ETV Bharat / state

16 વખત નિષ્ફળ પ્રયાસ બાદ સિંહોને 17મા પ્રયાસે મળે છે શિકાર, જુઓ સિંહ ઉપર વિશેષ અવલોકન

સિંહના ખાન-પાન અને માનવ વસાહતમાં વધતી તેમની ગતિવિધિઓને લઈને વન વિભાગના પૂર્વ ACF રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ કેટલીક બાબતો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. જાણો વિસ્તારથી...

સિંહના ખાન-પાન વિશે રસપ્રદ વાત
સિંહના ખાન-પાન વિશે રસપ્રદ વાત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 11:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: સોશિયલ મીડિયા અને સમાચાર માધ્યમોમાં અવાર-નવાર સિંહ કે સિંહ પરિવારના વીડિયો છવાતા રહે છે. તેની પાછળ સિંહની કેવી વર્તણૂક જવાબદાર છે, તેને લઈને વન વિભાગના પૂર્વ ACF રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ સિંહની આ પ્રકારની ગતિવિધિને એકદમ સામાન્ય ગણી છે.

આ પ્રકારે શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ ઉનાળાના સમયમાં પણ સિંહ જંગલ વિસ્તારની બહાર આવતા હોય છે, તેની પાછળ દિવસ દરમિયાન એક વખત પીવાના પાણીની જરૂરિયાતને કારણભૂત માનવામાં આવે છે.

સિંહના ખાન-પાન વિશે રસપ્રદ વાત (Etv Bharat Gujarat)

શિયાળામાં સિંહો જંગલની બહાર વધુ જોવા મળે ?

વર્તમાન સમયમાં ગીર વિસ્તારના ગામોમાં સિંહ જંગલ વિસ્તાર છોડીને રાત્રિના સમયે નજીકના ગામોમાં પહોંચી જતા હોય છે. આ પ્રકારનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં દરરોજ વાયરલ થઈ રહ્યા ,છે કેટલાક વીડિયો સમાચાર માધ્યમોમાં ચમકી પણ જાય છે. આ પ્રકારની સિંહોની ગતિવિધિ સામાન્ય છે કે, કેમ તેને લઈને વન વિભાગના પૂર્વ એ.સી.એફ રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ સિંહોની આ ગતિવિધીઓને એકદમ સામાન્ય ગણી છે. શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ ઉનાળામાં પણ આ જ પ્રકારે રાત્રિના સમયે નજીકના ગામોમાં સિંહ પહોંચતા જોવા મળતા હોય છે, તેની પાછળ તેમનો ધ્યેય પીવાનું પાણી હોય છે. સામાન્ય રીતે બિલાડી કુળના મોટા પ્રાણીને દિવસ દરમિયાન એક વખત પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે, જેથી સિંહ આ પ્રકારે ગામોમાં જોવા મળતા હોય છે.

શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ ઉનાળાના સમયમાં પણ સિંહ જંગલ વિસ્તારની બહાર આવતા હોય છે
શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ ઉનાળાના સમયમાં પણ સિંહ જંગલ વિસ્તારની બહાર આવતા હોય છે (Etv Bharat Gujarat)

સિંહ રાત્રિના સમયે પાણી અને શિકારની શોધમાં જતા હોય છે

સામાન્ય રીતે સિંહ પરિવાર અઠવાડિયામાં એકાદ વખત શિકારના માધ્યમથી ભોજન મેળવતા હોય છે. અઠવાડિયાના બાકીના દિવસો દરમિયાન સિંહ પરિવારને ભોજનની જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી. પરંતુ દિવસમાં એક વખત પાણીની ચોક્કસ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, જે ચોમાસા દરમિયાન જંગલ વિસ્તારમાં પાણીની જરૂરિયાત પૂરી થતી હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ કુદરતી પાણીના સ્ત્રોત નજીકમાં બંધ થતા સિંહો આ પ્રકારે રાત્રિના સમયે પાણી અને શિકારની શોધમાં જતા હોય છે, જે મોબાઈલ કે સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થતા હોય છે, અને ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ પણ થતા હોય છે.

સિંહ પરિવાર અઠવાડિયામાં એકાદ વખત શિકારના માધ્યમથી ભોજન મેળવતા હોય છે
સિંહ પરિવાર અઠવાડિયામાં એકાદ વખત શિકારના માધ્યમથી ભોજન મેળવતા હોય છે (Etv Bharat Gujarat)

17માં પ્રયત્ને સિંહોને મળે છે શિકાર

સિંહ પરિવાર ભોજન માટે 16 વખત શિકારનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરે છે, જેમાં ૧૭માં પ્રયાસે સફળતા મળતા સિંહ પરિવારને ભોજન માટે શિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. એક વખત ભોજન કરી લીધા બાદ સિંહને એક અઠવાડિયા સુધી ભોજન કે શિકારની જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી, પરંતુ દિવસમાં એક વખત પાણીની જરૂરિયાત ચોક્કસ ઊભી થાય છે, જેથી સિંહો ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે જોવા મળતા હોય છે. સિહોની આ ગતિવિધિ શિયાળા, ઉનાળા અને ચોમાસા દરમિયાન બિલકુલ સામાન્ય હોય છે, પરંતુ ચોમાસાને બાદ કરતા બાકીના સમયમાં પાણીના નવા સ્ત્રોતની શોધ માટે સિંહો જંગલ વિસ્તારની બહાર નીકળતા હોય છે. જેથી લોકોને એવું લાગે છે કે રાત્રિના સમયે સિંહોની ગતિવિધિ વધી જતી હોય છે, પરંતુ આ તેની એકદમ કુદરતી ગતિવિધિ માનવામાં આવે છે.

સિંહને અઠવાડિયા સુધી ભુખ નથી લાગતી, પરંતુ દિવસમાં એક વખત પાણી જોઈએ
સિંહને અઠવાડિયા સુધી ભુખ નથી લાગતી, પરંતુ દિવસમાં એક વખત પાણી જોઈએ (Etv Bharat Gujarat)

સિંહો મોટાભાગે તાજો શિકાર આરોગે છે

વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટ દેહરાદુનના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક ડૉ.સંદીપ ગુપ્તાએ ઈટીવી ભારતને સિંહોની સાથે બિલાડી કુળના મોટા પ્રાણીની શિકારની જરૂરિયાતોને લઈને મહત્વની વિગતો આપી છે. સિંહ અને વાઘ સામાન્ય રીતે પરિવારમાં રહીને એક સાથે શિકાર કરતા હોય છે, એક પ્રાણીનો શિકાર કર્યા બાદ સિંહ અને વાઘનો પરિવાર તે શિકારને ભોજન તરીકે ખાય છે. જેથી મોટાભાગનું માસ અથવા તો શિકાર પ્રાણી એક જ સમયમાં એક કરતાં વધારે સિંહ કે વાઘ પુરા કરી નાખે છે, જેથી સિંહ અને વાઘ મોટે ભાગે તાજો શિકાર કરીને ખાતા હોય છે.

દીપડો એક અઠવાડિયા કરતા પણ વધારે જૂનો શિકાર અને માસ આરોગે છે
જોકે, આવું દીપડાના કિસ્સામાં હોતું નથી દીપડો એક અઠવાડિયા કરતા પણ વધારે જૂનો શિકાર અને માસ ખાઈ લેતો હોય છે, તેમ છતાં તેને કોઈપણ પ્રકારની અન્ય બીમારી કે પાચન સંબંધિત તકલીફ ઊભી થતી નથી તેની પાછળ તેની શરીર રચનાની બનાવટને કારણભૂત માનવામાં આવે છે. આકસ્મિક કિસ્સામાં જો કોઈ શિકારી પ્રાણી ગંભીર કે ખૂબ મોટા રોગનો શિકાર બન્યો હોય અથવા તો તે બેક્ટેરિયા કે વાઇરસથી સંક્રમિત હોય આવી સ્થિતિમાં જો સિંહ, વાઘ કે દીપડો કોઈ પણ પ્રાણીનો શિકાર કરે તો તેના આરોગ્ય પર ગંભીર અસર પડતી હોય છે. આ સિવાય મોટાભાગે વાસી કે પડતર માસ ખાવાથી બિલાડી કુળના મોટા પ્રાણીઓને ખાસ પ્રકારની શરીર રચનાને કારણે કોઈ તકલીફ થતી નથી.

  1. વાઇલ્ડ લાઇફ ઇન્સ્ટિટયૂટના સિનિયર વૈજ્ઞાનિક સાથે Exclusive વાતચીત, આ રીતે થાય છે સિંહ અને કાચબાનું સંવર્ધન-સંરક્ષણ
  2. વર્ષ 2025માં ગીરે ગુમાવ્યા બે મોટા રતન 'જય-વીરૂ', એકહથ્થુ શાસનનો એક દાયકા બાદ આ વર્ષે દુ:ખદ અંત

TAGGED:

LION DIET
THE LION HUNTS
INTERESTING FACTS ABOUT LIONS EAT
LION VIDEO
WILD LIFE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.