3 કે 4 દિવસમાં મટી જતી શરદી હવે 10 દિવસે પણ કેમ નથી જતી? શું કોરોના છે આનું કારણ? જાણો

ભાવનગરમાં છેલ્લા થોડા સમયથી બેવડી ઋતુના કારણે શરદી-ઉઘરસના કેસમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે

બેવડી ઋતુના કારણે શરદી-ઉઘરસના કેસમાં વધારો
બેવડી ઋતુના કારણે શરદી-ઉઘરસના કેસમાં વધારો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર: શહેરમાં છેલ્લા અઠવાડિયામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. ઠંડી ધીરે ધીરે ગાયબ થઈ રહી છે અને દિવસે ગરમીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આમ બેવડી ઋતુને પગલે શરદી ઉધરસના કેસો વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે શરદી ઉધરસની પેટર્નમાં પણ બદલાવ આવ્યો હોવાનું તબીબોનું માનવું છે. જો કે સરકારી હોસ્પિટલમાં શરદી ઉધરસના કેસો વધુ પડતા નોંધાયા નથી. પરંતુ ખાનગીમાં લોકો જવાને પગલે આંકડો ઓછો હોવાનું અનુમાન છે. ચાલો જાણીએ કેમ નથી શરદી ઉધરસમાં ઝડપથી ફેર પડતો અને રાહત માટે શું ઉપાય કરવા જોઈએ જાણો.

ભાવનગરમાં દિવસે ગરમી, રાતે ઠંડીનો અનુભવ (ETV Bharat Gujarat)

શરદી ઉધરસ તાવના કેસોમાં થયો વધારો
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી ડોક્ટર વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર શહેરમાં હાલ બેવડી ઋતુ ચાલી રહી છે. દિવસે ગરમી અને રાત્રે ઠંડી જેને પગલે શરદી ઉધરસના કેસો જોવા મળે છે. જો કે સરકારી હોસ્પિટલોમાં શરદી ઉધરસના કેસો નોંધાયા છે. પરંતુ ગયા અઠવાડિયાની સરખામણીમાં આ અઠવાડિયામાં સંખ્યા ઓછી છે. પરંતુ લોકો ખાનગીમાં જતા હોવાનું અનુમાન છે. હાલની સ્થિતિમાં લોકોએ ઠંડા પીણા ના પીવા, ગળપણ વાળી કે અન્ય લગ્ન ગાળાના સિઝનમાં ખાણીપીણીમાં પણ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. ઠંડી હવામાં જતા સમયે ગરમ કપડાં પહેરવા જોઈએ.'

કોરોના પછી શરદી-ઉધરસની પેટર્નમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે
કોરોના પછી શરદી-ઉધરસની પેટર્નમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
કેવા પ્રકારનાં છે શરદી-ઉધરસ ભાવનગરના વડવા વોર્ડના આરોગ્ય કેન્દ્રના તબીબ ડોક્ટર રણજીત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં બેવડી ઋતુ ચાલી રહી છે જેને પગલે લોકો શરદી ઉધરસનો શિકાર થાય છે. જો કે આ સામાન્ય વાયરલ છે. પરંતુ વાયરલ પણ ચાર પ્રકારના હોય છે ત્યારે હાલનો વાયરલ જે છે તેની કોરોના પછીની પેટર્નમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. જેથી શરૂઆતમાં જે શરદી ઉધરસ ત્રણ ચાર દિવસમાં મટી જતા હતા, તે કોરોના કાળ બાદ લાંબો સમય ચાલે છે. એટલે 7 કે 8, 10 દિવસ સુધી મટતા નથી. જેથી લોકોએ સાવચેત રહીને કાળજીપૂર્વક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
3-4 દિવસમાં મટી જતી શરદી-ઉધરસ 8-10 દિવસ હેરાન કરે છે
3-4 દિવસમાં મટી જતી શરદી-ઉધરસ 8-10 દિવસ હેરાન કરે છે (ETV Bharat Gujarat)

છેલ્લા એક મહિનામાં નોંધાયેલા કેસ

તારીખ તાવ શરદી-ઉધરસઝાડાડેન્ગ્યુ

24/12/25થી

7/01/26

868555 2281

08/01/26થી

21/01/26

653 415 188 1

શરદી ઉધરસ ચેપી, સેનિટાઈઝ જરૂરી
હાલમાં મોટાભાગે લોકોને શરદી ઉધરસ થઈ રહ્યા છે. તેમાં ઉધરસ અલગ પ્રકારની જોવા મળે છે. જેને સાદી ભાષામાં ઘોડા ઉધરસ પણ કહેવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે શરદીમાં ફેરફાર પગલે ડોક્ટર રણજીત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં શરદી થાય એટલે પાણી જેવી શરદી થાય છે ત્યારે ગળામાં બળતરા થાય છે માથું દુખે છે શરીરમાં કળતર થાય છે અને જે શરદી લાંબો સમય ચાલે છે. શરદીમાંથી કફ પણ થાય છે એટલે કહીએ કોરોના બાદ આ પ્રકારના શરદી ઉધરસ ચેપી છે આથી પોતે ઉપયોગ કરેલી ચીજો ઘરમાં જ્યાં ત્યાં મૂકવી નહીં. હાથને સાફ કરતા રહેવું અને બને તો માસ્ક પહેરવું જરૂરી છે.

શરદી ઉધરસ ચેપી, સેનિટાઈઝ જરૂરી
શરદી ઉધરસ ચેપી, સેનિટાઈઝ જરૂરી (ETV Bharat Gujarat)

