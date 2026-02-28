ETV Bharat / state

ડેટા, પ્લાન અને જવાબદારી ક્યાં?, AI આધારિત એસેસમેન્ટની ગુજરાત હાઈકોર્ટ તરફથી તાકીદ

કોર્ટે સૂચન કર્યું કે, આજની જરૂરિયાત સાથે આગામી પાંચ વર્ષ માટે કેટલો સ્ટાફ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ તેનો સ્પષ્ટ અંદાજ તૈયાર કરવો જરૂરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 28, 2026 at 5:52 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, રોડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વધતા અકસ્માતોને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા લેવામાં આવેલી સુઓમોટો અરજી પર આજે મહત્વપૂર્ણ સુનવણી યોજાઈ. ચીફ જસ્ટિસની બેંચે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભવિષ્યના મેન પાવર પ્લાનિંગ માટે ટેક્નોલોજી અને ખાસ કરીને AI નો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વધુ વૈજ્ઞાનિક અને અસરકારક આયોજન શક્ય બની શકે. સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં ટ્રાફિક અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ધ્યાનમાં રાખીને 650 ટ્રાફિક બ્રિગેડ જવાનોની ભરતી 4 જાન્યુઆરીએ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ જવાનોને ગોમતીપુર પોલીસ ઓફિસ ખાતે તાલીમ આપવામાં આવી હતી. જેમાંથી 444 જવાનોને ઓન ડ્યુટી તૈનાત કરી દેવાયા છે અને બાકીના હાલમાં ટ્રેનિંગમાં છે. તેઓને બોડી વોર્ન કેમેરા સાથે મહત્વના ટ્રાફિક જંક્શન પર મુકવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થા હાલમાં અમદાવાદ ટ્રાફિક ટ્રસ્ટ દ્વારા કામચલાઉ ધોરણે ઉભી કરવામાં આવી છે.

કોર્ટે નોંધ્યું કે, ટ્રાફિક પોલીસમાં વાસ્તવિક સંખ્યાબળ વધારવાની જરૂર છે અને હાલની વ્યવસ્થા માત્ર તાત્કાલિક ઉપાય સમાન છે. કેટલાય વર્ષોથી ટ્રાફિક વિભાગમાં નવી પોસ્ટ ઊભી કરવામાં આવી નથી. તેના જવાબમાં સરકારી વકીલે જણાવ્યું કે ટ્રાફિક વિભાગમાં નવી 400 પોસ્ટ મંજૂર કરવામાં આવી છે.

હાઇકોર્ટે કહ્યું કે, શહેરની આગામી પાંચ વર્ષની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજન થવું જોઈએ. શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં વધુ ટ્રાફિક સ્ટાફ છે, જ્યારે અમુક વિસ્તારોમાં સ્ટાફનો અભાવ છે. આ અસમાનતા દૂર કરવા વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ જરૂરી હોવાનું કોર્ટએ જણાવ્યું.

સરકાર તરફથી જણાવાયું કે ભવિષ્યમાં કેટલો મેન પાવર જરૂરી પડશે તે જાણવા ગ્રાઉન્ડ સ્ટડી માટે એક્સપર્ટ બીડ મંગાવવામાં આવી હતી, પરંતુ માત્ર એક જ બીડ પ્રાપ્ત થઈ છે. ગુજરાતની ત્રણ મોટી યુનિવર્સિટીઓ સાથે ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ મેન પાવર પ્લાનિંગ અને રિસર્ચ ક્ષેત્રે વિશેષ નિષ્ણાતી ઉપલબ્ધ નથી. આ પરિસ્થિતિમાં કોર્ટે સૂચન કર્યું કે રિસર્ચ અને પ્લાનિંગ માટે AI ટેક્નોલોજી ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. સરકારી વકીલે હળવી ટિપ્પણી કરતાં જણાવ્યું કે, કોર્ટમાં આવતી દસ અરજીમાંથી એક અરજી AI દ્વારા તૈયાર કરાયેલી હોય છે. આ મામલે આગામી સુનવણી 10 એપ્રિલે યોજાશે, જેમાં સરકાર ભવિષ્યના મેન પાવર અંગે વિગતવાર જવાબ રજૂ કરશે.

ગત સુનવણી દરમિયાન કોર્ટને જણાવાયું હતું કે, શહેરના આગામી 15 વર્ષના ટ્રાફિક અને રોડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આયોજન માટે એક્સપર્ટ એજન્સીઓ પાસેથી ટેન્ડર મંગાવવામાં આવ્યા છે. રોડ, ટ્રાન્સપોર્ટ, મેન પાવર અને ટેક્નોલોજીના સંકલનથી વિઝન ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. ટેન્ડર ભરવાની અંતિમ તારીખ 13 નવેમ્બર રાખવામાં આવી છે અને 15 સપ્તાહમાં રિપોર્ટ રજૂ કરાશે. આ પ્રક્રિયા માટે ચાર સિનિયર પોલીસ અધિકારીઓની કમિટી બનાવવામાં આવી છે, જેના અધ્યક્ષ IGP ટ્રાફિક છે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા મેન પાવર અંગે ફ્રેશ એસેસમેન્ટ પણ કરવામાં આવશે.

કોર્ટે સૂચન કર્યું કે, આજની જરૂરિયાત સાથે આગામી પાંચ વર્ષ માટે કેટલો સ્ટાફ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ તેનો સ્પષ્ટ અંદાજ તૈયાર કરવો જરૂરી છે. હાલ અમદાવાદના મોટા ચાર રસ્તાઓ પર હોમગાર્ડ તૈનાત કરવા પડે છે, જે સ્ટાફની અછત દર્શાવે છે. જો શહેર કોમનવેલ્થ કે ઓલિમ્પિક જેવા મોટા ઇવેન્ટ માટે દાવેદારી કરવાનું વિચારે છે, તો તે મુજબ ટ્રાફિક અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત હોવી જરૂરી છે.

અગાઉ કોર્ટને જણાવાયું હતું કે રાજ્યમાં કુલ 1315 ટ્રાફિક કર્મચારીઓની જરૂર છે અને આગામી સમયમાં સીધી ભરતી દ્વારા આ જગ્યાઓ ભરાશે. જેમાંથી 200 ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ અમદાવાદ માટે ફાળવવામાં આવશે. જોકે, કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે વસ્તી મુજબ પોલીસની જરૂરિયાત અંગે સ્પષ્ટ ડેટા અને વિશ્લેષણ આવશ્યક છે.

ટ્રાફિક પોલીસ માટે હાલમાં અલગ કેડર નથી અને બિનહથિયારધારી પોલીસમાંથી રોટેશન આધારે તૈનાતી કરવામાં આવે છે. કોર્ટએ સૂચન કર્યું કે ભરતી બોર્ડ રોટેશન નીતિ અંગે સ્પષ્ટ નિર્ણય લે અને લાંબા ગાળાના ઉકેલ તરફ આગળ વધે.

આમ, અમદાવાદમાં ટ્રાફિક સંચાલન માટે માનવબળ, ટેક્નોલોજી અને ભવિષ્યદ્રષ્ટિપૂર્ણ આયોજન – આ ત્રણેયનો સંગમ જરૂરી હોવાનું હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે. હવે 10 એપ્રિલની સુનવણીમાં સરકારનો વિગતવાર રોડમૅપ કોર્ટ સમક્ષ આવશે.

