ભાવનગરને ક્યારે મળશે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ અને પ્રાણી સંગ્રહાલય, મહાનગરપાલિકાના ગત બજેટના 34 પૈકી કેટલા કામ પૂર્ણ થયા?

ભાવનગરમાં 2024/25ના બજેટમાં શહેરને ભેટ સ્વરૂપે આપેલાં વિકાસ કામો મોટાભાગે અધૂરા અથવા તો ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયામાં અટવાઇને પડ્યા છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ગત બજેટના 34 પૈકી કેટલા કામ પૂર્ણ થયા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 30, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે તેની તૈયારીઓ શરૂ થઇ ગઇ છે. ભાવનગરમાં 2024/25ના બજેટમાં શહેરને ભેટ સ્વરૂપે આપેલાં વિકાસ કામો મોટાભાગે અધૂરા અથવા તો ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયામાં અટવાઇને પડ્યા છે. ગત વર્ષે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ શહેરમાં ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ અને પ્રાણી સંગ્રહાલય બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી પરંતુ એક વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છતાં પણ શહેરના આ બન્ને મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટમાં માત્ર સર્વે જ ચાલું હોવાનું ખુદ મહાનગરપાલિકાના તંત્રએ સ્વીકાર્યું છે. ગત બજેટમાં 34 કામ પૈકી અત્યારે કેટલા કામ પૂર્ણ થયા, કેટલા પ્રગતિમાં છે તે આ અહેવાલમાં જોઇએ...

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવતા જ વિકાસના કામો પુરજોશમાં ચાલી રહ્યા છે. 2024 અને 25માં કરોડો રૂપિયાના અનેક પ્રોજેક્ટ પાસ થયા બાદ કેટલુ કામ પૂર્ણ થયું તેના વિશે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને માહિતી આપી હતી.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ગત વર્ષના બજેટના કેટલા કામ પૂર્ણ થયા? (ETV Bharat Gujarat)

"મહાનગરપાલિકા દ્વારા લોકોની સુવિધામાં વધારો કરવા માટે વર્ષ 2024/25માં 34 જેટલા પ્રોજેક્ટ મુકવામાં આવેલા છે જેમાં ત્રણ મુદ્દામાં પ્રાથમિક ધોરણે કામ થયેલું છે. ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, પ્રાણી સંગ્રહાલયનો સમાવેશ થાય છે. સીમ્સ ડ્રેઇનનું કામ હાથ ઉપર લીધુ નથી. બીજા બધા કામ પ્રગતિમાં છે.", રાજુભાઇ રાબડીયા (ચેરમેન, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી, મનપા)

ભાવનગરમાં શરૂ થશે પીએમ ઇ બસ સેવા

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ શહેરમાં વિકાસના 34 જેટલા પ્રોજેક્ટ હાથ ઉપર લીધા છે ત્યારે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં પાણી વિતરણમાં ભાવનગર દેશમાં બીજા નંબરે આવ્યો છે અને રાષ્ટ્રપતિના હાથે એવોર્ડ પણ મેળવ્યો છે. આ સાથે જ પીએમ ઇ બસ યોજનાને પગલે પરિવહન સેવા આવી રહી છે. પીએમ ઇ બસની સેવા શરૂ થવાની છે. ભાવનગરમાં પરિવહન માટે 17 રૂટ ઉપર ઇ બસ સેવાનો પ્રારંભ થશે. કમુરતા ઉતરતાની સાથે જ આ સેવા શરૂ કરવામાં આવશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના કામોનું લિસ્ટ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના કામોનું લિસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગરમાં વિકાસના આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ વર્ષ 2024/25માં કૂલ 34 જેટલા પ્રોજેક્ટ હાથ ઉપર લીધા હતા તેમાંથી કેટલાક પૂર્ણ થઇ ગયા છે. પૂર્ણ થયેલા પ્રોજેક્ટની વાત કરવામાં આવે તો સીટી બ્યુટીફિકેશન, કોમ્યુનિટી હોલ પાર્ટી પ્લોટ, ડ્રાઇવિંગ લાઈસન્સ પ્રેક્ટિસ ટ્રેક, રેઇન વોટર રિચાર્જિંગ, આંગણવાડી બાંધકામ, 50 મીની ટીપર, ફાયર વાહનો, સાંસ્કૃતિક વિભાગ અને દિશા સૂચક બોર્ડ સહિત કૂલ નવ જેટલા કામ પૂર્ણ થયા છે.

ભાવનગર મનપાના વિકાસ કામો મોટાભાગે અધૂરા અથવા તો ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયામાં અટવાઇને પડ્યા
ભાવનગર મનપાના વિકાસ કામો મોટાભાગે અધૂરા અથવા તો ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયામાં અટવાઇને પડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

34માંથી 19 પ્રોજેક્ટની કામગીરી જમીન ઉપર શરૂ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વર્ષ 2024/25ના કૂલ 34 કામો પૈકી જોઇએ તો પ્રગતિમાં હોય તેવા પિંક પાર્ક, સ્માર્ટ આંગણવાડી, ફાયર સ્ટેશન, પ્રભુદાસ તળાવ, ગૌરવ પથ, એનિમલ હોસ્ટેલ, ગેસ સેવા, પીએમ ઇ બસ, સીદસર ફાયર સ્ટેશન અને એસટીપી પ્લાન્ટ મળીને કૂલ 10 જેટલા પ્રોજેક્ટ હાલ પ્રગતિમાં છે. અન્ય પ્રોજેક્ટની ટેન્ડર પ્રક્રિયા થઇ છે પરંતુ હાથ ઉપર હજુ લેવામાં આવ્યા નથી. આમ જોઇએ તો 34માંથી 19 જેટલા પ્રોજેક્ટની જમીન ઉપર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

