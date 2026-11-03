અમરેલી: 3 સિંહોની ઈનફાઈટમાં એક દરિયામાં ખાબકતા મોત, મૃતદેહ મળી આવતા વનવિભાગે તપાસ હાથ ધરી
રાજુલાના પીપાવાવ પોર્ટની જેટી નજીક દરિયામાંથી સિંહનો મૃતદેહ મળી આવતાં વન્યજીવ પ્રેમીઓ ચિંતિત!
Published : November 3, 2026 at 4:49 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાંથી ગુજરાતની શાન ગણાતા એશિયાટિક સિંહને લગતી એક દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. રાજુલા વનવિભાગની રેન્જમાં આવતા પીપાવાવ પોર્ટના દરિયામાંથી એક સિંહનો મૃતદેહ મળી આવતાં વનવિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. પીપાવાવ પોર્ટની જેટી વિસ્તારમાં દરિયાના પાણીમાંથી સિંહનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ દરિયાના પાણીમાં ડૂબી જવાથી સિંહનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, પટવા ગામના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં ત્રણ સિંહો વચ્ચે ઇનફાઇટ એટલે કે આંતરિક ઘર્ષણ થયું હતું. આ દરમિયાન ત્રણ સિંહો વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણમાં એક સિંહ દરિયામાં ખાબક્યો હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે. ત્યારબાદ પટવા દરિયાકાંઠેથી પીપાવાવ તરફના દરિયાઈ વિસ્તારમાં આશરે ત્રણ કિલોમીટર જેટલા અંતરે પીપાવાવ પોર્ટની જેટી નજીકથી સિંહનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. દરિયાના પાણીમાં સિંહનું મોત થતાં આ ઘટના સામે આવી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ રાજુલા રેન્જ વનવિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક પીપાવાવ પોર્ટ ખાતે પહોંચ્યો હતો. વનવિભાગની ટીમે દરિયામાંથી મળી આવેલા સિંહના મૃતદેહનો કબજો મેળવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે લઈ જવાની અને જરૂરી તપાસ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ સિંહના મોત અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
આ અંગે રાજુલા રેન્જના આર.એફ.ઓ. ડી.કે. મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, સિંહનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હોવાનો મેસેજ મળતાં જ વનવિભાગનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ટીમ દ્વારા મૃતદેહનો કબજો મેળવી આગળની જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગુજરાતની ઓળખ અને ગૌરવ સમાન એશિયાટિક સિંહોના વસવાટ વિસ્તાર તરીકે ઓળખાતા અમરેલી જિલ્લાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં આ પ્રકારની ઘટના સામે આવતાં વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ચિંતા અને દુઃખની લાગણી ફેલાઈ છે. ખાસ કરીને ત્રણ સિંહો વચ્ચેના ઘર્ષણ બાદ એક સિંહ દરિયામાં ખાબક્યો હોવાની પ્રાથમિક વિગતોને પગલે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પર સૌની નજર મંડાઈ છે.
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