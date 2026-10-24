પાવર સરપ્લસ સ્ટેટ તરીકે ઓળખાતા ગુજરાતમાં વીજળી કાપ અંગે હાલ ચર્ચા કેમ?
ગુજરાત રાજ્યને દેશમાં પાવર સરપ્લસ સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય છે. પણ આ વર્ષે નબળા ચોમાસ સાથે વધતી ગરમીના કારણે વીજ પુરવઠાની માંગ વધી છે. અમદાવાદથી પરેશ દવેનો અહેવાલ.
Published : October 24, 2026 at 1:44 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત વિકાસના ગ્રોથ એન્જિન તરીકે સતત વીજ પ્રવાહની મોટી ભૂમિકા રહ્યું છે. દેશમાં 12.61 ટકા હિસ્સો ઘરાવતુ ગુજરાત આમ તો વીજ ઉત્પાદનમાં મોખરે છે. રાજ્ય 80,000 મેગાવોટની દૈનિક ઉત્પાદનની ક્ષમતા ધરાવે છે. પણ આ વર્ષે નબળુ ચોમાસું અને ગરમીના દિવસો વધતા રાજ્યમાં વીજળીની માંગ સતત વધી રહી છે. હાલમાં તહેવારો, નબળા ચોમાસા અને વધતી ગરમીના કારણે રાજ્યમાં કાર્યરત થર્મલ વીજ મથકોનનું ઉત્પાદન 1.19 લાખ મિલિયન યુનિટ થયું છે. જે પહેવા કરતા નવ હજાર મિલિયન યુનિટ ઓછું દર્શાવે છે.
હાલ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોથી રાત્રિ સમયે વીજ સંકટના સમાચારો આવે છે, જે દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં વીજ તંગી છે. હાલ સેન્ટ્રલ ઈલેક્ટ્રિસિટી ઓથોરિટીના અહેવાલ પ્રમાણે રાજ્યમાં વીજ ઉત્પાદનમાં વધારો નોંધાયો છે. વર્ષ 2020 -21માં રાજ્યમાં કુલ વીજ ઉત્પાદન 62,153 મિલિયન યુનિટ હતું. જે વર્ષ 2024માં વધીને 1,04,834 મિલિયન યુનિટે પહોચ્યું છે. દેશમાં ગુજરાત એ સૌથી વધુ વીજ ઉત્પાદન કરવાની સૌથી વધારે સ્થાપિત ઉત્પાદન ક્ષમતા ઘરાવે છે. રાજ્યમાં અલ નીનોની અસરના કારણે ઓછા વરસાદ, વધતી ગરમી અને વધતા વીજ ઉપયોગના કારણે વીજળીની તંગીના સમાચારો સતત ચર્ચામાં રહ્યાં છે. રાજ્યમાં હાલની વીજ તંગીને જોતા રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકારમાં વધુ એક હજાર મેગાવોટની માંગ કરી છે. સરકારની આ માંગ જ દર્શાવે છે કે રાજ્યમાં નિર્માણ વીજળી સામે વીજળીનો પુરવઠો ઓછો છે.
રાજ્ય સરકારે વીજળીના ઉપયોગને નિયંત્રીત કરવા અપીલ કરી છે
ગુજરાતમાં વીજ પુરવઠાની સમસ્યા દર વર્ષે ચોમાસા બાદ અને ઉનાળામાં સર્જાય છે. આ વર્ષે વીજળીની સમસ્યા માટે ઓછો વરસાદ અને અલ નીનોની અસર સીધી જવાબદાર છે. માંગની સામે વીજળીના ઓછા પુરવઠાને ધ્યાને રાખી રાજ્ય સરકારે ઉદ્યોગોને દૈનિક સ્તરે સાંજના ચાર-પાંચ કલાક વીજળીના ઉપયોગ નહીં કરવા અંગે વિનંતી કહી હતી. જેનાથી ઔદ્યોગિક વીજળીના પુરવઠાને ઘરગથ્થુ ઉપયોગમાં વાળી શકાય. રાજ્યમાં પ્રસ્થાપિત વીજ ઉત્પાદન એકમો પૈકી સરકારી પાવર પ્લાન્ટમાં ઘટતા વીજ ઉત્પાદન પણ હાલની સમસ્યા માટે કારણભૂત છે. તો દેશમાં સૌર ઊર્જામાં અગ્રેસર ગુજરાતને ચોમાસા બાદ ફૂંકાતા પવનો ઓછા થતા વૈકલ્પિક ઊર્જાના ઉત્પાદન પર અસર થઈ છે. આ સાથે વૈશ્વિક સ્તરે યુદ્ધની સ્થિતિમાં કોલસાની ઓછી ઉપલબ્ધતા અને ડિઝલના ભાવ વઘતા તેના વૈકલ્પિક ઈંઘણ તરીકેના ઉપયોગ સિમીત થતા વીજ પુરવઠાની વધતી માંગ પણ રાજ્યમાં વીજળીની અછતનું કારણ બન્યું છે.
રાજ્યમાં સરકારી અને ખાનગી વીજ કંપનીઓના ઉત્પાદન અને તેની અસરો
હાલની વીજ કટોકટી માટે અલ નીનોની અસર થકી ઓછા વરસાદને જવાબદાર ગણાવાય છે. જળ વિદ્યુત ઉત્પાદન અને ઓછા પવનથી પવનચક્કી થકી ઊર્જાના ઉત્પાદન પર તેની અસર હોઈ શકે છે. રાજ્યમાં વૈશ્વિક કટોકટી અને કોલસાના પુરવઠાને અસર થતા રાજ્યના 12 કોલસા આધારીત વીજ મથકોની ઉત્પાદન ક્ષમતાને અસર થઈ છે. એ સાથે ગેસ આધારિત 10 પાવર સ્ટેશનોને પણ ગેસમાં ભાવ વધારા અને અનિયમિત પુરવઠાની અસર થઈ હતી.
મુખ્યત્વે તો નર્મદા નદી પરના સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટ, તાપી અને કડાણા ડેમ ખાતે જળ વિદ્યુત મથકો પર ઓછા વરસાદના કારણે તેના વીજ ઉત્પાદન પર નકારાત્મક અસરો થઈ છે. રાજ્યની વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર દ્વારા પુછાયેલા પ્રશ્નમાં ઊર્જામંત્રીએ વિગતો આપી હતી કે, રાજ્યમાં રાજ્ય સરકાર હસ્તક વીજ મથકોમાં કુલ વીજ ઉત્પાદન 10,704 મોગાવોટ થાય છે. જ્યારે પીપીપી હસ્તક ખાનગી માલિકીના વીજ મથકોમાં કુલ વીજ ઉત્પાદન 16,749 મેગાવોટ થાય છે. વર્ષ 2024માં રાજ્ય સરકાર અને ખાનગી કંપનીઓએ તેમના ઉપ્તાદનમાં કુલ 2,605 મેગાવોટ અને 2025માં કુલ 2,835 મેગાવોટ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો કર્યો છે.
વર્ષ મુજબ કેટલું વીજ ઉત્પાદન
વર્ષ વાર જોઇએ તો રાજ્યમાં કુલ વીજ ઉત્પાદન વર્ષ - 2024માં 1,21,776 મિલિયન યુનિટ હતુ, જ્યારે વર્ષ - 2025માં કુલ વીજ ઉત્પાદન 1,19,496 મિલિયન યુનિટ નોંધાયું હતું. રાજ્ય સરકારે વર્ષ - 2024માં ખાનગી એકમો પાસેથી કુલ 22,503 કરોડની વીજળી ખરીદી હતી, જ્યારે વર્ષ - 2025માં 23,430 કરોડ રુપિયાની વીજળી ખાનગી વીજ ઉત્પાદકો પાસેથી ખરીદી હતી. રાજ્ય સરકાર હસ્તક વીજ ઉત્પાદન એકમોની ક્ષમતા સામે ઓછા ઉત્પાદનના કારણે ખાનગી એકમો પાસેથી વધુ માત્રામાં વીજળી ખરીદવી પડે છે. હાલ ગુજરાત સરકાર વીજળીના ઓછા અને સંયમિત ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરે છે, કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ વધુ વીજળીના પુરવઠાની માંગ કરે છે. એ જ દર્શાવે છે કે, રાજ્ય વીજ તંગીનો સામનો કરી રહ્યું છે.
તાજેતરમાં જ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતની વધતી વીજળી માંગ, વર્તમાન વીજ પુરવઠાની સ્થિતિ અને ખેડૂતો, ઉદ્યોગો અને ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે અવિરત વીજળી સુનિશ્ચિત કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલા પગલાંની વ્યાપક સમીક્ષા કરવા માટે ઉર્જા વિભાગ સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી. આ બેઠકમાં વીજળીની માંગમાં અભૂતપૂર્વ વધારો, ઉપલબ્ધ વીજળી સ્ત્રોતોનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ, દિવસના પ્રકાશ સમયે સૌર ઉર્જાનો મહત્તમ ઉપયોગ અને રાજ્યની વીજળી ઉત્પાદન અને સંગ્રહ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવા માટે લાંબા ગાળાની યોજનાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યમાં પૂરી પાડવામાં આવતી કુલ વીજળીમાંથી, પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (PGVCL) વપરાશનો આશરે 30% હિસ્સો ધરાવે છે, દક્ષિણ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (DGVCL) 22%, ઉત્તર ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL) 22%, મધ્ય ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ (MGVCL) 10% અને અન્ય વિતરણ કંપનીઓ 16%. એકંદરે, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર દરમિયાન વીજળીની માંગમાં પાછલા વર્ષોની તુલનામાં આશરે 12% અથવા લગભગ 4,000 મેગાવોટનો વધારો થયો છે.
ઊર્જા વિભાગના અગ્ર સચિવે મુખ્યમંત્રીને જણાવ્યું હતું કે, દિવસ દરમિયાન ઉત્પાદિત સૌર ઊર્જાનો સંગ્રહ કરીને તેનો ઉપયોગ સાંજના સમયે કરવાથી, પીક માંગને પહોંચી વળવાના પડકાર માટે એક ટકાઉ અને લાંબા ગાળાનો ઉકેલ મળી રહેશે. હાલમાં ગુજરાતમાં 192 મેગાવોટ (MW) ક્ષમતાની BESS કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત, કુલ 2742 મેગાવોટ (MW)/5517 મેગાવોટ-અવર (MWh) ક્ષમતા ધરાવતા નવા પ્રોજેક્ટ્સ માટેના કરારો પણ આખરી કરવામાં આવ્યા છે.
વિભાગને અપેક્ષા છે કે માર્ચ 2027 સુધીમાં 500 મેગાવોટ (MW) / 1000 મેગાવોટ-અવર (MWh) સંગ્રહ ક્ષમતા કાર્યરત થઈ જશે. આ સાથે, 1000 મેગાવોટ (MW) / 4000 મેગાવોટ-અવર (MWh) ક્ષમતા ધરાવતા પ્રોજેક્ટ્સ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે.
રાજ્યને કેન્દ્રીય થર્મલ પાવર સ્ટેશનોમાંથી 1300 મેગાવોટ (MW)થી વધુ અને કેન્દ્રીય જળવિદ્યુત મથકોમાંથી 1200 મેગાવોટ (MW)થી વધુ વીજળીની ફાળવણી મળી છે. આ ફાળવણી 2028-29થી તબક્કાવાર ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે. વર્ષ 2031-32 માટે ગુજરાતની અંદાજિત વીજ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, રાજ્ય સરકારે કેન્દ્રીય થર્મલ પાવર સ્ટેશનોમાંથી વધારાની 5000 મેગાવોટ (MW)થી વધુ વીજળી ફાળવવા માટે વિનંતી કરી છે.
ભાવિ ક્ષમતાને મજબૂત કરવા માટે નવા ઊર્જા પ્રોજેક્ટ્સ
આ બેઠકમાં ગુજરાતની લાંબા ગાળાની વીજળીની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે નવા પ્રોજેક્ટ્સ અને આગામી ટેન્ડરોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (GUVNL) ટૂંક સમયમાં 'શક્તિ' યોજના હેઠળ 4000 મેગાવોટ (MW) વીજળી માટે ટેન્ડર બહાર પાડશે, જેમાંથી વર્ષ 2030-31થી વીજળી ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે.
4200 મેગાવોટના પરમાણુ ઊર્જા પ્રોજેક્ટ માટે ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NPCIL) સાથે એક સમજૂતી કરાર (MoU) કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટનો પ્રથમ યુનિટ વર્ષ 2032માં કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, ઉકાઈ ખાતે 800 મેગાવોટનો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ નિર્માણાધીન છે, જે સપ્ટેમ્બર 2029થી વીજ ઉત્પાદન શરૂ કરશે તેવું આયોજન છે. સિનોર, વણાકબોરી અને ગાંધીનગર ખાતે નવા થર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટ્સ માટે જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરીઓ મેળવવાની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે.
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