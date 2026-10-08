નવરાત્રિમાં વરસાદ પડશે કે નહીં? અંબાલાલ પટેલની આગાહી; ખેડૂતોએ આ સમયગાળા દરમિયાન સાવચેતી રાખવી
નવરાત્રિ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા...
Published : October 8, 2026 at 12:38 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સૌથી લાંબો નૃત્યોત્સવ ગણાતી નવરાત્રિની શરૂઆત રવિવારથી થઈ રહી છે, ત્યારે ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓ માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. નવરાત્રિ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી હોવાનું હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે. જોકે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં ખેલૈયાઓને વરસાદ કરતાં ગરમી અને ઉકળાટનો વધુ સામનો કરવો પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 11 અને 12 ઓક્ટોબરના રોજ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે ગરમીમાં વધારો થઈ શકે છે. નવરાત્રિના શરૂઆતના બે દિવસ દરમિયાન ગરમી અને ઉકળાટના કારણે ખેલૈયાઓ પરસેવાથી પરેશાન થઈ શકે છે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતના ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓ માટે વરસાદ કરતાં ગરમીનું પ્રમાણ વધુ પડકારરૂપ બની શકે છે.
આગાહી પ્રમાણે 13થી 15 ઓક્ટોબર દરમિયાન દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. જ્યારે 16થી 18 ઓક્ટોબર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ક્યાંક વરસાદી ઝાપટું પડવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત 21થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સાથે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. 24થી 26 ઓક્ટોબર દરમિયાન પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળો જોવા મળી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ખેતરોમાં પાથરેલા પાક અને અન્ય સામગ્રીમાં ઝેરી જીવજંતુઓનો ઉપદ્રવ વધવાની સંભાવનાને લઈને ખેડૂતોને પણ સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત રહેશે.
27થી 29 ઓક્ટોબર દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. આ દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં હવાના હળવા દબાણની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા પણ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. 28 ઓક્ટોબરથી નવેમ્બરની શરૂઆત સુધીમાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ વધવાની સંભાવના છે.
હવામાન શાસ્ત્રીના જણાવ્યા મુજબ, અલ નીનોની અસર સર્જાય તો જ નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા વધી શકે છે. હાલની આગાહી મુજબ નવરાત્રિના મોટાભાગના દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા મર્યાદિત રહેતી હોવાથી ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓ માટે આ રાહતના સમાચાર છે. ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતમાં ગરબા રમવા માટે વરસાદના વિઘ્ન કરતાં ગરમી અને ઉકળાટ મુખ્ય પડકાર બની શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે દેશના લગભગ 21 રાજ્યોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામા આવી છે. વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે ગાજવીજ સાથે ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. જો કે ગુજરાત પ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દીવમાં તમામ જિલ્લાઓમાં આજથી આગામી 12 ઓક્ટોબર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે અને દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી વિદાયનો તબક્કો હજી ચાલી રહ્યો છે. સાથે જ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તોરામાં વહેલી સવારે અને મોડી રાતના ઠંડીનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, નૈઋત્યના ચોમાસાની વિદાયની રેખા સુપૌલ, રાંચી, રાયપુર, બ્રહ્મપુરી, પરભણી, બારામતી, હરનાઈ પરથી પસાર થઈ રહી છે. મધ્ય અને ઉપલા ટ્રોપોસ્ફિયરના પશ્ચિમી પવનોમાં 'ટ્રફ' સ્વરૂપે એક 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' સક્રિય છે, જેની ધરી સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી 5.8 કિમીની ઉંચાઈએ વિસ્તરેલી છે. આ વિસ્તારોમાં નીચલા સ્તરે નૈઋત્ય-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે.
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