દશેરાની ઉજવણીમાં ફાફડા-જલેબી જ કેમ ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ? 126 વર્ષ જૂની અમદાવાદની કહાનીમાં છે આ સ્વાદનો ઇતિહાસ!
નવરાત્રિના નવ દિવસ સુધી ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા બાદ વિજયાદશમીની સવારે ફાફડા-જલેબીની થાળી સામે આવે ત્યારે જાણે તહેવારની ખુશીનો એક અલગ જ રંગ ખીલી ઊઠે છે.
Published : October 20, 2026 at 5:16 PM IST
અમદાવાદ: સવારના હજુ પૂરા અજવાળા પણ થયા નથી. અમદાવાદની ગલીઓમાં દુકાનો ખૂલવા લાગી છે. ક્યાંક ગરમ તેલમાં ફાફડા તળાઈ રહ્યા છે, તો ક્યાંક ચાસણીમાં ડૂબેલી જલેબીનો મીઠો રંગ આંખોને આકર્ષે છે. દુકાનની બહાર ધીમે ધીમે લોકોની લાઈનો લાંબી થવા લાગે છે. કોઈ પરિવાર માટે નાસ્તો લેવા આવ્યું છે, તો કોઈ મિત્રોને મળીને ફાફડા-જલેબી ખાવાની યોજના સાથે નીકળ્યું છે. કેટલાક માટે તો દશેરાની સવારની શરૂઆત જ આ સ્વાદથી થાય છે.
આ દૃશ્ય ગુજરાતમાં દશેરા આવે એટલે અનેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. નવરાત્રિના નવ દિવસ સુધી ગરબાના તાલે ઝૂમ્યા બાદ વિજયાદશમીની સવારે ફાફડા-જલેબીની થાળી સામે આવે ત્યારે જાણે તહેવારની ખુશીનો એક અલગ જ રંગ ખીલી ઊઠે છે.
પરંતુ ક્યારેય વિચાર્યું છે કે દશેરા અને ફાફડા-જલેબી વચ્ચે આટલો ગાઢ સંબંધ કેવી રીતે બંધાયો? રાવણ દહન અને વિજયાદશમીની પૂજા વચ્ચે આ નાસ્તો ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ કેવી રીતે બન્યો? અને અમદાવાદની એક જૂની રેસ્ટોરન્ટની કહાની આ પરંપરાને સમજવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે?
આ કહાની માત્ર એક નાસ્તાની નથી. તેમાં છે લોકવાયકા, જૂના અમદાવાદની ખાણીપીણીનો ઇતિહાસ અને પેઢી દર પેઢી આગળ વધતી આવેલી એક એવી પરંપરા, જેનો સ્વાદ આજે પણ ગુજરાતીઓના તહેવારને ખાસ બનાવે છે.
રાવણ પર વિજયની ખુશી અને મીઠાઈની એક લોકવાયકા
દશેરા એટલે વિજયાદશમી. રામાયણની પરંપરા અનુસાર, આ દિવસે ભગવાન શ્રીરામે રાવણનો વધ કરીને સત્ય અને ધર્મનો વિજય સ્થાપિત કર્યો હતો. બીજી તરફ, કેટલીક ધાર્મિક પરંપરાઓમાં આ પર્વને માતા દુર્ગાએ મહિષાસુર પર મેળવેલા વિજય સાથે પણ જોડવામાં આવે છે.
એટલે દશેરો માત્ર તહેવાર નથી, પરંતુ અધર્મ પર ધર્મ અને અસત્ય પર સત્યના વિજયનું પ્રતીક છે. આ દિવસે લોકો પૂજા-અર્ચના કરે છે, શસ્ત્રો અને વાહનોની પૂજા કરે છે તથા શુભ કાર્યોની શરૂઆત કરે છે. પરંતુ ગુજરાતમાં આ ઉજવણીની સાથે એક બીજી જોડી પણ લોકોની યાદમાં વસી ગઈ છે—ફાફડા અને જલેબી!
આ પરંપરા વિશે એક લોકવાયકા પણ પ્રચલિત છે. લોકવર્ણનોમાં ભગવાન શ્રીરામને જલેબી જેવી મીઠાઈ પ્રિય હોવાની વાત કહેવામાં આવે છે. કેટલાક વર્ણનોમાં ‘શશકૌલી’ નામની મીઠાઈનો ઉલ્લેખ કરીને તેને આજની જલેબી સાથે જોડવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવે છે. એવી લોકમાન્યતા પણ સાંભળવા મળે છે કે રાવણ પર વિજય મેળવ્યા બાદ ભગવાન શ્રીરામે આ મીઠાઈ આરોગી હતી.
જોકે, આ વાતને પ્રમાણિત ધાર્મિક ઇતિહાસ કે રામાયણના સર્વસ્વીકૃત પ્રસંગ તરીકે રજૂ કરી શકાય નહીં. તેને લોકવાયકા તરીકે જ જોવી યોગ્ય છે. દશેરાના દિવસે ફાફડા-જલેબી ખાવાની ગુજરાતી પરંપરા ક્યારે અને ચોક્કસ કયા કારણથી શરૂ થઈ, તેનો નિશ્ચિત ઐતિહાસિક જવાબ ઉપલબ્ધ નથી.
તેમ છતાં, આવી લોકવાયકાઓ તહેવારોને લોકોની લાગણીઓ સાથે જોડે છે. સમય જતાં કોઈ ખાણીપીણીની વસ્તુ તહેવારની ઓળખ બની જાય અને પછી તેની પાછળની કહાની પણ પેઢી દર પેઢી સંભળાતી રહે—ફાફડા-જલેબી સાથે પણ કંઈક આવું જ જોવા મળે છે.
એક ખારો, બીજો મીઠો... પણ જોડી એવી કે તહેવારની યાદ બની જાય!
હવે સવાલ એ છે કે ફાફડા સાથે જલેબી જ કેમ? તેની પાછળનો એક જવાબ તેના સ્વાદમાં પણ છુપાયેલો છે. ચણાના લોટમાંથી બનતા ફાફડા કરકરા, ખારા અને હળવા મસાલેદાર હોય છે. બીજી તરફ જલેબી મીઠી, રસદાર અને ચાસણીથી ભરપૂર હોય છે. એકનો સ્વાદ ખારો, બીજાનો મીઠો—પરંતુ બંનેને સાથે ખાવામાં મળતો સ્વાદનો અનુભવ જ આ જોડીને ખાસ બનાવે છે. અને જો સાથે તળેલાં મરચાં તથા પપૈયાનો સંભારો હોય તો નાસ્તાની મજા વધુ વધી જાય છે.
પરંતુ દશેરાના દિવસે આ થાળીનું મહત્ત્વ માત્ર સ્વાદ પૂરતું નથી રહેતું. પરિવારના સભ્યો સાથે બેસીને ખાવું, બાળકો માટે ખાસ નાસ્તો લાવવો, મિત્રોને મળવું અને વર્ષોથી ચાલતી આવતી પરંપરાને ફરી જીવંત કરવી—આ બધું પણ તેની સાથે જોડાઈ ગયું છે.
ઘણા પરિવારોમાં દશેરાના દિવસે ફાફડા-જલેબી લાવવાની વાત કોઈને યાદ કરાવવી પડતી નથી. તહેવાર આવે એટલે જાણે મનમાં આપમેળે આ નાસ્તાનો વિચાર આવી જાય છે. કેટલાક માટે તે નવરાત્રિ પછીની ઉજવણી છે, તો કેટલાક માટે બાળપણથી ચાલતી આવતી યાદોનો સ્વાદ.
અમદાવાદની ચંદ્રવિલાસ: ચાની દુકાનથી શરૂ થયેલી કહાની
ગુજરાતમાં ફાફડા-જલેબીની પરંપરાની વાત કરીએ અને અમદાવાદના જૂના શહેરનો ઉલ્લેખ ન આવે એવું ભાગ્યે જ બને. ગાંધી રોડ પર આવેલી ચંદ્રવિલાસ રેસ્ટોરન્ટનું નામ અહીં ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે. વર્ષ 1900માં ચિમનભાઈ હેમરાજ જોશીએ ચંદ્રવિલાસની શરૂઆત ચાની દુકાન તરીકે કરી હતી. એ સમયથી શરૂ થયેલી આ સફર આજે અમદાવાદના જૂના ખાણીપીણીના ઇતિહાસનો એક જાણીતો ભાગ બની છે.
પરંતુ ચાની દુકાનથી ફાફડા-જલેબી માટે જાણીતી રેસ્ટોરન્ટ બનવા સુધીની આ સફર કેવી રીતે આગળ વધી?
આ અંગે ચંદ્રવિલાસ રેસ્ટોરન્ટના ત્રીજી પેઢીના સંચાલક માલવ જોશીએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ચંદ્રવિલાસની શરૂઆત ચાની દુકાન તરીકે થઈ હતી અને વર્ષ 1915ની આસપાસ અહીં ફાફડા પીરસવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જલેબી પણ અહીંની ખાણીપીણીની પરંપરાનો ભાગ બની. સમય જતાં ફાફડા-જલેબીની આ જોડી લોકપ્રિય થતી ગઈ અને દશેરા સાથે તેની ખાસ ઓળખ જોડાઈ ગઈ.
આજે જ્યારે દશેરાની સવારે લોકો ફાફડા-જલેબી લેવા માટે દુકાનોની બહાર લાઈનમાં ઊભા રહે છે, ત્યારે આવી જૂની ખાણીપીણીની સંસ્થાઓ આ પરંપરાના ઇતિહાસને યાદ કરાવે છે.
ચંદ્રવિલાસની કહાની અમદાવાદની બદલાતી ખાણીપીણીની સંસ્કૃતિનો એક રસપ્રદ અધ્યાય છે. જોકે, ગુજરાતભરમાં દશેરાના દિવસે ફાફડા-જલેબી ખાવાની પરંપરા માત્ર આ એક જ દુકાનથી શરૂ થઈ હતી એવું નિશ્ચિતપણે કહી શકાય નહીં. આ પરંપરાની લોકપ્રિયતા પાછળ સમય, લોકોની પસંદગી અને તહેવાર સાથે જોડાયેલી સામૂહિક યાદીઓનો પણ ફાળો રહ્યો છે.
દશેરાની સવાર એટલે સ્વાદ સાથે લાગણીઓનું મિલન
દશેરાના દિવસે ફાફડા-જલેબીની દુકાનો પર થતી ભીડને માત્ર નાસ્તાની ખરીદી તરીકે જોવી અધૂરી વાત ગણાય. આ દૃશ્યમાં ગુજરાતીઓની તહેવાર સાથે જોડાયેલી લાગણીઓ પણ દેખાય છે.
કોઈ વહેલી સવારે દુકાને પહોંચી જાય છે, જેથી પરિવારને ગરમાગરમ નાસ્તો ખવડાવી શકે. કોઈ ઘરે પરત ફરતી વખતે બાળકો માટે જલેબી લેવાનું ભૂલતું નથી. તો કોઈ મિત્રોને ફોન કરીને કહે છે કે આજે દશેરા છે, ચાલો સાથે ફાફડા-જલેબી ખાવા જઈએ.
આવી નાની-નાની ક્ષણો જ પરંપરાને જીવંત રાખે છે
સમય બદલાય છે, દુકાનોની સજાવટ બદલાય છે, નવી વાનગીઓ આવે છે અને ખાણીપીણીની પસંદગીઓ પણ બદલાય છે. છતાં, દશેરાની સવારમાં ફાફડા-જલેબી ખાવાની ઇચ્છા અનેક લોકો માટે આજે પણ યથાવત્ છે. આ જ કારણ છે કે ફાફડા-જલેબી માત્ર એક નાસ્તો નથી રહ્યો. તે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાનો, મિત્રો સાથે મળવાનો અને તહેવારની ખુશી વહેંચવાનો એક બહાનો પણ બની ગયો છે.
શું ફાફડા-જલેબી ખાવા વિના દશેરા અધૂરા ગણાય?
આ સવાલનો જવાબ દરેક પરિવાર માટે અલગ હોઈ શકે છે. ધાર્મિક રીતે દશેરાના દિવસે ફાફડા-જલેબી ખાવું ફરજિયાત છે એવો કોઈ સર્વસ્વીકૃત નિયમ નથી. આ મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં પ્રચલિત થયેલી ખાણીપીણીની પરંપરા છે. કેટલાક લોકો પૂજા કર્યા બાદ ફાફડા-જલેબી ખાય છે, તો કેટલાક માટે તે નવરાત્રિ પૂર્ણ થયા પછીની ઉજવણીનો હિસ્સો છે. ઘણા લોકો આ નાસ્તાને પોતાના બાળપણ, પરિવાર અને તહેવારની યાદો સાથે જોડે છે.
એટલે જ દરેક વ્યક્તિ માટે આ પરંપરાનો અર્થ એકસરખો નથી. કોઈ માટે સ્વાદ, કોઈ માટે પરિવાર સાથેની ક્ષણો, તો કોઈ માટે વર્ષોથી ચાલતી આવતી ટેવ—પરંતુ આ બધું મળીને ફાફડા-જલેબીને ગુજરાતના દશેરાની આગવી ઓળખ બનાવે છે.
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