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સાબરકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ, મુરઝાતા પાકને મળ્યું નવજીવન

લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઇ રહેલા ખેડૂતોને વરસાદથી મોટી રાહત મળી છે. જિલ્લામાં 2.15 લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં વાવેતર, મુરઝાતા પાકને નવજીવન મળ્યું છે.

સાબરકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ
સાબરકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 7:20 PM IST

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સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠામાં છેલ્લા બે દિવસથી સાર્વત્રિક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઇ રહેલા ખેડૂતોને વરસાદથી મોટી રાહત મળી છે. જિલ્લામાં 2.15 લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં વાવેતર, મુરઝાતા પાકને નવજીવન મળ્યું છે. મગફળી, કપાસ સહિતના ચોમાસુ પાકને વરસાદથી ફાયદો થશે.

સાબરકાંઠાના વાતાવરણમાં પલટો

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી વાતાવરણમાં પલટો આવતા ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં એકથી ત્રણ ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ચાલુ ચોમાસાની સિઝનમાં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં અંદાજે 2 લાખ 15 હજાર હેક્ટરથી વધુ જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 98 ટકા જેટલું વાવેતર પૂર્ણ થયું હતું. જોકે વરસાદ ખેંચાતા ચોમાસુ પાક મુરઝાવા લાગ્યો હતો અને ખેડૂતોમાં ચિંતા જોવા મળી હતી. હવે છેલ્લા બે દિવસથી થયેલા વરસાદના પગલે મગફળી, કપાસ સહિતના ચોમાસુ પાકને નવજીવન મળ્યું છે અને પાકના વિકાસ માટે આ વરસાદ મહત્વનો સાબિત થઈ રહ્યો છે.

સાબરકાંઠામાં સાર્વત્રિક વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ (ETV Bharat Gujarat)

વરસાદને કારણે જિલ્લામાં ખેતીવાડી વિસ્તારમાં રાહતનું વાતાવરણ સર્જાયું છે. વડાલી તાલુકામાં દોઢ ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં એક ઇંચથી ઓછાથી લઈને ત્રણ ઇંચ સુધી વરસાદ વરસ્યો છે. ઈડર, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા અને વિજયનગર સહિતના શહેર તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ક્યાંક ધીમી ધારે તો ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે.

વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ

લાંબા સમયથી વરસાદ ખેંચાતા જમીનમાં ભેજની અછત અને પાકને પાણીની ખેંચની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, ત્યારે હાલનો વરસાદ ખેડૂતો માટે મોટી રાહત લઈને આવ્યો છે. સાથે જ આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહે તો ચોમાસુ પાકને વધુ ફાયદો થવાની આશા ખેડૂતોમાં જાગી છે. આ અંગે નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી હર્ષદ પટેલે પણ વરસાદના ખેતી પર પડનારા પ્રભાવ અંગે માહિતી આપી છે.

બીજી તરફ વરસાદના પગલે સાબરકાંઠાની અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓમાં પણ કુદરતી સૌંદર્ય ખીલી ઊઠ્યું છે. પહાડીઓ પર વાદળો અને ધુમ્મસની ચાદર છવાતા સમગ્ર વિસ્તાર જાણે હિલ સ્ટેશનમાં ફેરવાઈ ગયો હોય તેવો મનમોહક નજારો જોવા મળ્યો છે. ઐતિહાસિક ઈડર ગઢ સહિતના પહાડી વિસ્તારોમાં વાદળો રોકાઈ જતા અને ચારે તરફ લીલીછમ હરિયાળી છવાઈ જતા વાતાવરણ અલ્હાદક બન્યું છે. ઠંડા પવન અને ધુમ્મસભર્યા માહોલ વચ્ચે કુદરતનું આ રમણીય સ્વરૂપ કેમેરામાં પણ કેદ થયું છે. આમ, એક તરફ વરસાદે સાબરકાંઠાના ખેડૂતોના મુરઝાતા પાકને નવજીવન આપ્યું છે, તો બીજી તરફ વરસાદ બાદ સાબરકાંઠાની ધરતી અને અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓએ કુદરતનું મનમોહક રૂપ ધારણ કર્યું છે.

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