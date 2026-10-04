વડોદરા: પતિના અવસાન બાદ લિવ-ઇનમાં રહેતી વિધવા મહિલાની હત્યા, પાર્ટનર ફરાર
હત્યા બાદ લિવ-ઇન પાર્ટનર આરોપી સતીશ વસાવા ફરાર, હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ અસ્પષ્ટ, આરોપી ઝડપાયા બાદ જ ઘટનાક્રમ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા.
Published : October 4, 2026 at 4:03 PM IST
વડોદરા: જિલ્લાના શિનોર તાલુકાના છાણભોઈ ગામની નવીનગરી વિસ્તારમાં વિધવા મહિલાની હત્યાની ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ મનીષાબેન કિરણભાઈ વસાવા નામની મહિલાની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં શિનોર પોલીસ સહિત વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં શું સામે આવ્યું?
વડોદરા ગ્રામ્ય DYSP આકાશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શિનોર પોલીસને છાણભોઈ ગામની નવીનગરીમાં એક મહિલાની હત્યા થયાની જાણ મળી હતી. માહિતી મળતા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સ્થળ પર પ્રાથમિક તપાસ કરતાં મનીષાબેન કિરણભાઈ વસાવાની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પતિના અવસાન બાદ લિવ-ઇનમાં રહેતી હતી મનીષાબેન
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મનીષાબેનના પતિનું આશરે 10 વર્ષ પહેલાં અવસાન થયું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ એકલા રહેતા હતા. છેલ્લા આશરે બે વર્ષથી તેઓ છાણભોઈ ગામના જ સતીશ નટવરભાઈ વસાવા સાથે પતિ-પત્ની તરીકે રહેતા હતા. બંને વચ્ચેના સંબંધ દરમિયાન જ આ હત્યાની ઘટના બની હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
અગમ્ય કારણોસર હુમલો, આરોપી ફરાર
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ અગમ્ય કારણોસર સતીશ વસાવાએ મનીષાબેન પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હોવાની પોલીસને માહિતી મળી છે. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલી મનીષાબેનનું મોત થયું હતું. ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી સતીશ વસાવા ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પુત્રની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધાયો
ઘટનાની જાણ થતાં વડોદરા ગ્રામ્ય DYSP આકાશ પટેલ સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પર જરૂરી તપાસ હાથ ધરી હતી અને હત્યાના કારણો તથા ઘટનાક્રમ અંગે વધુ વિગતો મેળવવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
આ મામલે મૃતક મહિલાના પુત્ર સોહમની ફરિયાદના આધારે શિનોર પોલીસે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે મનીષાબેનના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો છે. સાથે જ ફરાર આરોપી સતીશ વસાવાને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.
હત્યા પાછળનું કારણ હજુ અસ્પષ્ટ
હાલ હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું તે અંગે પોલીસ દ્વારા સત્તાવાર રીતે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. પોલીસની પ્રાથમિક માહિતીમાં અગમ્ય કારણોસર હુમલો કરાયો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. આરોપી ઝડપાયા બાદ હત્યા પાછળના કારણો અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે વધુ હકીકતો બહાર આવે તેવી શક્યતા છે.
છાણભોઈ ગામની નવીનગરીમાં બનેલી આ ઘટનામાં વિધવા મહિલા મનીષાબેન વસાવાની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી છે. છેલ્લા બે વર્ષથી તેમની સાથે રહેતા સતીશ વસાવા પર હત્યાનો આક્ષેપ છે અને ઘટના બાદ તે ફરાર છે. પુત્રની ફરિયાદના આધારે શિનોર પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીને ઝડપી પાડવા તપાસ તેજ કરી છે. હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ બહાર આવ્યું નથી અને આરોપીની ધરપકડ બાદ જ સમગ્ર ઘટનાક્રમ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.
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