યું કે, શરૂઆતના તબક્કામાં EV માં આગ લાગવાની જે ઘટનાઓ બનતી હતી, તે નવી સુરક્ષિત ટેક્નોલોજી આવવાના કારણે હવે નહિવત બની ગઈ છે. પ્રાઇઝ ગેપ પણ ઘટ્યો છે અને મ્યુનિસિપલ રોડ ટેક્સમાં પણ રાહત મળી રહી છે.
EVના ઉપયોગમાં મુખ્ય પડકારો અને બેટરી લાઈફ
ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ લોકોનું આકર્ષણ વધ્યું છે, પરંતુ ક્ષેત્રમાં હજુ પણ કેટલાક પડકારો વિદ્યમાન છે.
બેટરી રિપ્લેસમેન્ટનો ખર્ચ: EV માં સૌથી મોટો અને મોંઘો ભાગ તેની બેટરી છે. જો બેટરી બદલવાની થાય તો વાહનની મૂળ કિંમતના 50% જેટલો ખર્ચ થાય છે. જોકે, હવે ઉત્પાદકો 10 વર્ષ કે લાઇફટાઇમ સુધીની વોરંટી આપી રહ્યા છે. જો 10 વર્ષના સમયગાળા માટે પેટ્રોલ-ડીઝલના વપરાશ ખર્ચની તુલના EV બેટરીના ખર્ચ સાથે કરવામાં આવે, તો પણ ગ્રાહકને EV માં મોટો આર્થિક ફાયદો થાય છે.
ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અછત
ફોર-વ્હીલર EV માલિકો માટે લાંબા અંતરની મુસાફરી વખતે ચાર્જિંગ સ્ટેશન શોધવું એ મોટો પ્રશ્ન છે. હાઇવે પર પેટ્રોલ પંપની સરખામણીએ ઓછામાં ઓછા 40% જેટલા પબ્લિક EV ચાર્જિંગ સ્ટેશનો તૈયાર કરવાની તાતી જરૂરિયાત છે.
ગુજરાતમાં ટુ-વ્હીલર વેચાણનું સવિસ્તર વિશ્લેષણ
રાજ્યના ઓટોમોબાઈલ માર્કેટમાં ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટ સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. ઓગસ્ટ 2026 ના આંકડા દર્શાવે છે કે ટુ-વ્હીલરમાં ગ્રાહકો પેટ્રોલ છોડીને EV ને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે.
વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (ગુજરાત vs ભારત):
ગુજરાત: ઓગસ્ટ 2025 માં 1,15,410 યુનિટ્સ વેચાયા હતા, જે ઓગસ્ટ 2026 માં 10.18% વધીને 1,27,162 યુનિટ્સ થયા છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તર: સમગ્ર ભારતમાં ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ 14,32,537 યુનિટ્સથી 19.69% વધીને 17,14,610 યુનિટ્સ નોંધાયું છે. ભારતની તુલનામાં ગુજરાતનો વૃદ્ધિ દર સહેજ ધીમો છે.
ઇંધણ આધારિત ટુ-વ્હીલર માર્કેટ શેર:
પેટ્રોલ/ઇથેનોલ: ઓગસ્ટ 2025માં પેટ્રોલ ટુ-વ્હીલરનો હિસ્સો 95.21% હતો. તે જુલાઈ 2026 માં ઘટીને 91.93% અને ઓગસ્ટ 2026 માં 92.98% નોંધાયો છે.
ઇલેક્ટ્રિક (EV): ઓગસ્ટ 2025ના 4.28% ની સરખામણીએ ઓગસ્ટ 2026 માં EV નો શેર વધીને 6.81% થયો છે (જોકે જુલાઈ 2026 ના 7.88% કરતાં ઓગસ્ટમાં સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે).
CNG/LPG: ટુ-વ્હીલર ક્ષેત્રે CNG નો ઉપયોગ અત્યંત ઓછો એટલે કે માત્ર 0.21% છે.
ફોર-વ્હીલર (પેસેન્જર વ્હીકલ) માં CNG એ માર્યો મારકો
ગુજરાતના ફોર-વ્હીલર બજારમાં ઈંધણની પસંદગીમાં મોટો આશ્ચર્યજનક ઉલટફેર થયો છે. રાજ્યમાં પેટ્રોલ કારને પાછળ છોડીને CNG કાર નંબર-1 બની ગઈ છે.
વાર્ષિક વેચાણ અને રાષ્ટ્રીય સરખામણી:
ગુજરાતમાં વેચાણ: ઓગસ્ટ 2025 માં 30,939 કાર વેચાઈ હતી, જે ઓગસ્ટ 2026 માં 12.22% ની વૃદ્ધિ સાથે 34,719 યુનિટ્સ પર પહોંચી છે.
રાષ્ટ્રીય સ્તર: દેશભરમાં પેસેન્જર વાહનોનું વેચાણ 3,46,468 થી 16.14% વધીને 4,02,398 યુનિટ્સ નોંધાયું છે.
ફોર-વ્હીલરમાં ઇંધણ મુજબ ટકાવારી (ઓગસ્ટ 2026)
નોંધનીય છે કે, ફોર-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં EV (5.96%) અને હાઇબ્રિડ (6.04%) નો સંયુક્ત માર્કેટ શેર હવે 12% ને પાર કરી ગયો છે, જે ક્લીન એનર્જી તરફનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.
અન્ય કેટેગરીના વાહનોનું વેચાણ (ઓગસ્ટ 2026)
થ્રી-વ્હીલર (3W): વાર્ષિક 24.20% નો મોટો ઉછાળો આવ્યો છે (6,381 થી વધીને 7,925 યુનિટ્સ). આ ક્ષેત્રે 79.27% વાહનો CNG આધારિત છે.
કોમર્શિયલ વ્હીકલ (CV): વેચાણ 6,579 થી 13.28% વધીને 7,453 યુનિટ્સ થયું છે.
ટ્રેક્ટર (TRAC): ટ્રેક્ટરના વેચાણમાં -25.18% નો મોટો વાર્ષિક ઘટાડો નોંધાયો છે (21,873 થી ઘટીને 16,365 યુનિટ્સ).
કુલ વાહન વેચાણ: તમામ કેટેગરી મળીને ગુજરાતમાં વાહન વેચાણ 1,81,694 થી 6.93% વધીને 1,94,279 વાહનો પર પહોંચ્યું છે.
છેલ્લા 5 વર્ષમાં (2021 થી 2026) ઓટો સેક્ટરનો બદલાયેલો મિજાજ
માર્ગ પરિવહન મંત્રાલયના VAHAN પોર્ટલ અને નીતિ આયોગના અહેવાલ મુજબ છેલ્લા 5 વર્ષમાં ગુજરાતમાં ગ્રાહકોના વલણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે:
ટુ-વ્હીલર રિકવરી: કોવિડ મહામારી (2020-21) પછી ટુ-વ્હીલર બજારમાં મજબૂત સુધારો થયો છે, જેમાં ઇ-સ્કૂટર અને ઇ-બાઇકે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે.
SUVનો ક્રેઝ: કાર ગ્રાહકોમાં સબ-કોમ્પેક્ટ અને મિડ-સાઇઝ SUV ની માંગ વધી છે, જેના લીધે પરંપરાગત હેચબેક કારનો માર્કેટ શેર ઘટી ગયો છે.
ગુજરાત દેશના એવા વિશિષ્ટ રાજ્યોમાં સામેલ છે જ્યાં નવી કારના વેચાણમાં CNG નો શેર (38.3%) પેટ્રોલ કરતાં પણ આગળ નીકળી ગયો છે. આ ઉપરાંત, BS6 ઉત્સર્જનના કડક નિયમો અને પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવનો તફાવત ઘટતા નાની ડીઝલ કારોનું ઉત્પાદન બંધ થતાં ડીઝલનો શેર ઘટીને 22.4% પર સ્થિર થયો છે. સ્ટેટ EV પોલિસીના કારણે વર્ષ 2021-22 માં જ્યાં વાર્ષિક 19,000 EV નોંધાતા હતા, તે 2025-26 માં વધીને 86,000 થી વધુ નોંધાયા છે. હાલ રાજ્યના કુલ વાહનોમાં EV નો હિસ્સો 1.36% છે.
VAHAN ડેશબોર્ડ: રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું સ્થાન
ભારત સરકારના સત્તાવાર પોર્ટલ અનુસાર ઓટોમોબાઇલ ક્ષેત્રે ગુજરાત દેશના ટોચના 5 રાજ્યોમાં સામેલ છે:
વાહન રજીસ્ટ્રેશનમાં 5મો ક્રમ: ગુજરાતમાં કુલ 2,95,91,114 (આશરે 2.95 કરોડ) વાહનો રજિસ્ટર્ડ છે. આ યાદીમાં ઉત્તર પ્રદેશ પ્રથમ સ્થાને છે, જ્યારે તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક અનુક્રમે પછીના ક્રમે છે.
વ્યાપારી પરમિટમાં 5મો ક્રમ: ગુજરાત 1,744,674 (17.44 લાખ) પરમિટ સાથે દેશમાં 5મા ક્રમે છે, જેમાં તમિલનાડુ પ્રથમ ક્રમે છે.
ટ્રાન્ઝેક્શન અને રેવન્યુ: ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન અને વાહન વ્યવહાર ટેક્સની આવકમાં મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને યુપી આગળ છે, જ્યારે ગુજરાત ટોપ-5 ની બહાર છે.
અમદાવાદ RTOનો આંકડો શું કહે છે?
અમદાવાદ RTO ના અધિકારી બાલમુકુંદ સૂર્યવંશીએ જણાવ્યુ કે, "ગયા વર્ષથી સરકારે રોડ ટેક્સમાં છૂટછાટ આપતા EV નું રજિસ્ટ્રેશન નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે. વર્ષ 2024-25 માં અમદાવાદની ત્રણ પૈકીની એક RTO માં 11,000 EV નોંઘાયા હતા, જે 2025-26 માં વધીને 14,500 થયા હતા. ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં 1 April થી August સુધીમાં જ 8,000 જેટલા EV રજિસ્ટર થઈ ચૂક્યા છે. આ વલણ જોતાં આ વર્ષે આ આંકડો 17,000 થી 18,000 સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં EV રજિસ્ટ્રેશનમાં વાર્ષિક 25% સુધીનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે."
ગુજરાતના મુખ્ય RTO સેન્ટરોની સ્થિતિ
ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા (કુલ: 12,20,35,450):
વર્ષ 2025 માં ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 23.43% નો ઉછાળો આવ્યો. આમાં GJ-1 (અમદાવાદ) પ્રથમ અને GJ-5 (સુરત) બીજા ક્રમે છે.
સરકારી આવક - રેવન્યુ કલેક્શન (કુલ: ₹5,13,68,08,24,956 / આશરે ₹5,136 કરોડ):
GJ-1 (અમદાવાદ): ₹65 અબજ (₹6,500 કરોડ) થી વધુની આવક સાથે રાજ્યમાં સૌથી આગળ છે. ત્યારબાદ સુરત, વડોદરા, રાજકોટ અને કચ્છનો નંબર આવે છે.
પરમિટ (કુલ: 17,44,674):
GJ-1 (અમદાવાદ) 2 લાખથી વધુ પરમિટ સાથે પ્રથમ ક્રમે છે. વડોદરા બીજા અને સુરત ત્રીજા ક્રમે છે.
2021 થી 2026: વાહનોના ફ્યુઅલ ટાઇપમાં મોટો ફેરફાર
ટુ-વ્હીલર કેટેગરી:
પેટ્રોલ: વર્ષ 2024 માં રેકોર્ડ 11,78,478 પેટ્રોલ ટુ-વ્હીલર વેચાયા હતા. પરંતુ 2025 (107 યુનિટ્સ) અને 2026 (18 યુનિટ્સ) માં પરંપરાગત માત્ર પેટ્રોલથી ચાલતી બાઇક્સનું ઉત્પાદન ઘટી જતાં આ આંકડો નહિવત થયો છે.
E20 ઇથેનોલ મિશ્રણ: 2024 થી બજારમાં PETROL(E20) વાહનો દાખલ થયા છે. વર્ષ 2026 માં અત્યાર સુધીમાં 131 E20 ટુ-વ્હીલર રજિસ્ટર થયા છે.
ઈલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર: 2022 માં ઓલ-ટાઈમ હાઈ 64,580 ઇ-ટુ-વ્હીલર વેચાયા હતા. PURE EV કેટેગરી હેઠળ વર્ષ 2024 માં 24,216 વાહનો નોંધાયા હતા.
ફોર-વ્હીલર (LMV) કેટેગરી:
ડીઝલ કાર: 2024 માં 1,61,281 ડીઝલ LMV વેચાયા હતા, જે 2025 માં ઘટીને 1,56,230 અને 2026 માં અત્યાર સુધીમાં 1,38,655 નોંધાયા છે.
પેટ્રોલ + સીએનજી (PETROL/CNG): 2021 માં સીએનજી કારનું વેચાણ 53,124 યુનિટ્સ હતું, જે વધીને 2024 અને 2025 માં સતત 1.22 લાખ યુનિટ્સથી વધુ રહ્યું છે.
PETROL (E20) નો ઉછાળો: વર્ષ 2025 માં 48,099 પેટ્રોલ (E20) કાર વેચાઈ હતી, જે 2026 માં અત્યાર સુધીમાં ઉછળીને 74,440 થઈ ગઈ છે.
PURE EV કાર: 2024 માં PURE EV કારનું વેચાણ 1,353 યુનિટ્સ હતું, જે 2025 માં 9,576 અને વર્ષ 2026 માં અત્યાર સુધીમાં 12 ગણાથી વધુ વધીને 16,850 યુનિટ્સની ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચી ગયું છે.
Gujarat State Electric Vehicle Policy 2021: મુખ્ય જોગવાઈઓ
રાજ્યમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો વપરાશ વધારવા ગુજરાત સરકારે "Gujarat State Electric Vehicle Policy 2021" લાગુ કરી હતી:
સમયગાળો: 1 July 2021 થી શરૂ કરીને 4 વર્ષ માટે (વર્ષ 2025 સુધી).
લક્ષ્યાંક (કુલ 2 લાખ EV):
ટુ-વ્હીલર: 1,10,000 વાહનો
થ્રી-વ્હીલર: 70,000 વાહનો
ફોર-વ્હીલર: 20,000 વાહનો
સબસિડી (Direct Benefit Transfer - DBT):
બેટરી ક્ષમતાના આધારે ₹10,000 પ્રતિ kWh સબસિડી.
વાહનની ફેક્ટરી કિંમત મર્યાદા: ટુ-વ્હીલર (મહત્તમ ₹1.5 લાખ), થ્રી-વ્હીલર (મહત્તમ ₹5 લાખ), અને ફોર-વ્હીલર (મહત્તમ ₹15 લાખ). સબસિડી વાહનની કિંમતના 40% થી વધુ ન હોઈ શકે.
ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર:
પ્રથમ 250 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશનો માટે મશીનરી પર 25% મૂડી સબસિડી (મહત્તમ ₹10 લાખ સુધી).
પોલિસી સમયગાળા દરમિયાન તમામ EV ચાર્જિંગ સ્ટેશનોને 100% ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ.
ઘર વપરાશના કનેક્શનથી ચાર્જિંગની મંજૂરી અને હાઉસિંગ સોસાયટીઓ માટે ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે NOC આપવું ફરજિયાત.
નોડલ એજન્સી: બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ (Ports and Transport Department).
E20 નિયમ લાગુ થયા બાદ ગુજરાતના શહેરોમાં EVનો ઉછાળો
પ્રસિદ્ધ EV ઉત્પાદક એથર (Ather)ના અધિકૃત આંકડા અનુસાર, 1 April 2026 થી દેશભરમાં 20% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ (E20) ફરજિયાત થયા પછી ગુજરાતમાં ઇ-ટુ-વ્હીલરની માંગમાં તીવ્ર વધારો થયો છે.
Q1 FY27 (April થી June 2026)ના મુખ્ય આંકડા:
પેનિટ્રેશન રેટ: ગુજરાતમાં અગાઉના 3 વર્ષ દરમિયાન ટુ-વ્હીલર બજારમાં EV નો શેર 3% થી 7% ની વચ્ચે રહેતો હતો, જે Q1 FY27 માં વધીને 7.0% ની ઓલ-ટાઈમ હાઈ સપાટીએ પહોંચ્યો છે.
વેચાણ વૃદ્ધિ: ગુજરાતના મુખ્ય 28 શહેરોમાં Q1 FY26 માં 14,546 EV વેચાયા હતા, જેની સામે Q1 FY27 માં વેચાણ 63% વધીને 23,662 EV થયું છે (સામાન્ય ટુ-વ્હીલરનું વેચાણ આ ગાળામાં માત્ર 16% જ વધ્યું હતું).
ગુજરાતના શહેરોમાં EVનો માર્કેટ શેર (Q1 FY27):
- અમદાવાદ: 4,809 EV ના વેચાણ સાથે રાજ્યનું સૌથી મોટું માર્કેટ. કુલ EV વેચાણમાં 20.3% હિસ્સો ધરાવે છે.
- વડોદરા: વાહન વેચાણની ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ મોખરે. કુલ વેચાયેલા વાહનોમાં EV નો શેર સૌથી વધુ 11.5% નોંધાયો છે (જે બે વર્ષ પહેલાં 5.3% હતો). અહીં વેચાણ 448 થી વધીને 1,327 યુનિટ્સ થયું છે.
- અમરેલી: 11.4% EV શેર સાથે બીજા ક્રમે, જ્યાં Q1 FY27 માં 4,570 EV વેચાયા છે.
- અન્ય શહેરો: આણંદ (9.7% / 2,571 EV), બારડોલી (9.3% / 1,844 EV), ભરૂચ (8.8% / 871 EV), ગાંધીનગર (8.8% / 576 EV), અને ભાવનગર (7.1% / 778 EV).
ધીમો ગ્રોથ ધરાવતા શહેરો: જૂનાગઢ (6.0%), ગાંધીધામ (4.0%), રાજકોટ (1.9%), અને વેરાવળ (0.9%) માં EV નો શેર સ્થિર અથવા સહેજ ઘટ્યો છે.
FADA અને VAHAN પોર્ટલના ઓગસ્ટ 2026 ના ડેટા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ગુજરાતનું ઓટોમોબાઇલ ક્ષેત્ર પરંપરાગત ઇંધણમાંથી ગ્રીન એનર્જી તરફ ઝડપથી શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. E20 પોલિસી, વધતા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ અને સરકારની EV પ્રોત્સાહક યોજનાઓને કારણે ગ્રાહકો CNG અને PURE EV ને વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. ફોર-વ્હીલર ક્ષેત્રે 41.13% માર્કેટ શેર સાથે CNG સૌથી મોટું ફ્યુઅલ બન્યું છે, જ્યારે ટુ-વ્હીલર અને કાર બંનેમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો રેકોર્ડ ગ્રોથ નોંધાવી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે વાહન રજીસ્ટ્રેશનમાં 5મું સ્થાન ધરાવતું ગુજરાત આવનારા દિવસોમાં દેશનું અગ્રણી EV અને CNG હબ બનવા તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
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