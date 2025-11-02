ETV Bharat / state

અમદાવાદના ચાંદખેડામાં પત્નીના પૂર્વ પ્રેમીએ કર્યો પતિ પર હુમલો, છોડાવવા વચ્ચે પડેલી પત્નીને પણ ઈજા

અમદાવાદના ચાંદખેડામાં પ્રેમ સંબંધોની જૂની અદાવતમાં પત્નીના પૂર્વ પ્રેમીએ પતિ પર ચાકુ વડે હુમલો કર્યો, દંપતીએ આરોપી સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 9:06 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં પત્નીના પૂર્વ પ્રેમીએ તેના પતિ પર ચાકુથી હુમલો કર્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટના સંદર્ભે દંપતીએ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ હુમલાની ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે.

ચાંદખેડા વિસ્તારમાં પૂર્વ પ્રેમી સુભાષ પટેલ તેની પ્રેમિકા જ્યારે તેના પતિ સાથે કારમા નવી સાઈટ જોવા જઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક કારમાં ઘૂસીને તેણે પાછળના ભાગે આડેધડ છરીના ઘા માર્યા હતાં.

આ હુમલામાં પતિ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને 70 ટાકા લેવા પડ્યા હતાં. આ હુમલામાં વચ્ચે છોડાવવા પડેલી પત્નીને પણ ચાકુના ઘા વાગતા તે પણ ઈજાગ્રસ્ત થઈ છે. બીજી તરફ હુમલો કરીને આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો.

ઘટના સંદર્ભે દંપતીએ ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી સુભાષ પટેલ વિરુદ્ધ હુમલાની ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, યુવતીએ પ્રેમી સુભાષને છોડીને સોલાના યુવક સાથે કર્યા હતા લગ્ન કર્યા હતા અને દસ દિવસથી તે પતિ સાથે રહેતી હતી. ફરિયાદના આધારે ફરાર હુમલાખોર સુભાષ પટેલની શોધખોળ માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પ્રેમ સંબંધોની જૂની અદાવતમાં થયેલા આ હુમલાએ વિસ્તારમાં ચકચાર જગાવી છે.

