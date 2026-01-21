3 કે 4 દિવસમાં મટી જતી શરદી હવે 10 દિવસે પણ કેમ નથી જતી? શું કોરોના છે આનું કારણ? જાણો
ભાવનગરમાં છેલ્લા થોડા સમયથી બેવડી ઋતુના કારણે શરદી-ઉઘરસના કેસમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે
Published : January 21, 2026 at 7:09 PM IST
ભાવનગર: શહેરમાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ઠંડી ધીરે ધીરે ગાયબ થઈ રહી છે અને દિવસે ગરમીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આમ બેવડી ઋતુને પગલે શરદી ઉધરસના કેસો વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે શરદી ઉધરસની પેટર્નમાં પણ બદલાવ આવ્યો હોવાનું તબીબોનું માનવું છે. જો કે સરકારી હોસ્પિટલમાં શરદી ઉધરસના કેસો વધુ પડતા નોંધાયા નથી. પરંતુ ખાનગીમાં લોકો જવાને પગલે આંકડો ઓછો હોવાનું અનુમાન છે. ચાલો જાણીએ કેમ નથી શરદી ઉધરસમાં ઝડપથી ફેર પડતો અને રાહત માટે શું ઉપાય કરવા જોઈએ જાણો.
શરદી ઉધરસ તાવના કેસોમાં થયો વધારો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી ડોક્ટર વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં હાલ બેવડી ઋતુ ચાલી રહી છે. દિવસે ગરમી અને રાત્રે ઠંડી જેને પગલે શરદી ઉધરસના કેસો જોવા મળે છે. જો કે સરકારી હોસ્પિટલોમાં શરદી ઉધરસના કેસો નોંધાયા છે. પરંતુ ગયા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં આ અઠવાડિયામાં સંખ્યા ઓછી છે. પરંતુ લોકો ખાનગીમાં જતા હોવાનું અનુમાન છે. હાલની સ્થિતિમાં લોકોએ ઠંડા પીણા ના પીવા, ગળપણ વાળી કે અન્ય લગ્ન ગાળાના સિઝનમાં ખાણીપીણીમાં પણ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. ઠંડી હવામાં જતા સમયે ગરમ કપડાં પહેરવા જોઈએ.'
છેલ્લા એક મહિનામાં નોંધાયેલા કેસ
|તારીખ
|તાવ
|શરદી-ઉધરસ
|ઝાડા
|ડેન્ગ્યુ
24/12/25થી
7/01/26
|868
|555
|228
|1
08/01/26થી
21/01/26
|653
|415
|188
|1
શરદી ઉધરસ ચેપી, સેનિટાઈઝ જરૂરી
હાલમાં મોટાભાગે લોકોને શરદી ઉધરસ થઈ રહ્યા છે. તેમાં ઉધરસ અલગ પ્રકારની જોવા મળે છે. જેને સાદી ભાષામાં ઘોડા ઉધરસ પણ કહેવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે શરદીમાં ફેરફાર પગલે ડોક્ટર રણજીત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં શરદી થાય એટલે પાણી જેવી શરદી થાય છે ત્યારે ગળામાં બળતરા થાય છે માથું દુખે છે શરીરમાં કળતર થાય છે અને જે શરદી લાંબો સમય ચાલે છે. શરદીમાંથી કફ પણ થાય છે એટલે કહીએ કોરોના બાદ આ પ્રકારના શરદી ઉધરસ ચેપી છે આથી પોતે ઉપયોગ કરેલી ચીજો ઘરમાં જ્યાં ત્યાં મૂકવી નહીં. હાથને સાફ કરતા રહેવું અને બને તો માસ્ક પહેરવું જરૂરી છે.
