E20 પેટ્રોલથી જૂની કારનું એન્જિન તુરંત બગડી જશે? સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાયેલ અફવાઓ સાચી છે કે ખોટી? જાણો, શું છે સાચું સત્ય
ETV ભારતના સર્વેમાં જાણવા મળ્યું કે માર્ચ 2025માં પેટ્રોલ કારનો હિસ્સો 84% હતો જે માર્ચ 2026માં ઘટીને 70% થયો, BS6 કાર્સ E20 માટે સંપૂર્ણ સક્ષમ.
Published : September 2, 2026 at 6:36 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: સોશિયલ મીડિયા પર E20 પેટ્રોલને લઈને ફેલાયેલી અફવાઓએ વાહનચાલકોની ઊંઘ ઉડાડી દીધી છે. શું આ ઈંધણ જૂની કારના એન્જિન અને પાર્ટ્સને નુકસાન પહોંચાડશે? જો તમારા મનમાં પણ આ સવાલ ઘૂમી રહ્યો હોય, તો અફવાઓથી દૂર રહો અને સાચા તથ્યો જાણો. નવી કે સેકન્ડ-હેન્ડ કાર ખરીદવાનું વિચારતા લોકોમાં મૂંઝવણ છે, ત્યારે આજે આપણે વિગતવાર જાણીશું કે E20 ખરેખર કેટલું સુરક્ષિત છે.
શું E20 ઈંધણ રાતોરાત લાદવામાં આવ્યું છે?
બિલકુલ નહીં, ઈથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પોલિસી વર્ષ 2021થી જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ નીતિ બનાવતા પહેલાં વાહન ઉત્પાદકો, ARAI, SIAM અને સ્પેર પાર્ટ્સ સપ્લાયર્સ સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સરકારે 1 લાખ કિલોમીટરથી વધુના કડક ટેસ્ટિંગ બાદ જ E20ને સ્ટાન્ડર્ડ બનાવ્યું છે. આ 5 વર્ષનું આયોજનબદ્ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન છે.
E20 પેટ્રોલ શું છે?
E20 પેટ્રોલ એટલે 20% ઇથેનોલ અને 80% સામાન્ય પેટ્રોલનું મિશ્રણ ધરાવતું જૈવિક ઈંધણ છે જેને શેરડીના રસ, મકાઈ અને અન્ય બાયોમાસમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
ભારત સરકારે 2021માં નેશનલ બાયોફ્યુઅલ પોલિસી હેઠળ ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો હતો. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પેટ્રોલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવી, ખેડૂતોની આવક વધારવી અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે. સરકારે 2025 સુધીમાં સમગ્ર દેશમાં E20 ફરજિયાત કરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું.
સામાન્ય રીતે અત્યાર સુધી E10 એટલે કે 10% ઇથેનોલ વાળું પેટ્રોલ મળતું હતું, હવે તેને વધારીને E20 કરવામાં આવ્યું છે.
ફાયદા શું છે?
- પ્રદૂષણમાં ઘટાડો થાય છે, કારણ કે ઇથેનોલ સળગવાથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઓછો નીકળે છે.
- ઓક્ટેન નંબર વધુ હોવાથી એન્જિનની કાર્યક્ષમતા સુધરે છે.
- વિદેશથી ક્રૂડ ઓઈલની આયાત ઓછી થતાં વિદેશી હૂંડિયામણ બચે છે.
(CARZ 24) પાસેથી ગુજરાતમાં સેકન્ડ હેન્ડ કારના વર્ષ 2025ના જાન્યુઆરીથી જુલાઇ 2026 સુધીના મળેલા આંકડા અનુસાર
માર્કેટ ટ્રેન્ડ: અફવાઓની કારના વેચાણ પર અસર
ETV ભારત ગુજરાત દ્વારા સેકન્ડ-હેન્ડ કાર ડીલર્સ સાથે કરાયેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે માર્ચ 2025માં પેટ્રોલ કારનો હિસ્સો 84% હતો, જે E20 સંબંધિત અફવાઓ બાદ માર્ચ 2026 સુધીમાં ઘટીને 70% થયો. ડીઝલ અને CNG કાર તરફ ઝુકાવ વધ્યો છે. એપ્રિલ 2020 પછીની મોટાભાગની BS6 કાર્સ E20 માટે સક્ષમ છે. એપ્રિલ 2023 પહેલાંની કાર્સમાં માઇલેજમાં માત્ર 3%થી 7% જેટલો મામૂલી તફાવત પડી શકે છે.
ETV ભારત ગુજરાતની ટીમે CARZ 24ના સિનિયર જનરલ મેનેજર વેદાંત પગારે સાથે ચર્ચા કરી તો તેમનું કહેવું છે કે ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે સેકન્ડહેન્ડ કારના ખરીદ-વેચાણમાં ભારે ઉછાળો આવ્યો છે.
સવાલ: છેલ્લા દોઢ વર્ષમાં સેકન્ડહેન્ડ કારના ખરીદ-વેચાણમાં શું અંતર આવ્યું છે?
જવાબ: ભારતમાં 80 ટકા સેકન્ડહેન્ડ કાર પેટ્રોલથી સંચાલિત હોય તેવી વેચાય છે, 15 ટકા ડીઝલ છે અને 5 ટકા કાર CNGની વેચાય છે, જ્યારે ગુજરાતમાં પેટ્રોલ કારના વેચાણનું પ્રમાણ 75 ટકા છે જ્યારે ડીઝલ અને CNG કાર 12.5 - 12.5 ટકા વેચાય છે.
સવાલ: E-20 પેટ્રોલના કારણે સેકન્ડહેન્ડ કારના ખરીદ-વેચાણમાં કેવો ફેરફાર થયો છે?
જવાબ: E-20 પેટ્રોલ નવું નથી, તેનાથી કાર ખરાબ થતી નથી, કેટલાક પોઇન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખીએ તો કંઇ ખાસ ફેર પડતો નથી. ટાંકીમાં ઓછામાં ઓછું ચોથા ભાગનું પેટ્રોલ રાખવું જોઇએ જેથી ટેન્કમાં ભેજ નહીં થાય, સમયસર ઓ-રીંગ્સ અને રબર સીલ્સની ચકાસણી કરાવવી જોઇએ.
સવાલ: કયા સેગ્મેન્ટની કાર પર વધારે અસર પડી છે? E-20ના કારણે
જવાબ: એવું કોઇ સેગમેન્ટ નથી પરંતુ BS6 પહેલાની જે કાર છે BS4 વાળી કારને સમયસર સર્વિસ કરાવીશું તો સમસ્યા નહીં થાય.
સવાલ: ગ્રાહકોનો સવાલ હોય છે કે E-20 પેટ્રોલ અથવા જૂની કાર હોવાના કારણે એવરેજ ઓછી મળશે?
જવાબ: હા, E-20 પેટ્રોલના કારણે એવરેજમાં 2થી 3 ટકાનો ફરક જરૂર પડે છે, નવી કાર શો-રૂમમાંથી જેવી બહાર આવે કે તેની કિંમત 10થી 15 ટકા ઘટી જાય છે, જ્યારે પ્રિ-યુઝ્ડ કારમાં નવી કારની સરખામણીમાં 30 ટકા ઓછું હોય છે. જેથી સેકન્ડહેન્ડ કારમાં આટલી ઓછી કિંમતે કાર મળતી હોય તો ગ્રાહક માટે નફાનો સોદો સાબિત થાય છે.
E20 ઈંધણથી કારને સુરક્ષિત રાખવા માટે આટલું કરો
સ્ક્રેપ માર્કેટમાં હાલ E20ને કારણે કોઈ નોંધપાત્ર વધારો કે ઘટાડો જોવા મળ્યો નથી. નવી કારના રજીસ્ટ્રેશનમાં પણ વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. મિકેનિક્સ અનુસાર કેટલાક કિસ્સામાં રબર પાર્ટ્સને અસર થઈ શકે છે, પરંતુ સમયસર મેન્ટેનન્સથી તેને નિયંત્રિત કરી શકાય છે.
સ્ક્રેપ માર્કેટમાં કેવી અસર?
કારનું નિર્ધારિત આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય ત્યારે તેને સ્ક્રેપ સેન્ટરમાં તોડી પાડવા માટે મોકલવામાં આવે છે. પરંતુ ત્યાં 15 વર્ષ કે તેનાથી જૂની કાર જ ભંગાર માટે આવતી હોવાથી હાલ E-20 પેટ્રોલના કારણે સ્ક્રેપિંગ માટે આવતી કારમાં વધારો કે ઘટાડો નોંધાયો નથી.
અમદાવાદના RTO પાસેથી મળેલા નવી કારના રજીસ્ટ્રેશનના તથા જૂની કારના માલિકી ફેરબદલના અધિકૃત આંકડા અનુસાર
શું E-20 પેટ્રોલના કારણે નવી કાર ખરીદવા તરફનો ઝોક વધ્યો છે?
અમદાવાદના RTO અધિકારી બાલમુકુંદ સૂર્યવંશી સાથે ETV ભારત ગુજરાતની ટીમે ચર્ચા કરી તો જાણ્યું કે જાન્યુઆરીથી જુલાઈ સુધીના 7 મહિનાના સમયગાળામાં 2025માં કુલ 23,857 નવી કારનું રજીસ્ટ્રેશન થયું હતું, તેની સરખામણીએ વર્ષ 2026માં 27,720 નવી કારનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે, એટલે કે મોટર કારના વેચાણમાં 16.19% નો વધારો નોંધાયો છે.
જાન્યુઆરી 2025 થી જુલાઈ 2026 સુધીના 19 મહિનાના ગાળામાં કુલ 72,306 નવી કાર નોંધાઇ છે. એટલે કે સરેરાશ 3,806 મોટર કાર દર મહિને માત્ર અમદાવાદની એક આર.ટી.ઓ.માં રજીસ્ટર્ડ થાય છે. સૌથી વધુ નોંધણી ઓક્ટોબર 2025માં 4,973 કારની થઇ હતી, સ્વાભાવિક છે તહેવારોની સિઝનને કારણે સૌથી વધુ વેચાણ નોંધાયું હતું. જ્યારે સૌથી ઓછી જુલાઈ 2025માં ફક્ત 2,967 કારનું રજીસ્ટ્રેશન થયું હતું.
વર્ષ 2025 (12 મહિના): કુલ 44,586 કાર (માસિક સરેરાશ: 3,715) વર્ષ 2026 (7 મહિના): કુલ 27,720 કાર (માસિક સરેરાશ: 3,960) ટ્રેન્ડ: 2025 ની સરખામણીએ 2026 માં માસિક સરેરાશ મોટર કાર નોંધણીમાં આશરે 6.6% ની વૃદ્ધિ જોવા મળી છે. અને આ વૃદ્ધિની પાછળનું કારણ E-20 પેટ્રોલ હોઈ શકે, જોકે અધિકારીઓ આ અંગે ખુલીને બોલવા તૈયાર નથી.
માલિકી ટ્રાન્સફર થઈ હોય તેના આંકડા પર નજર કરીએ તો વર્ષ 2025માં જાન્યુઆરી માસમાં જ્યાં 1851 નવી કારનું રજીસ્ટ્રેશન થયું હતું તે વર્ષ 2026માં વધીને 1946 પર પહોંચ્યું.
અમદાવાદના આર.ટી.ઓ. બાલમુકુંદ સૂર્યવંશી સાથેની ચર્ચા
સવાલ: ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષના અત્યાર સુધીમાં કારના નવા રજીસ્ટ્રેશનમાં શું ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે?
જવાબ: ફોર વ્હીલના રજીસ્ટ્રેશનમાં દર વર્ષે સતત વધારો જ નોંધાઈ રહ્યો છે, અને ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે પણ વધારો જ નોંધાયો છે.
સવાલ: કયા સેગમેન્ટની કારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે?
જવાબ: EV વ્હીકલના વેચાણમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, રોડ ટેક્સમાં છૂટછાટ અપાઇ હોવાથી અને લોકોમાં EV પ્રત્યે વધારે જાગૃતતા આવી હોવાથી EVના વેચાણમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, ઓછું પોલ્યુશન, રનિંગ કોસ્ટમાં ઘટાડો નોંધાયો છે.
સવાલ: EVમાં ટકાવારી કે આંકડાની દ્રષ્ટિએ કેટલો વધારો નોંધાયો છે?
જવાબ: 2024-25માં 11,000 જેટલા ટોટલ EV નું વેચાણ થયું હતું, અને 2025-26માં 14,500 રજી થયા હતા અને વર્ષ 2026માં એપ્રિલથી ઓગસ્ટ સુધી 8000 જેટલા રજીસ્ટ્રેશન માત્ર EVના નોંધાયા છે, આ વર્ષે 17થી 18 હજાર સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા છે એટલે કે દર વર્ષે 20થી 25 ટકા વાહનોનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
કાર મિકેનિકનું શું કહેવું છે?
અમદાવાદના શાહીબાગમાં કારનું રિપેરિંગ કરનારા મિકેનિક હબીબ શેખનું કહેવું છે કે E-20 પેટ્રોલના કારણે એન્જિનમાં ખરાબી થઈ હોવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, સાથે જ રબર અને રિંગ્સ સહિતના કેટલાક પાર્ટ્સને નુકસાનીની પણ ફરિયાદો E-20ના વપરાશ બાદ વધી ગઈ છે.
ટૂંકમાં કહીએ તો, E20 પેટ્રોલથી જૂની કાર તુરંત બગડી જશે તે સંપૂર્ણ સત્ય નથી. એપ્રિલ 2020 પછીની BS6 કાર્સ E20 માટે સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે. તેનાથી જૂની કાર્સમાં પણ સામાન્ય કાળજી અને સમયસર મેન્ટેનન્સ રાખીને મોટી મુશ્કેલીઓથી બચી શકાય છે. તેથી સોશિયલ મીડિયાના ભ્રામક પ્રચારથી ડર્યા વગર, યોગ્ય તપાસ અને નિયમિત સર્વિસ સાથે સેકન્ડ-હેન્ડ કાર ખરીદવી આજે પણ સુરક્ષિત અને ફાયદાકારક સોદો માનવામાં આવે છે. સાચી માહિતી સાથે નિર્ણય લઈને યોગ્ય કાર પસંદ કરી શકાય છે.
આ પણ વાંચો...