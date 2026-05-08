GNLUને બદલે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પાસેથી સોશિયલ ઓડિટ કેમ? હાઇકોર્ટનો રાજ્ય સરકારને સવાલ

હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સવાલ કર્યો કે, જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની સમજ વગર સોશિયલ ઓડિટ કેવી રીતે થઈ શકે?

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
Published : May 8, 2026 at 10:48 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચિલ્ડ્રન્સ હોમ, એડોપ્શન એજન્સી અને બાળ સંરક્ષણ સંસ્થાઓના સોશિયલ ઓડિટ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ગંભીર ચર્ચા થઈ છે. 'બચપન બચાવો' આંદોલન સંસ્થાની જાહેર હિતની અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સવાલ કર્યો કે, જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની સમજ વગર સોશિયલ ઓડિટ કેવી રીતે થઈ શકે?

અરજદાર સંસ્થાએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે, રાજ્ય સરકારે સોશિયલ ઓડિટ માટે GNLU - ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી સાથે MOU કર્યું છે, પરંતુ વાસ્તવમાં ઓડિટનું કામ ગુજરાત વિદ્યાપીઠને સોંપવામાં આવ્યું છે. અરજદારના વકીલ પ્રજ્ઞાન શર્માએ દલીલ કરી હતી કે, બાળ સંરક્ષણ સંસ્થાઓના સોશિયલ ઓડિટ માટે કાયદાના જાણકાર અને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની સમજ ધરાવતા નિષ્ણાતોની જરૂર છે.

સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, GNLUના પ્રોફેસરો ગુજરાતી ભાષા જાણતા ન હોવાથી સોશિયલ ઓડિટ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મારફતે કરાવવામાં આવી રહ્યું છે અને ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ પણ સબમિટ કરવામાં આવ્યો છે.

જો કે હાઇકોર્ટે આ દલીલથી અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે, સોશિયલ ઓડિટ માત્ર કાગળ ઉપરની પ્રક્રિયા નહીં પરંતુ બાળ સંરક્ષણ વ્યવસ્થાની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવા માટેની મહત્વપૂર્ણ કામગીરી છે. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પ્રોફેસરોને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ અને ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન કાયદાની પૂરતી સમજ છે કે નહીં?

હાઇકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, અન્ય રાજ્યોમાં આવા સોશિયલ ઓડિટ લો યુનિવર્સિટી અથવા કાયદાના નિષ્ણાતો દ્વારા કરવામાં આવે છે. અરજદારે પણ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, GNLU ના આશરે 60 ટકા પ્રોફેસરો ગુજરાતી ભાષા જાણે છે અને તેઓ સોશિયલ ઓડિટ માટે યોગ્ય છે. કોર્ટે કહ્યું હતું કે, સોશિયલ ઓડિટમાં મહિલાઓ, કાયદાના પ્રોફેસરો અને બાળ અધિકારના જાણકાર નિષ્ણાતોનો સમાવેશ થવો જોઈએ. દર 12 મહિને સોશિયલ ઓડિટ થવું જરૂરી છે અને તે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, માત્ર વર્ષના અંતે થતી ઔપચારિકતા નહીં.

સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારની કામગીરી સામે નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં બાળ સંરક્ષણ આયોગની રચના પણ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ થઈ હતી અને હજુ સુધી ઘણા વિસ્તારોમાં સોશિયલ ઓડિટ બાકી છે. કોર્ટમાં ચર્ચા દરમિયાન જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ, સ્પેશિયલ જુવેનાઇલ પોલીસ યુનિટ, એડોપ્શન એજન્સી, ચાઈલ્ડ કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન અને બાળ સંરક્ષણ ગૃહોની કામગીરીના સોશિયલ ઓડિટની જરૂરિયાત ઉપર ભાર મુકાયો હતો.

RTI માહિતી મુજબ, ગુજરાતમાં હાલમાં 123 ચાઈલ્ડ કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂશન કાર્યરત છે. હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, ઘણા જિલ્લામાં ડિસ્ટ્રિક્ટ ચાઈલ્ડ પ્રોટેક્શન યુનિટમાં જગ્યાઓ ખાલી છે અને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ તથા ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીની ખાલી જગ્યાઓ વહેલી તકે ભરવી જરૂરી છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, બાળ સુરક્ષા વ્યવસ્થા માત્ર કાગળ ઉપર નહીં પરંતુ ગ્રાઉન્ડ લેવલે અસરકારક રીતે અમલમાં હોવી જોઈએ. અનાથાલય અને બાળ સંસ્થાઓમાં બાળકોનું શોષણ અટકાવવા માટે સતત મોનિટરીંગ અને સોશિયલ ઓડિટ જરૂરી છે. આ મુદ્દે રાજ્ય સરકારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરી કોર્ટ સમક્ષ જવાબ રજૂ કરવાની ખાતરી આપતા, હવે કેસની વધુ સુનાવણી 19 જૂનના રોજ હાથ ધરાશે.

