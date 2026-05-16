ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો: કારણ વગર પતિથી અલગ રહેનારી પત્નીને ભરણપોષણ નહીં મળે
હાઇકોર્ટે કહ્યું કે, જો પત્ની યોગ્ય કારણ વિના પતિ સાથે રહેવાનો ઇન્કાર કરે/પોતે જ અલગ રહેતી હોય તો તે ભરણપોષણ મેળવવાની હકદાર રહેતી નથી
Published : May 16, 2026 at 8:35 PM IST
અમદાવાદ: પતિને કોઇ વાજબી કારણ વિના છોડી દેતી પત્ની ભરણપોષણનો દાવો કરી શકે નહીં. ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપેલા એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં આ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નોંધ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટના નિર્ણયને બહાલ રાખતાં હાઇકોર્ટે કહ્યું કે કાયદો માત્ર ખરેખર પીડિત અને વિશ્વસનીય વ્યક્તિના રક્ષણ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે, આધાર વગરના આરોપોના આધારે ભરણપોષણ આપી શકાય નહીં.
આ સમગ્ર મામલો રાજકોટના એક દંપતિ સાથે જોડાયેલો છે, જેમના લગ્ન વર્ષ 2009માં થયા હતા. પત્નીએ CRPCની કલમ 125 હેઠળ ભરણપોષણ મેળવવા માટે રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજીમાં તેણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે પતિ અને તેના પરિવારજનોએ તેની સાથે ક્રૂરતા અને અત્યાચાર કર્યા હતા, જેના કારણે તેને ઘર છોડવું પડ્યું હતું. જો કે, રાજકોટ ફેમિલી કોર્ટમાં આક્ષેપોને સમર્થન આપતા પૂરતા પુરાવા સામે આવ્યા નહોતા. જેના કારણે ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા પત્નીની ભરણપોષણ અરજી રદ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પત્નીએ આ નિર્ણયને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન પત્નીના નિવેદનોમાં અનેક વિરોધાભાસ જોવા મળ્યા હતા. ખાસ કરીને, ભરણપોષણની અરજીમાં ક્યાંય એવો સ્પષ્ટ દાવો નહોતો કે તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવી હતી અથવા પતિએ તેને તરછોડી દીધી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું કે રેકોર્ડ પર એવા કોઇ મજબૂત પુરાવા ઉપલબ્ધ નહોતા, જેનાથી સાબિત થાય કે મહિલાની સાથે ખરેખર ક્રૂરતા થઈ હતી.
આ મામલે સરકારી વકીલ હાર્દિક દવે એ જણાવ્યું હતું કે, ભરણપોષણનો કાયદો મહિલાના રક્ષણ અને ન્યાય માટે બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ કાયદાનો લાભ મેળવવા માટે યોગ્ય અને વિશ્વસનીય પુરાવા હોવા ખૂબ જરૂરી છે. માત્ર આક્ષેપોના આધારે કોર્ટ કોઇને રાહત આપી શકતી નથી. કોર્ટ દરેક કેસમાં પુરાવા અને પરિસ્થિતિના આધારે નિર્ણય લેતી હોય છે. હાઇકોર્ટે CRPCની કલમ 125(4)નો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે, જો પત્ની કોઇ યોગ્ય કારણ વિના પતિ સાથે રહેવાનો ઇન્કાર કરે અથવા પોતે જ અલગ રહેતી હોય, તો તે ભરણપોષણ મેળવવાની હકદાર રહેતી નથી.
કોર્ટે વધુમાં કહ્યું કે મહિલાએ એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળતા દર્શાવી કે તે પતિથી અલગ કેમ રહી રહી હતી અને તેના પાછળનું વ્યાજબી કારણ શું હતું. આવા સંજોગોમાં કાયદા મુજબ ભરણપોષણનો દાવો ટકી શકતો નથી.ગુજરાત હાઇકોર્ટનો આ ચુકાદો ભરણપોષણ સંબંધિત કેસોમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે તેમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે માત્ર આક્ષેપો પૂરતા નથી, પરંતુ આરોપોને સમર્થન આપતા મજબૂત પુરાવા પણ જરૂરી છે.
