નવસારી સ્ટેશનને દિવાળી સ્પેશિયલ ટ્રેનનું સ્ટોપેજ ક્યારે મળશે ? તહેવારોમાં વતન જવા માંગતા મુસાફરોની વ્યથા
સ્થાનિક મુસાફરોનો સવાલ છે કે દર વર્ષે તહેવારો દરમિયાન ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ રહેતી હોવા છતાં નવસારીને સ્પેશિયલ ટ્રેનની સુવિધા ક્યારે મળશે?
Published : October 23, 2026 at 2:45 PM IST
નવસારી: દિવાળી અને છઠ પૂજાના તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે, ત્યારે વતન જવા ઇચ્છતા નવસારીના મુસાફરોમાં ટ્રેનની સુવિધાને લઈને ચિંતા વધી છે. તહેવારો દરમિયાન સુરત અને વલસાડ રેલવે સ્ટેશન પરથી સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવતી હોવાની સામે નવસારી સ્ટેશને આવી ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ ન મળતું હોવાનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક મુસાફરોનો સવાલ છે કે દર વર્ષે તહેવારો દરમિયાન ટ્રેનોમાં ભારે ભીડ રહેતી હોવા છતાં નવસારીને સ્પેશિયલ ટ્રેનની સુવિધા ક્યારે મળશે ?
નવસારીના મુસાફરોની મુશ્કેલી
નવસારી જિલ્લો ઔદ્યોગિક અને વેપારી પ્રવૃત્તિઓનું મહત્વનું કેન્દ્ર છે. અહીં ગુજરાત ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ભારતનાં વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલા અનેક પરિવારો વસવાટ કરે છે. દિવાળી અને છઠ પૂજા જેવા તહેવારોમાં આ પરિવારો પોતાના વતન જવા માટે ટ્રેન પર આધાર રાખે છે.
તહેવારો દરમિયાન લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં મુસાફરોની સંખ્યા વધતાં કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવી મુશ્કેલ બને છે. નવસારીથી અનુકૂળ ટ્રેન ન મળતાં મુસાફરોને સુરત અથવા વલસાડ જેવા અન્ય સ્ટેશનો પરથી મુસાફરીનું આયોજન કરવું પડે છે. પરિવાર સાથે નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને સામાન લઈને અન્ય શહેર સુધી પહોંચવાની આ દોડધામ મુસાફરો માટે મુશ્કેલીરૂપ બને છે.
40 કિલોમીટર સુધીની દોડધામથી મુસાફરો પરેશાન
મુસાફર નંદલાલ ટંડેલના જણાવ્યા મુજબ નવસારીથી સુરત અથવા વલસાડ તરફ જવું પડે ત્યારે મુસાફરોને વધારાનો સમય અને મુસાફરી ખર્ચ ભોગવવો પડે છે. તહેવારોના દિવસોમાં આ બંને શહેરોનાં સ્ટેશનો પર પણ ભારે ભીડ રહેતી હોવાથી મુસાફરોની મુશ્કેલીમાં વધારો થાય છે. સ્થાનિક લોકોની માગ છે કે દિવાળી અને છઠ પૂજાને ધ્યાનમાં રાખીને દોડાવવામાં આવતી હોલિડે સ્પેશિયલ ટ્રેનોને નવસારી સ્ટેશને પણ સ્ટોપેજ આપવામાં આવે.
સાંસદનું કેન્દ્રમાં મહત્વનું પદ, છતાં રેલવે સુવિધાની માગ યથાવત
નવસારી લોકસભા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સાંસદ સી.આર. પાટીલ કેન્દ્ર સરકારમાં જળ શક્તિ મંત્રી છે. તેમ છતાં નવસારીના મુસાફરો દ્વારા તહેવારો દરમિયાન સ્પેશિયલ ટ્રેનના સ્ટોપેજ અને લાંબા અંતરની ટ્રેનોની સુવિધા અંગે રજૂઆત કરવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિક અગ્રણીઓ અને મુસાફરોના જણાવ્યા મુજબ, આ મુદ્દે અગાઉ પણ રેલવે તંત્ર સમક્ષ લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. રેલવે કન્સલ્ટેટિવ કમિટી સાથે જોડાયેલા પ્રતિનિધિઓ દ્વારા પણ મુસાફરોની સુવિધા માટે માગણી કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. જોકે, આ રજૂઆતોના પરિણામે નવસારીને દિવાળી સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ મળ્યું છે કે નહીં તે અંગે સત્તાવાર સ્પષ્ટતા જરૂરી છે.
રેલવે તંત્ર સમક્ષ સ્થાનિકોની માગ
નવસારીના મુસાફરોની માગ છે કે દિવાળી અને છઠ પૂજાના સમયગાળા દરમિયાન મુસાફરોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું નવસારી સ્ટેશને સ્ટોપેજ નક્કી કરવામાં આવે. સાથે જ ઉત્તર ભારત સહિતના લાંબા અંતરના મુખ્ય રેલવે માર્ગો પર વધુ અનુકૂળ ટ્રેન સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે પશ્ચિમ રેલવે અને રેલવે મંત્રાલય નવસારીના મુસાફરોની આ માગ અંગે શું નિર્ણય લે છે. દિવાળીના તહેવાર પહેલાં સ્પેશિયલ ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ મળશે કે નહીં, તે અંગે મુસાફરો રેલવે તંત્રની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
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