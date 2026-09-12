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ડુંગળી અચાનક કેમ મોંઘી બની? ડુંગળી પકવવાનું પીઠું કહેવાતા ભાવનગરના મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડ પહોંચ્યું ETV ભારત

દેશમાં અને ગુજરાતમાં ડુંગળીના ઊંચા ગયેલા ભાવને લઈને ETV ભારત દ્વારા ગુજરાતનું હબ કહેવાતા મહુવામાં ડુંગળીની પરિસ્થિતિને લઈને તાગ મેળવ્યો હતો.

ડુંગળી અચાનક કેમ મોંઘી બની?
ડુંગળી અચાનક કેમ મોંઘી બની? (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 6:30 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લો ડુંગળી પકવવાનું પીઠું કહેવાય છે. વરસાદ ખેંચાવાના કારણે ખેડૂતોને મગફળી અને કપાસના વાવેતરમાં પિયતનું પાણી ઉપયોગ કરવું પડી રહ્યું છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં પિયતનું પાણી ઘટ્ટ થવાને કારણે ડુંગળીના વાવેતર ઉપર પણ અસર થઈ શકે છે.

દેશમાં અને ગુજરાતમાં ડુંગળીના ઊંચા ગયેલા ભાવને લઈને ETV ભારત દ્વારા ગુજરાતનું હબ કહેવાતા મહુવામાં ડુંગળીની પરિસ્થિતિને લઈને તાગ મેળવ્યો હતો. મહુવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં હાલમાં ડુંગળીની આવક નહીંવત છે. પરંતુ ઊંચા ગયેલા ડુંગળીના ભાવોનું કારણ શોધવા માટે માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન અને ખેડૂત આગેવાન સાથે ચર્ચા કરી હતી. શું કારણો સામે આવ્યા છે અને હજુ ડુંગળી ક્યાં સુધી નવી બજારમાં આવવાની નથી.

ચોમાસામાં ઘાવેરીયાનું વાવેતર ઓછું
મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન ગભરુભાઈ સાથે વાતચીત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ડુંગળીની આવક આપણે 9, 10 અને 11 મહિનાની આવક હોય. જે મેડામાં હોય તે આવતી હોય છે. અત્યારે ખેડૂતની નવી ડુંગળીનું ઉત્પાદન થાય તે આવતું નથી. દર વર્ષે ચોમાસામાં ઘાવરીયું (ડુંગળીનું વાવેતર) થતું હોય છે પણ આ વખતે ઓછા વરસાદના કારણે તેમાં પણ વાવેતર ઓછું થયું છે. ચોમાસું ડુંગળીની આવક હજુ લગભગ મહિનો દોઢ મહિના પછી શરૂ થશે એટલે કે 11માં મહિનાના અંત કે 12મા મહિનામાં ધીમી ગતિમાં શરૂ થશે.

ચોમાસા બાદ શિયાળામાં પણ ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા
ગભરુભાઈ કામળિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ખાસ ડુંગળીની આવક જાન્યુઆરી પછી થાય છે. જે સફેદ છે તેની જાન્યુઆરીથી, માર્ચ સુધીમાં મોટા પ્રમાણમાં આવક શરૂ થઈ જાય છે. જો કે વરસાદની અછતના કારણે ખેડૂતોને અત્યારે કપાસ, મગફળી સહિત અન્ય પાકમાં પિયતના પાણીનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. જેથી આગામી શિયાળુ પાક લેવા માટે પિયતની ઘટ ઉભી થાય અને ઉત્પાદન ઘટે તેથી ડુંગળીની આવક ઓછી થવાની શક્યતા રહેલી છે.

મહુના માર્કેટિંગ યાર્ડની તસવીર
મહુના માર્કેટિંગ યાર્ડની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

અત્યારે આવતી ડુંગળી મેળાની
યાર્ડના ચેરમેન ગભરૂભાઈ કામળિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે જે મહુવામાં ડુંગળી આવે છે તે મેડામાલ આવે છે અને તેના ભાવ 700 થી 900 રૂપિયાના બોલાય છે. જ્યારે બદલાનો માલ આવે છે તે 300 થી 400 રૂપિયાનો વેચાતો હોય છે. સફેદ ડુંગળી 1000થી લઈને 1500 ગુણી આવી રહી છે. જ્યારે લાલ ડુંગળી 2000 થી 3000 ગુણીની આવક થઈ રહી છે એટલે રોજની ચારથી પાંચ હજાર જેટલી ગુણીની આવક ડુંગળીની થઈ રહી છે. જે લોકોએ સંગ્રહ કરેલો હતો. 8 લાખ જેવી સંગ્રહ ગયા વખતે હતો તેમાં વધુ ગરમીને કારણે ડુંગળીમાં બગાડ થયો છે. જેથી અછત કહેવાય છે.

ખેડૂત આગેવાને હાલની સ્થિતિને લઈને મત
ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, ડુંગળી આસમાની સુલતાની જેવી વસ્તુ છે તેનું સર્વે કોઈ કાઢી શકે નહીં. ડુંગળી હવે ગરીબોની નહીં પરંતુ અમીરોની કસ્તુરી બની ગઈ છે. ખેડૂતોને છેલ્લા પાંચ સાત વર્ષથી ખોટ ખાધા પછી આજે જે વાવેતર થાય છે તેમાં પણ ખોટ ખાય છે અને જે ખેડૂતો સંગ્રહ કરી હતી તેમાં ડુંગળીમાં પણ બગાડ થયેલો છે. એટલે ખેડૂતને એવું કાંઈ વધુ મળ્યું નથી. સરકાર નીતિ બનાવે અને આયાત નિકાસ ઉપર નજર રાખે અને ખેડૂતોને મણે હજાર રૂપિયા મળે તેવું થાય તો ખેડૂત બે પાંદડે થઈ શકે.

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