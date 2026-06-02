વકીલાતનું 'લાઇસન્સ ટેસ્ટ' કહેવાતી AIBE ની પરીક્ષા કેમ જરૂરી? જાણો પરીક્ષાનું મહત્વ અને અભ્યાસક્રમ વિશે

Published : June 2, 2026 at 5:00 PM IST

અમદાવાદ: ભારતમાં દર વર્ષે હજારો વિદ્યાર્થીઓ LLB પૂર્ણ કરે છે. ત્રણ વર્ષ કે પાંચ વર્ષ સુધી કાયદાનો અભ્યાસ કર્યા બાદ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને લાગે છે કે હવે તેઓ કોર્ટમાં ઉભા રહીને દલીલો કરી શકશે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે માત્ર LLBની ડિગ્રી મેળવી લેવાથી કોઈ વ્યક્તિ સીધો વકીલ બની શકતો નથી. કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવા માટે એક વધુ મહત્વપૂર્ણ કસોટી પાસ કરવી ફરજિયાત છે. આ કસોટીનું નામ છે ઓલ ઈન્ડિયા બાર એક્ઝામિનેશન એટલે કે AIBE.

AIBE એ માત્ર એક પરીક્ષા નથી, પરંતુ વકીલાતના વ્યવસાયમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેનું સત્તાવાર દ્વાર છે. આ પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ (COP) આપવામાં આવે છે. આ સર્ટિફિકેટ મળ્યા પછી જ ઉમેદવાર દેશની કોઈપણ કોર્ટમાં વકીલ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે.

ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યારે વિદ્યાર્થીએ LLB પૂર્ણ કરી દીધી હોય તો પછી અલગ પરીક્ષાની જરૂર શું? હકીકતમાં એક સમય એવો હતો જ્યારે કાયદાની ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા બાદ સીધી વકીલાત શરૂ કરી શકાતી હતી. પરંતુ દેશભરની તમામ લો કોલેજોમાં શિક્ષણનું સ્તર સમાન ન હોવાથી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાને લાગ્યું કે નવા વકીલોની કાનૂની ક્ષમતાની એક સમાન કસોટી હોવી જોઈએ. આ કારણસર 30 એપ્રિલ 2010ના રોજ AIBE શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને ત્યારથી આ પરીક્ષા ફરજિયાત બની ગઈ.

AIBEની પરીક્ષાનું મહત્વ
AIBEનો મુખ્ય હેતુ ઉમેદવાર પાસે કાયદાની મૂળભૂત સમજ છે કે નહીં તે ચકાસવાનો છે. આ પરીક્ષામાં ઉમેદવારની યાદશક્તિ નહીં પરંતુ કાયદાના વ્યવહારિક જ્ઞાનની કસોટી કરવામાં આવે છે. કોર્ટમાં વકીલને દરેક કલમ મોઢે યાદ હોવી જરૂરી નથી, પરંતુ તેને યોગ્ય કાયદો ક્યાં મળશે, કઈ કલમ લાગુ પડે છે અને કાનૂની પ્રશ્નનું વિશ્લેષણ કેવી રીતે કરવું તે આવડવું જોઈએ. AIBE આ જ ક્ષમતાની ચકાસણી કરે છે.

AIBE પરીક્ષાનું માળખું

  • પરીક્ષા પદ્ધતિ – ઓફલાઈન
  • પ્રશ્નોનો પ્રકાર – MCQ (બહુવિકલ્પીય)
  • કુલ પ્રશ્નો – 100
  • કુલ ગુણ – 100
  • દરેક પ્રશ્ન – 1 ગુણ
  • સમય – 3 કલાક
  • નેગેટિવ માર્કિંગ – નથી
  • ભાષાઓ – 22 ભાષામાં પરીક્ષા

AIBEમાં કોઈ રેન્કિંગ કે મેરિટ સિસ્ટમ નથી. અહીં માત્ર એટલું નક્કી કરવામાં આવે છે કે ઉમેદવાર વકીલાત માટે લાયક છે કે નહીં. સામાન્ય અને OBC વર્ગના ઉમેદવારો માટે 45% ગુણ મેળવવા જરૂરી છે, જ્યારે SC અને ST વર્ગના ઉમેદવારો માટે 40% ગુણની લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે.

પાસિંગ માર્ક્સ

  • જનરલ / OBC – 45 માર્ક્સ
  • SC / ST – 40 માર્ક્સ

AIBEને ઘણીવાર ઓપન બુક એક્ઝામ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે આ પરીક્ષા શરૂ કરવામાં આવી હતી ત્યારે ઉમેદવારોને કાયદાના પુસ્તકો અને સંદર્ભ સામગ્રી સાથે રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. જોકે વર્ષ 2021 બાદ નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. હાલમાં ઉમેદવારો માત્ર બેર એક્ટ (મૂળ કાયદાના અધિનિયમો) સાથે રાખી શકે છે. એટલે કે કાયદાની મૂળ કલમો ધરાવતા પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ કોમેન્ટરી, ગાઈડ કે વિગતવાર નોટ્સ લઈ જવાની મંજૂરી નથી.

AIBEમાં કુલ 21 મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વિષયો આવરી લેવામાં આવે છે.

AIBEના મુખ્ય વિષયો

  1. એડવોકેટ એક્ટ, 1961
  2. ફેમિલી લોઝ
  3. સિવિલ પ્રોસીજર કોડ (CPC), 1908
  4. ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા, 2023
  5. ગ્રાહક સુરક્ષા અધિનિયમ, 2019
  6. પર્યાવરણ સંબંધિત કાયદા
  7. આર્બિટ્રેશન એન્ડ કોન્સિલિયેશન એક્ટ, 1996
  8. લિમિટેશન એક્ટ, 1963
  9. મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988
  10. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ્સ એક્ટ, 1985
  11. જમીન સંપાદન, પુનઃસ્થાપન અને પુનર્વસવાટ અધિનિયમ, 2013
  12. ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023
  13. ભારતનું સંવિધાન, 1950
  14. ભારતીય ભાગીદારી અધિનિયમ, 1932
  15. ભારતીય કરાર અધિનિયમ, 1872
  16. મિલકત હસ્તાંતરણ અધિનિયમ, 1882
  17. સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ, 1963
  18. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ, 1881
  19. ભારતીય સાક્ષ્ય અધિનિયમ, 2023
  20. ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ, 2000

એડવોકેટ નીતિન ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં દર વર્ષે હજારો કાયદા સ્નાતકો AIBE માટે નોંધણી કરાવે છે. આ પરીક્ષા દેશના વિવિધ શહેરોમાં અને અનેક ભાષાઓમાં યોજાય છે. તાજેતરમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાએ મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરીને AIBE વર્ષે બે વખત યોજવાની વ્યવસ્થા કરી છે. ઉપરાંત અંતિમ વર્ષના LLB વિદ્યાર્થીઓને પણ ચોક્કસ શરતો સાથે પરીક્ષા આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અંતે એક વાત સ્પષ્ટ છે કે LLB તમને કાયદાનું જ્ઞાન આપે છે, પરંતુ AIBE એ સાબિત કરે છે કે તમે કાયદાનો વ્યવહારિક ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર છો. LLB તમને કાયદાના વિદ્યાર્થી બનાવે છે, જ્યારે AIBE તમને સત્તાવાર રીતે વકીલ બનાવે છે.

