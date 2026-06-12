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સોપારી ખાવા જેવી સામાન્ય બાબતે પતિ-પત્ની વચ્ચે થયેલા ઝઘડામાં પત્નીનું મોત

પત્નીએ સોપારી ખાતા પતિએ તેને માર માર્યો હતો જેમાં ગંભીર ઈજાને લીધે તેનું મોત નીપજ્યું હતું

પત્નીએ સોપારી ખાતા પતિએ તેને માર માર્યો હતો જેમાં ગંભીર ઈજાને લીધે તેનું મોત નીપજ્યું હતું
પત્નીએ સોપારી ખાતા પતિએ તેને માર માર્યો હતો જેમાં ગંભીર ઈજાને લીધે તેનું મોત નીપજ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 7:56 PM IST

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જુનાગઢ: ગાંધીગ્રામ વિસ્તારમાં રહેતા પતિ પત્ની વચ્ચે 8 જૂનના રોજ સામાન્ય સોપારી ન ખાવા જેવી બાબતને લઈને ઝઘડો થયો હતો. ઉશ્કેરાટમાં પતિ દ્વારા પત્નીને મૂઢ માર મારતા ઘાયલ થયેલી પત્ની જ્યોતિબેન સોલંકીને પ્રથમ જુનાગઢ અને ત્યારબાદ ગંભીર હાલતમાં રાજકોટ હોસ્પિટલ ખાતે વધુ સારવાર અર્થે મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનુ ગઈકાલે અવસાન થયું છે. સમગ્ર મામલામાં જુનાગઢ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રહેલા પતિ ભોળા સોલંકી સામે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

સોપારી ખાવા જેવી બાબત બન્યું મોતનું કારણ

જુનાગઢ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં છઠ્ઠી જુનના દિવસે શારદાબેન અને ભોળાભાઈ સોલંકી નામના દંપતિ વચ્ચે એકદમ સામાન્ય બાબતને લઈને પારિવારિક ઝઘડો થયો હતો. જૂનાગઢમાં જ રહેતા ભોળાભાઈ અને શારદાબેન સકરબાગ નજીક તેમના ભાઈના ઘરે ગયા હતા જ્યાં શારદાબેને સોપારી ખાતા ઉશ્કેરાટમાં તેના પતિ ભોળાભાઈ સોલંકી શારદાબેનને સોપારીની બાધા હોવા છતાં શા માટે સોપારી ખાધી આવી સામાન્ય બાબતને લઈને ખૂબ જ ઉશ્કેરાટમાં શારદાબેનના ભાઈ સાગર પરમારના ઘરે સકરબાગ નજીક ભોળાભાઈ અને શારદાબેનને ઝઘડો થયો હતો. અહીં પણ પતિ પત્ની વચ્ચે હાથોહાથની લડાઈ પણ થઈ હતી.

પત્નીએ સોપારી ખાતા પતિએ તેને માર માર્યો હતો જેમાં ગંભીર ઈજાને લીધે તેનું મોત નીપજ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)

ત્યાર બાદ બંને તેમના ઘરે આવ્યા હતા અને અહીં પણ સોપારી ખાવા જેવી બાબતે ઝઘડો ચાલુ રહેતા ઉશ્કેરાટમાં ભોળાભાઈ સોલંકી ના હાથમાં પહેરેલું જાડું અને મજબૂત કડુ શારદાબેનને લાગી જતા તેને ખૂબ જ ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી. ત્યારબાદ તેમને જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ અને ત્યાંથી રાજકોટ હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં શારદાબેનનું અવસાન થતા મારામારીની આ પોલીસ ફરિયાદ હત્યામાં પરિણમી છે

શારદાબેનના ભાઈએ લખાવી હતી પોલીસ ફરિયાદ

વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયા એ માધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર શારદાબેન અને ભોળાભાઈ સોલંકીની તેમના સાળા સાગર પરમારના ઘરે ઝઘડો થયા બાદ આ પતિ પત્ની તેમના ઘરે પણ પહોંચ્યા હતા અને અહીં પણ ઝઘડો થયો હતો જ્યાં શારદાબેનને ખૂબ ગંભીર ઈજા થતાં તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં ની ફરજ પડી હતી. ત્યારે 8 જુનના દિવસે શારદાબેનના ભાઈ સાગર પરમારે તેના બનેવી ભોળાભાઈ સોલંકી સામે માર મારવાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

પોલીસે તુરંત આરોપી ભોળા સોલંકીને પકડીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો હતો, જેમા ગઈકાલે અચાનક ખૂબ જ ગંભીર હાલતમાં રહેલા શારદાબેનનું રાજકોટ હોસ્પિટલમાં મોત થતા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલામાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રહેલા ભોળા સોલંકી સામે હત્યાની ધારાઓ સામેલ કરવાને લઈને જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટની મંજૂરી માંગી હતી, જેને કોર્ટ દ્વારા ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવી છે અને સમગ્ર મામલામાં સી ડિવિઝન પોલીસે વધુ શરુ તપાસ કરી છે.

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