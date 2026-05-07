કેશોદ નગરપાલિકામાં કોણ બનશે મહિલા પ્રમુખ ? વોર્ડ નંબર 1,3,5 અને 9ના મહિલા નગર સેવક પ્રમુખની રેસમાં

આ વખતે કેશોદ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ તરીકે સામાન્ય બેઠક પરથી ચૂંટાઈ આવેલી મહિલા નગરસેવીકા માટે પદ અનામત રખાયું છે.

આગામી સમયમાં કેશોદ નગર પાલિકાને મળશે નવા મહિલા પ્રમુખ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 10:59 AM IST

કેશોદ,જુનાગઢ: આગામી દિવસોમાં કેશોદ નગરપાલિકાને પ્રમુખ તરીકે મહિલા નગરસેવક મળી જશે. તાજેતરમાં જ પૂરી થયેલી નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં માંથી ભાજપના 32 અને કોંગ્રેસના 03 નગર સેવકો ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા. પૂર્ણ બહુમતી સાથે સત્તામાં ફરી એક વખત આવેલી ભાજપ આ વખતે નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે સામાન્ય મહિલા અનામત બેઠક હોવાથી મહિલા નગર સેવિકા કેશોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે આવશે આગામી દિવસોમાં ભાજપ દ્વારા પસંદ કરાયેલા નગરસેવક પૈકી કોઈ મહિલા કેશોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે સત્તારૂઢ થશે.

આગામી દિવસો માં કેશોદ નગરપાલિકાને પ્રમુખ તરીકે મહિલા નગરસેવક મળવા જઈ રહ્યા છે. કેશોદ નગરપાલિકાની યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં 09 વોર્ડની 35 બેઠકો પર ભાજપના 32 અને કોંગ્રેસના 03 ઉમેદવારો ચૂંટણી જીતીને નગર સેવક બન્યા છે. 05 વર્ષ પછી ફરી એક વખત કેશોદના મતદારોએ ભાજપને નગરપાલિકાનું સુકાન સોંપ્યુ છે. આ વખતે કેશોદ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ તરીકે સામાન્ય બેઠક પરથી ચૂંટાઈ આવેલી મહિલા નગરસેવીકા માટે પદ અનામત રખાયું છે.

જેમાં ભાજપમાંથી ચૂંટાયેલા કોઈ એક સામાન્ય બેઠક પરના નગર સેવક પ્રમુખ બની શકે છે, પરંતુ ભાજપ પ્રમુખ પદની જાહેરાતને લઈને કોઈ ચોંકાવનારો નિર્ણય પણ કરી શકે છે. તેના માટે ભાજપ સમગ્ર દેશમાં પ્રખ્યાત પણ છે. સામાન્ય બેઠક પર ચૂંટાયેલી કોઈ મહિલાની જગ્યા પર અન્ય મહિલા કે જે એસ.સી, એસ.ટી અને ઓ.બી.સી માંથી આવતી હશે તેવી મહિલાને પણ ભાજપ પ્રમુખ તરીકે પસંદ કરી શકે છે, પરંતુ હાલ બિન અનામત બેઠક પરથી ચૂંટાયેલી ચાર મહિલા નગર સેવકો પ્રમુખ બનવાની મક્કમ દાવેદાર માનવામાં આવે છે.

કેશોદ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1,9,5 અને 3 ના મહિલા નગર સેવિકા પ્રમુખ બનવાની રેસમાં

કોણ છે નપા પ્રમુખની રેસમાં ?

કેશોદ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 1,9,5 અને 3 ના મહિલા નગર સેવિકા પ્રમુખ બનવાની રેસમાં જોવા મળે છે. જેમાં વોર્ડ નંબર 5ના પ્રતીક્ષાબેન દેવળીયા સામાન્ય ચૂંટણીમાં 1,286 મતો સાથે વિજેતા રહ્યા હતા. તેવી જ રીતે દક્ષાબેન ભરડા વોર્ડ નંબર 09 માંથી 1942 મત મેળવીને નગર સેવિકા બન્યા છે. વોર્ડ નંબર 03ના હેતલબેન માવદીયા પણ 1656 મત સાથે ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા, તેમને પણ પ્રમુખ પદના પ્રબળ દાવેદાર તરીકે માનવામાં આવી રહ્યા છે. આવી જ રીતે વોર્ડ નંબર 01 ના ભારતીબેન કામરીયા પણ પ્રમુખ પદની રેસમા જોવા મળે છે.

આ ચારેય ઉમેદવારો પૈકી ભારતીબેન કામરીયા સૌથી વધારે એટલે કે 2476 મત મેળવીને ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા. આ ચાર મહિલા નગરસેવિકા પ્રમુખ પદ માટે સૌથી વધારે દાવેદાર માનવામાં આવે છે, પરંતુ અંતે ભાજપ હાઈ કમાન્ડ દ્વારા જે નિર્ણય કરવામાં આવશે, તે નગરસેવિકા આગામી નગરપાલિકાની પ્રથમ ટર્મ માટે પ્રમુખ તરીકે બિરાજમાન થશે.

