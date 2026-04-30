સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં કોણ બનશે મેયર? આ ત્રણ નામ ચર્ચામાં
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં મેયર પદ માટે અનુસૂચિત જાતિ (SC) બેઠક અનામત રાખવામાં આવી છે.
Published : April 30, 2026 at 3:27 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે 52માંથી 51 બેઠકો પર ભવ્ય વિજય મેળવ્યો છે. હાલમાં નવા મેયર, ડેપ્યુટી મેયર અને વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનની વરણીની પ્રક્રિયા વેગવાન બની છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 7 મે સુધીમાં મેયરની નિમણૂક થઇ જશે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં મેયર પદ માટે SC સીટ અનામત
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં પ્રથમ મેયર અનુસૂચિત સમાજ માટે અનામત ફાળવવામાં આવ્યું છે ત્યારે ત્રણ નામો અંગે વિશેષ ચર્ચા ચાલી રહી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં અનુસૂચિત સમાજના ત્રણ ઉમેદવારો ગજેન્દ્ર ચૌહાણ, રાકેશ રાઠોડ અને રાજેન્દ્ર રાઠોડ બહુમતી સાથે જીત્યા છે ત્યારે મેયરનું પદ કોના ફાળે જાય છે તે આગામી દિવસોમાં નક્કી થશે.
મેયરનું પદ મેળવવા લોબિંગ
સુરેન્દ્રનગરમાં અનુસૂચિત જાતિમાંથી જીતેલા ઉમેદવારોએ મેયરનું પદ મેળવવા માટે અત્યારથી જ લોબિંગ શરૂ કરી દીધુ છે. રાજકીય નેતાઓની ભલામણ, લાગતા વળગતા ધારાસભ્યો અને મંત્રીઓનો સંપર્ક પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ સંગઠનમાં પણ ભલામણો શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે મેયર પદ પર કોણ બેસે છે તે 7 મે પહેલા નક્કી થઇ જશે.
ગજેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે ભાજપના હાથમાં ગઇ છે ત્યારે પ્રથમ મેયર બનવા માટે કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરના પ્રથમ મેયર તરીકે ગજેન્દ્ર ચૌહાણનું નામ પણ ચર્ચાઇ રહ્યું છે. ગજેન્દ્ર ચૌહાણ છેલ્લા 25 વર્ષથી ભાજપ સાથે જોડાયેલા છે અને સંગઠનમાં પણ કામ કરી ચુક્યા છે. પહેલા તેમના દ્વારા પાટડી વિધાનસભાની ટિકિટ માંગવામાં આવી હતી પરંતુ પક્ષ દ્વારા તેમની ટિકિટ કાપવામાં આવી હતી. મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતા આઠ નંબરના વોર્ડમાંથી તેમને ટિકિટ આપવામાં આવી અને તેમનો ભવ્ય વિજય થયો છે.
ગજેન્દ્ર ચૌહાણે એવો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો છે કે જો પાર્ટી મને મેયર બનાવશે તો શહેરની સકલ બદલી નાખીશું. રોડ-રસ્તા, પાણી અને પ્રાથમિક સુવિધાના કામોને પ્રથમ પ્રાધ્યાન્યતા આપવામાં આવશે.
રાજેન્દ્ર રાઠોડ
બીજી તરફ પિતાના અવસાન બાદ પુત્રને ભાજપ દ્વારા મહાનગરપાલિકામાં તક આપવામાં આવી હતી. વોર્ડ નંબર-9માં અનુસૂચિત સમાજની બેઠક ઉપરથી લડેલા રાજેન્દ્ર રાઠોડ પોતે યુવા વર્ગ ધરાવે છે. કોંગ્રેસની સૌથી વધુ મજબૂત પેનલ સામે તેમને ઉતારવામાં આવ્યા હતા. રાજેન્દ્ર રાઠોડ પોતે યુવા ચહેરો છે અને માત્ર 24 વર્ષની ઉંમરમાં સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણી જીતીને કોર્પોરેટર બન્યા છે. રાજેન્દ્ર રાઠોડ યુવા ચહેરો છે જેને કારણે તેમનું નામ પણ મેયર પદ માટે ચર્ચામાં છે. રાજેન્દ્ર રાઠોડે કહ્યું કે, પિતાના ગયા બાદ મને ટિકિટ મળી છે, પિતા પહેલા નગરપાલિકાના પ્રમુખ રહી ચુક્યા છે તો મેયર પદ માટે પક્ષ મારા વિશે પણ વિચારશે.પોતે મેયર બનશે તો શહેરના વિકાસ માટે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરશે તેવી ખાતરી પણ આપી છે.
આગામી સમયમાં સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં મેયરનું પદ કોણે મળે છે તે આવનારો સમય જ બતાવશે.