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સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી એનાલોગ પનીરના ઉત્પાદકો અને વેચાણકર્તાઓ આટલા બેફામ કેમ?

તાજેતરમાં રાજ્યમાં એનાલોગ પનીરના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે

કાયદો સખત, પણ અમલ નબળો: વેપારીઓ કેમ નિશ્ચિંત છે?
કાયદો સખત, પણ અમલ નબળો: વેપારીઓ કેમ નિશ્ચિંત છે? (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 9:51 PM IST

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મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ખાદ્ય સુરક્ષા વિભાગ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા એનાલોગ પનીર (બનાવટી પનીર)ના ઉત્પાદન અને વેચાણ સામે કડક એક્શન લેવામાં આવી છે અને તેનું વેચાણ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવ્યું છે. બિન-આરોગ્યપ્રદ ગણાતા આ બનાવટી પનીરનું ઉત્પાદન અને વેચાણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં થતું રહ્યું છે ત્યારે સવાલ એ પેદા થાય છે કે તેના ઉત્પાદકોને કાયદાનો ડર શા માટે નથી?

કાયદો સખત, પણ અમલ નબળો: વેપારીઓ કેમ નિશ્ચિંત છે?

શું તમે જાણો છો આખરે એનાલોગ પનીરના ઉત્પાદકો અને વેચાણકર્તાઓમાં સરકારનો કે નિયમોનો ડર કેમ નથી? કારણ કે કાયદામાં તો ₹૧૦ લાખ સુધીના દંડ અને આજીવન કેદ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં અત્યાર સુધીમાં માત્ર એકાદ લાખની આસપાસનો દંડ અને વધુમાં વધુ માંડ ૩ થી ૬ માસની સજા થઈ છે.

આખરે 'એનાલોગ પનીર' શું છે?

તમે પનીર ખાઓ છો કે ઝેર?
તમે પનીર ખાઓ છો કે ઝેર? (ETV Bharat Gujarat)

પરંપરાગત પનીર દૂધ ફાડીને બનાવવામાં આવે છે, જ્યારે એનાલોગ પનીર તે મુખ્ય પનીરનો સસ્તો અને જોખમી વિકલ્પ છે.

છેલ્લા ૧ વર્ષના ચકાસણી રિપોર્ટના આંકડા

ફૂડ એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDCA)ના ડેઝીગ્નેટેડ ઓફિસર વિપુલ રાણા દ્વારા આપવામાં આવેલા અધિકૃત આંકડા મુજબ:

કાર્યવાહી અને દંડના આંકડા
કાર્યવાહી અને દંડના આંકડા (ETV Bharat Gujarat)

અધિકારીને પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને તેમના તરફથી મળેલ જવાબ:

પ્રશ્ન: એનાલોગ પનીર કેટલા સમયથી અમલમાં હતું?

જવાબ: એનાલોગ પનીર ફુડ સેફ્ટી એન્‍ડ સ્ટાન્‍ડર્ડસ એક્ટ કાયદો અમલમાં આવ્યો ત્યારથી અમલમાં હતું.

પ્રશ્ન: તેમાં કેટલા ટકા કયા તત્વને મંજૂરી હતી?

જવાબ: ફુડ સેફ્ટી એન્‍ડ સ્ટાન્‍ડર્ડસ એક્ટ, ૨૦૦૬ મુજબ એનાલોગ પનીર Proprietor Food માં આવતુ હોય તેનું કોઇ સ્ટાન્‍ડર્ડ નક્કી કરવામાં આવેલ નથી.

પ્રશ્ન: એનાલોગના ઉત્પાદકો તે તત્વ કેટલા પ્રમાણમાં ઉમેરતા હતા?

જવાબ: ફુડ સેફ્ટી એન્‍ડ સ્ટાન્‍ડર્ડસ એક્ટ, ૨૦૦૬ મુજબ એનાલોગ પનીર Proprietor Food માં આવતુ હોય તેનું કોઇ સ્ટાન્‍ડર્ડ નક્કી કરવામાં આવેલ નથી.

પ્રશ્ન: તે તત્વના કારણે કઈ કઈ બીમારીઓ થઈ શકે?

જવાબ: એનાલોગ ના વધુ પડતા સેવન થી હૃદય ને લગતી બિમારી ની સંભાવના રહેલી છે.

પ્રશ્ન: એનાલોગ પનીર કયા જિલ્લામાં કેટલું ઉત્પાદિત થતું હતું?

જવાબ: એનાલોગ પનીર Proprietor Food તરીકે રાજ્ય ના મોટાભાગના શહેરી વિસ્તારમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવતુ હતુ.

પ્રશ્ન: કેટલા દરોડામાં ક્યારે કેટલું હાનિકારક પનીર ચીઝ ઝડપાયું?

જવાબ: છેલ્લા ૧ વર્ષમાં આશરે ૮૭૫ પનીરના નમુના લેવામાં આવેલ જેમાથી ૨૧૪ નમુના અનસેફ/સબસ્ટાન્‍ડર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યભરમાં સરકાર અધિકૃત ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીઝ

રાજ્યમાં ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીઝ
રાજ્યમાં ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીઝ (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજ્યભરમાં માત્ર 3 સરકારી ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી છે જે વડોદરા, રાજકોટ અને ભુજ (કચ્છ) ખાતે કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હેઠળ પણ વધારાની 3 લેબોરેટરીઝ છે.

એપ્રિલથી જૂન ૨૦૨૬ સુધીના તાજા આંકડા અને દંડ

કાર્યવાહી અને દંડના આંકડા
કાર્યવાહી અને દંડના આંકડા (ETV Bharat Gujarat)

જ્યારે કોઈ નમૂનો ફેલ જાય છે, ત્યારે ફૂડ સેફ્ટી એક્ટના નિયમોનુસાર એડજ્યુડિકેશન કેસ અથવા ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કરવામાં આવે છે.

કાયદામાં કડક જોગવાઈ vs વાસ્તવિકતા

કાયદામાં કેવી છે જોગવાઈઓ
કાયદામાં કેવી છે જોગવાઈઓ (ETV Bharat Gujarat)

ખોરાક સુરક્ષા કાયદા હેઠળ ગંભીર જોગવાઈઓ હોવા છતાં ગેરરીતિ અટકતી નથી. તેનું મુખ્ય કારણ કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો વિલંબ અને હળવી સજા છે. કલમ 50 અને 51ની જોગવાઈઓ હેઠળ રૂ. 5 લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ છે. કલમ 59 મુજબ જો અખાદ્ય પનીરના કારણે ગંભીર નુકસાન કે જોખમ ઊભું થાય, તો મહત્તમ આજીવન કેદ અને ઓછામાં ઓછા રૂ. 10 લાખ સુધીના દંડની કડક જોગવાઈઓ છે. મોટાભાગના કેસો હજુ પણ અદાલતોમાં પેન્ડિંગ રહે છે. કાયદાકીય પ્રક્રિયાની લાંબી વિધિ અને કેસોના નિકાલમાં લાગતો સમય અખાદ્ય ડેરી પ્રોડક્ટને બજારમાં ખુલેઆમ વેચવા માટે તત્વોને છૂટો દોર આપી દે છે. જ્યાં સુધી કડક અને તાત્કાલિક દંડાત્મક પગલાં સાથે ઝડપી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા આવા ઉત્પાદકોના મનમાંથી કાયદાનો ડર ક્યારેય નહીં નીકળે.

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