પત્નીએ રેડીયો પર Rj સાથે મળીને પતિ સાથે કર્યો મજાક!, પતિએ હાઈકોર્ટમાં છૂટાછેડાની કરી માંગણી
Published : November 13, 2025 at 5:29 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં છૂટાછેડાને લઈને એક અત્યંત અનોખો કેસ સામે આવ્યો છે. એક પતિએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં છુટાછેડાનો કેસ કર્યો છે, અને પત્ની પર કુરતાનો આક્ષેપ લગાવ્યો છે, તેમણે જણાવ્યું છે કે, પત્ની શ્વાન પ્રેમી છે. ઘરમાં શેરીના શ્વાન લઈને આવી હતી, આ શ્વાન તેમને કરડયા હતા.
ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં છૂટાછેડાને લઈને એક અત્યંત અનોખો કેસ
આ દંપતિમાં પતિ એક ખાનગી કંપનીમાં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ છે. જ્યારે પત્ની પણ નોકરી કરે છે. પતિ એ બીજો આક્ષેપ એ લગાવવામાં આવ્યો છે કે, પત્ની એક Rj સાથે મળી તેના ચારિત્ર પર શંકા કરીને પ્રેન્ક કરી તેની સાથે કુરતા કરી હતી. આ મુદ્દે પતિ અમદાવાદની ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી હતી, પરંતુ ફેમિલી કોર્ટે તેને રદ કરી દીધો હતો, તેથી તેમણે આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે.
એલીમની માટે પત્નીએ 2 કરોડ માંગ્યા
આ કેસ મામલે જસ્ટીત સંગીતા વિશેણ અને જસ્ટિસ નિશા એમ ઠાકોરની ખંડપીઠમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોર્ટમાં પતિ તરફથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પતિ પત્નીની ઉંમર 41 વર્ષની આસપાસ છે, તેથી જે સમયસર છૂટાછેડા થાય તો તેઓના બીજા લગ્નનું વિકલ્પ શક્ય છે. એલીમની માટે પતિએ 15 થી 20 લાખ રૂપિયાની ઓફર કરી, તો બીજી તરફ પત્ની 2 કરોડ રૂપિયા માંગી રહી છે, બંને પતિ પત્નીની ઉંમર 40 અને 41 વર્ષની આસપાસ છે.
પતિ દ્વારા બીજો આક્ષેપ કે પત્નીએ પ્રેન્ક કર્યો
પતિને શ્વાન કરડતા, આ મામલે કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે શું તમે રસી લીધી હતી? પતિ દ્વારા બીજો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે પત્નીએ એક રેડિયો જોકી સાથે તેના કામના સ્થળ ઉપર એક પ્રેન્ક કર્યો હતો. જેમાં પતિના લગ્ન સંબંધ છે, એમ જણાવીને તેના ચરિત્રો ઉપર આંગળી ઉઠાવવામાં આવી હતી. આ પ્રેન્ક માટે તેની પત્નીએ જ એક બનાવટી સ્ટોરી બનાવી હતી.
આ પ્રેન્ક મામલે પતિ પોલીસને લઈને ઘરે પહોંચી હતી, ત્યારે ખબર પડી હતી કે આ એપ્રિલ ફૂલનો એક પ્રેન્ક હતો. આ ઘટનાને લઈને અરજદાર પતિ ખૂબ ગભરાઈ ગયો હતો. પતિએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે પત્નીએ તેને ધમકી આપી હતી, કે જો પતિ તેને છોડી જતો રહેશે તો તેની ઉપર દહેજનો કેસ કરશે.
આ મામલે પત્નીએ જણાવ્યું હતું કે, "પતિએ ખોટા આક્ષેપો કરીને છૂટાછેડાની માંગણી કરી છે, તેના ઉપર કોઈ ક્રુરતા આચારવામાં આવી નથી. અત્યારે કોટે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે તમે વર્કિંગ વુમન છો તો પતિ ઉપર શા માટે નિર્ભર રહો છો?" પત્ની તરફથી જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તેને મહિને 5000 રૂપિયા ભરણ પોષણ આપ્યું હતું, પરંતુ બાદમાં તેને વધારીને 15 હજાર રૂપિયા કરવામાં આવ્યું, જેનો પતિએ વિરોધ કર્યો હતો.
હાઇકોર્ટ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, શું સેટલમેન્ટ માટે ચાન્સ છે? પતિએ આ જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, તે પત્ની સાથે હવે રહી શકે તેમ નથી. પત્ની 2 કરોડની માંગણી કરી રહી છે. જ્યારે પતિએ એલીમની માટે 15 થી 20 લાખની ઓફર કરી છે. આ મામલે કોર્ટની ખંડપીઠે બંને પક્ષકારો અને જરૂરી સૂચના મેળવી આગામી મુદ્દતના દિવસે અદાલતને જાણ કરવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ કેસની વધુ સુનાવણી 1 ડિસેમ્બરે કરવામાં આવશે.
