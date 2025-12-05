ETV Bharat / state

Explainer: BLOના મોત પર કેમ ઉભો થયો વિવાદ, સમગ્ર ઘટના SIR સાથે કેમ જોડાઇ? જાણો તમામ માહિતી

ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR બીજા તબક્કામાં 12 રાજ્યોમાં ચાલી રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તણાવ અને દબાણ વચ્ચે BLOના મોતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે.

ગુજરાત સહિત 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં SIRના બીજા તબક્કાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે
ગુજરાત સહિત 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં SIRના બીજા તબક્કાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 1:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: દેશના 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ઇલેક્ટોરલ રોલ્સના સ્પેશ્યલ ઇન્ટેસિવ રિવીઝન (SIR)નો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. પ્રથમ તબક્કામાં SIR-1માં ચૂંટણી પંચે બિહારમાં 25 જૂન,2025થી 30 સપ્ટેમ્બર,2025 સુધી આ પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવી હતી. તે બાદ બિહારમાં ફાઇનલ ઇલેક્ટોરલ રોલ પબ્લિશ કરવામાં આવ્યો હતો.

હવે SIR 2.0 એટલે કે બીજો ફેઝ ચાલી રહ્યો છે. આ તબક્કામાં ગુજરાત,ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ગોવા,કેરળ,મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પોડિચેરી, અંદમાન અને નિકોબાર અને લક્ષદ્વીપ સામેલ છે. કુલ મળીને 12 રાજ્યમાં પુન નીરિક્ષણની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ચૂંટણી પંચ (ECI)એ નોટિફિકેશનમાં બદલાવ કરતા 30 નવેમ્બર,2025એ સ્પેશ્યલ ઇન્ટેસિવ રિવીઝન (SIR)ની પ્રક્રિયાની ટાઇમલાઇન વધારી દીધી છે. હવે વોટરોની ગણના અને ફોર્મ જમા કરવાની તારીખ 11 ડિસેમ્બર 2025 કરવામાં આવી છે. ડ્રાફ્ટ રોલની તારીખ 16 ડિસેમ્બર,2025 સુધી વધારવામાં આવી છે. દાવા/વાંધા રજૂ કરવા માટેની અંતિમ તારીખ 15 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. અંતિમ નોંધણી તારીખ પણ 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. અગાઉ, તે 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં સબમિટ કરવાની જરૂર હતી.

SIR 2.0ની મહત્ત્વપૂર્ણ તારીખ

ચૂંટણી પંચે સમયમર્યાદા 30 નવેમ્બર,2025 સુધી લંબાવી.

મત રજૂ કરવાની તારીખ 11 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી.

ડ્રાફ્ટ યાદી માટેની તારીખ 16 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી.

દાવા/વાંધાઓ માટેની તારીખ 15 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી.

અંતિમ યાદી માટેની તારીખ 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવી.

BLO કોણ હોય છે?: BLOએ સ્થાનિક અથવા અર્ધ-સરકારી કર્મચારી છે જે વિસ્તારના મતદારોને જાણે છે અને સામાન્ય રીતે તે વિસ્તારમાં રહે છે અથવા મતદાન કરે છે. તેમની મુખ્ય જવાબદારી તેમના સ્થાનિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને મતદાર રજિસ્ટરને રિફ્રેશ કરવામાં મદદ કરવાની છે.

SIRમાં મુખ્ય જવાબદારીઓ: બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)ના સ્થાનિક પ્રતિનિધિઓ તરીકે સેવા આપે છે. તેમનું કામ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) દરમિયાન મતદાન મથક સ્તરે સચોટ મતદાર યાદી સુનિશ્ચિત કરવાનું છે.

રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ પીપલ એક્ટ,1950ના સેક્શન 13B(2) અનુસાર, BLOને સરકારી સ્કૂલ,ઓફિસ અને અલગ-અલગ લોકલ સંસ્થાઓમાં કામ કરનારા કર્મચારીમાંથી પસંદ કરવામાં આવે છે.

BLO ઘરે ઘરે જઈને SIR એન્યૂમરેશન ફોર્મનું વિતરણ કરે છે, મતદાર વેરિફિકેશન માટે ગણતરી કરે છે. ઘર નંબર આપે છે, મૃતક અથવા સ્થળાંતરિત મતદારોની ઓળખ કરે છે અને નામને યાદીમાં સામેલ કરવા, કાઢી નાખવા, સુધારણા અને સ્થળાંતર માટે ફોર્મ એકત્રિત કરે છે.

BLO પ્રાથમિક યાદી બતાવે છે. કેમ્પેઇનના દિવસોમાં દાવા અને વિવાદોને સપોર્ટ કરે છે. લાયક મતદારો (જેમ કે 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના અથવા નવા રહેવાસીઓ)ને ફોર્મ ભરવામાં મદદ કરે છે, અને મતદાર સ્લિપનું વિતરણ કરતી વખતે કોઇ ડુપ્લિકેશન ન થાય તેની ખાતરી કરે છે. BLO લાયક નાગરિકોને મતદાન માટે નોંધણી કરાવવા અને તેમના મતદાર કાર્ડ મેળવવામાં મદદ કરે છે. ફિઝિકલ એસેસમેન્ટ અને ઇલેક્ટોરલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસર (ERO)ને અહેવાલ સબમિટ કરાવે છે.

ચૂંટણી પંચે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) હેઠળ મતદાર યાદી અપડેટ કરવા માટે વિસ્તૃત વ્યવસ્થા કરી છે. આ હેતુ માટે લાખો બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO) અને બૂથ લેવલ એજન્ટ્સ (BLA) તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO)ની સંખ્યા 532,828 છે, જ્યારે બૂથ લેવલ એજન્ટ્સ (BLA)ની સંખ્યા 1243,201 છે.

ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI)એ સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) હેઠળ મતદાર યાદી અપડેટ કરવા માટે એક મહાઅભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ પ્રક્રિયામાં સામેલ લોકોએ નક્કી સમયમર્યાદા હેઠળ કામ કરવું પડે છે. આ અભિયાન મોટું છે, તેમના પર ભારે દબાણ છે, તણાવ છે અને કોઇપણ પરિસ્થિતિમાં કામગીરી કરવાની જવાબદારી છે. ઘણા પરિવારોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે કામના દબાણને કારણે તેઓએ જીવન ટુંકાવ્યું. તણાવ અને દબાણ સહન ન કરી શક્યા અને પોતાના જીવનનો અંત આણ્યો.કેટલાકને સમયસર બચાવી લેવામાં આવ્યા, જ્યારે ઘણા બીમાર પડ્યા.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી મળતી માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 34 BLOએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે જેમાંથી એક મોત બિહારમાં SIR-1 તબક્કા દરમિયાન થયું હતું. SIR 2.0 દરમિયાન 33 લોકોના મોત થયા છે. જોકે, આ બે કેસ જોડાયેલા હોવાના કોઇ પુરાવા નથી. ચૂંટણી પંચે આ બાબતે કોઇ સત્તાવાર નિવેદન પણ બહાર પાડ્યું નથી.જોકે, કેટલાક રાજકીય પક્ષોએ આ આરોપ લગાવ્યા છે.

ગુજરાત સહિત 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે
ગુજરાત સહિત 12 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

SIR દરમિયાન જીવ ગુમાવનારા BLO:

SIR-1:

બિહાર-1

SIR-2.0

મધ્ય પ્રદેશ - 9

ઉત્તર પ્રદેશ - 8

ગુજરાત - 6

પશ્ચિમ બંગાળ - 4

રાજસ્થાન - 3

તમિલનાડુ - 2

કેરળ - 1

છત્તીસગઢ - 0

ગોવા - 0

પુડુચેરી - 0

આંદામાન અને નિકોબાર - 0

લક્ષદ્વીપ - 0

મતદાર યાદીઓના ખાસ સઘન સુધારા (SIR)ના પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન બિહારમાં એક BLOનું મોત થયું હતું અને 12 રાજ્યમાં ચાલી રહેલા બીજા તબક્કામાં અત્યાર સુધી 33 કર્મચારીઓના મોત થયા છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ (UTs)માં વોટર લિસ્ટ માટે ચાલતા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) 2.0 વચ્ચે 33 બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO)ના મોત થયા છે જેમાં 11 મહિલા BLO હતી. આ મોતને લઇને વિપક્ષ પ્રહાર કરી રહ્યું છે.

ગુજરાતમાં SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન મૃત્યુ પામનારા BLO

1.28 નવેમ્બર-દિનેશ રાવલ: મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુના સુદાસણામાં એક સ્કૂલ શિક્ષક દિનેશ રાવલ (50 વર્ષ)નું તેમના ઘરે હાર્ટ એટેકથી નિધન થયું. દિનેશ રાવલ SIR માટે બૂથ લેવલ ઓફિસર હતા.

2. 24 નવેમ્બર- ડિંકલ શિંગોડાવાલા: 26 વર્ષના BLO અને સૂરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ, ડિંકલ શિંગોડાવાલા પોતાના બાથરૂમમાં બેફાન હાલતમાં મળ્યા હતા જે બાદ તેમણે ખાનગી હૉસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઇ જવામાં આવ્યા હતા તેમણે મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ડિંકલને SMC (સુરત મહાનગર પાલિકા)માં વરાછા ઝોનમાં SIR ડ્રાઇવ માટે BLOનું કામ સોપવામાં આવ્યું હતું.

3. 22 નવેમ્બર-ઉષા સોલંકી: 50 વર્ષના મહિલા આસિસ્ટન્ટ BLO ઉષા સોલંકી કડક બજારની એક સ્કૂલમાં ફરજ દરમિયાન પડી ગયા હતા. સોલંકીના પતિ ઇન્દ્રસિંહે કહ્યું કે તે હાર્ટ એટેકના દર્દી હતા અને તેમણે BLOની ફરજમાંથી છૂટ આપવાની ભલામણ કરી હતી.

4. 21 નવેમ્બર-અરવિંદ મુળજી વઢેર: ગિર સોમનાથ જિલ્લામાં 40 વર્ષના શિક્ષક અને બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) અરવિંદ મુળજી વઢેરે પોતાના ગામ દેવલીમાં જીવન ટુંકાવ્યું હતું, તેમણે એક સુસાઇડ નોટ છોડી હતી. આ સુસાઇટ નોટમાં સીધી રીતે SIRના કામનો ભાર અને વધતી માનસિક સ્થિતિને જવાબદાર ઠેરવી હતી.

5. 20 નવેમ્બર-કલ્પના પટેલ: 20 નવેમ્બરે તાપી જિલ્લાના વાલોડમાં એક BLO કલ્પના પટેલનું મોત થયું હતું. જે બેલધા ગામમાં SIRના કામમાં જોડાયેલા હતા.

6. 20 નવેમ્બર-રમેશભાઇ રતિલાલ પરમાર: ખેડાના કપડવંજના નવાપુરા પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય અને બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) રમેશ ભાઇ રતિલાલ પરમાર (ઉં.વ.50) નું કેટલાક અઠવાડિયા સુધી ઇલેક્ટોરલ રોલની થાક ભરેલી ડ્યૂટી બાદ હાર્ટ એટેકથી નિધન થયું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BLO SIR DEATH EXPLAINER
BLO DEATH SIR
SIR PROCESS IN INDIA
BLO DEATH CONTROVERSY
BLO DEATH SIR PROCESS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.