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પતિનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરનાર પત્ની ભરણપોષણની હકદાર નહીં: ફેમિલી કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો

કોર્ટે નોંધ્યું કે, પત્ની પાસે પતિથી અલગ રહેવા માટે કોઈ એવો ગંભીર અને કાયદેસર કારણ પુરાવા સાથે સાબિત થયો નથી, જેનાથી ભરણપોષણનો હક ઊભો થાય.

પતિનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરનાર પત્ની ભરણપોષણની હકદાર નહીં
પતિનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરનાર પત્ની ભરણપોષણની હકદાર નહીં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 4:50 PM IST

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અમદાવાદ: ભરણપોષણના દાવાઓને લઈને ફેમિલી કોર્ટનો એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો સામે આવ્યો છે, જે ભવિષ્યમાં આવા અનેક કેસોમાં માર્ગદર્શક બની શકે છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પતિ-પત્ની વચ્ચે સામાન્ય વૈવાહિક મતભેદ અથવા નાના ઝઘડાના આધારે પત્ની જો કોઈ વાજબી કારણ વિના પતિનો ત્યાગ કરીને અલગ રહેવાનું પસંદ કરે, તો તે ભરણપોષણ મેળવવાની હકદાર રહેશે નહીં.

આ કેસમાં મૂળ અરજદાર ગુજરાતની રહેવાસી છે, પરંતુ લગ્ન બાદ પતિ-પત્ની મુંબઈમાં રહેતા હતા. લગ્નજીવન દરમિયાન બંને વચ્ચે સામાન્ય ઘરેલુ મતભેદ અને ઝઘડો થયો હતો. ત્યારબાદ પત્ની મુંબઈ છોડીને અમદાવાદ સ્થિત પોતાના માતા-પિતાના ઘરે રહેવા આવી ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેણે ફેમિલી કોર્ટમાં પતિ પાસેથી ભરણપોષણ મેળવવા માટે અરજી દાખલ કરી હતી.

પતિનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરનાર પત્ની ભરણપોષણની હકદાર નહીં (ETV Bharat Gujarat)

કેસની સુનાવણી દરમિયાન ફેમિલી કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો, રજૂ કરાયેલા પુરાવા અને કેસની હકીકતોનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું. કોર્ટે નોંધ્યું કે, પત્ની પાસે પતિથી અલગ રહેવા માટે કોઈ એવો ગંભીર અને કાયદેસર કારણ પુરાવા સાથે સાબિત થયો નથી, જેનાથી ભરણપોષણનો હક ઊભો થાય.

ફેમિલી કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં કલમ 125(4)નો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું કે, જો પત્ની કોઈ યોગ્ય કારણ વિના પતિ સાથે રહેવાનો ઇનકાર કરે અથવા સ્વેચ્છાએ પતિનો ત્યાગ કરીને અલગ રહેતી હોય, તો તે ભરણપોષણ મેળવવા માટે હકદાર રહેતી નથી. કોર્ટે નોંધ્યું કે, આ કેસમાં અરજદાર પત્નીએ સ્વેચ્છાએ પતિનો ત્યાગ કર્યો હોવાનું પુરાવાઓ પરથી સામે આવે છે. તેથી તેની ભરણપોષણ અંગેની અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે.

આ કેસમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે ગંભીર શારીરિક હિંસા, દહેજની માંગણી અથવા જીવનને જોખમ જેવી પરિસ્થિતિ હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ સાબિત થયું નહોતું. કોર્ટે કહ્યું કે, લગ્નજીવનમાં સામાન્ય મતભેદ દરેક દંપતી વચ્ચે થઈ શકે છે, પરંતુ માત્ર તે કારણસર અલગ રહેવાનો નિર્ણય લઈ ભરણપોષણનો દાવો કરવો કાયદાકીય રીતે પૂરતો આધાર બની શકતો નથી.

ETV ભારત સાથે વાતચીત દરમિયાન ફેમિલી કોર્ટના એડવોકેટ અભિષેક પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, આ ચુકાદો ભરણપોષણ સંબંધિત કેસોમાં મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શક બની શકે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ કોર્ટનો અભિગમ એ છે કે પત્ની જો યોગ્ય અને વાજબી કારણ વિના પતિથી અલગ રહેવાનું પસંદ કરે, તો કલમ 125(4) હેઠળ તેને ભરણપોષણનો લાભ મળતો નથી. જોકે દરેક કેસ તેના પોતાના તથ્યો અને પુરાવાઓના આધારે નક્કી થાય છે અને આ ચુકાદાને તમામ કેસોમાં સમાન રીતે લાગુ કરી શકાય નહીં. આ ચુકાદાની દૂરગામી અસર થઈ શકે છે. ભવિષ્યમાં ભરણપોષણના કેસોમાં અરજદાર પત્નીએ પતિથી અલગ રહેવાનું કારણ વાજબી અને પુરાવા આધારિત છે કે નહીં, તે મુદ્દાને અદાલતો વધુ ગંભીરતાથી ચકાસશે. તેથી આવા કેસોમાં માત્ર અલગ રહેવાની હકીકત પૂરતી નહીં રહે, પરંતુ અલગ રહેવાનું કાયદેસર કારણ પણ સાબિત કરવું મહત્વપૂર્ણ બનશે.

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TAGGED:

FAMILY COURT
HUSBAND AND WIFE
MAINTENANCE VERDICT OF FAMILY COURT
ભરણપોષણનો કેસ
HUSBAND AND WIFE

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