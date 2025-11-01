ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનો ઈતિહાસ, ક્યારે અને કેવા સંજોગોમાં પરિક્રમા થઈ હતી સ્થગિત ? જાણો
કોરોના કાળમાં લીલી પરિક્રમાં સ્થગીત રાખવામાં આવી હતી. આ સિવાય બીજા વિશ્વયુદ્ધ અને રોગચાળો તેમજ કેરોસીન અને ખાંડની અછતને કારણે પણ પરિક્રમા પ્રભાવિત થઈ હતી.
Published : November 1, 2025 at 11:54 AM IST
જુનાગઢ: આ વર્ષે વાવાઝોડા અને વરસાદને કારણે ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા સ્થગિત રાખવામાં આવી છે. માત્ર પરંપરા પૂર્ણ થાય તે માટે અગિયારસના દિવસે મધ્યરાત્રીએ સાધુ સંતો દ્વારા પરિક્રમા રૂટ પર પૂજન કરીને પરિક્રમા પ્રતિકાત્મક રૂપે થશે. અગાઉ કોરોના કાળમાં લીલી પરિક્રમાં સ્થગીત રાખવામાં આવી હતી. આ સિવાય બીજા વિશ્વયુદ્ધ અને રોગચાળો તેમજ કેરોસીન અને ખાંડની અછતને કારણે પણ પરિક્રમા પ્રભાવિત થઈ હતી. લીલી પરિક્રમા સૌપ્રથમ વખત કોણે શરૂ કરી હતી ? જાણીએ પરિક્રમાને લઈને એક વિશેષ અહેવાલ
આ વખતે પ્રતિકાત્મક ગિરનારની પરિક્રમા
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આવતીકાલ રવિવારની મધ્યરાત્રીથી શરૂ થવા જઈ રહી હતી, પરંતુ પ્રતિકૂળ હવામાન તેમજ વાવાઝોડા અને ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે આ વખતની પરિક્રમા સ્થગિત રાખવાનો નિર્ણય રાજ્યની સરકારે કર્યો છે. ગિરનાર મંડળના સાધુ સંતો દ્વારા પરિક્રમા માર્ગનું પૂજન કરીને પ્રતિકાત્મક રૂપે અને સનાતન ધર્મની પરંપરા તેમજ તેના મુહૂર્ત સચવાઈ તે હેતુસર પ્રતિકાત્મક પરિક્રમા યોજાશે. જેમાં માત્ર ગિરનાર મંડળના સાધુ સંતો પરંપરા પૂર્ણ કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે.
કોરોના કાળમાં પણ બંધ હતી પરિક્રમા
વર્ષ 2019માં કોરોના સંક્રમણને ધ્યાને રાખીને ગરવા ગઢ ગિરનારની આદિ-અનાદિ કાળથી કરવામાં આવતી પાવનકારી લીલી પરિક્રમા રદ કરવામાં આવી હતી. ત્યાર બાદના વર્ષોમાં કોરોનાનું સંક્રમણ ઓછું થતાં માસ્ક, સેનિટાઈઝર અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સના ચોક્કસ અમલ માટે 500-500ના જથ્થાને પરિક્રમાના માર્ગ પર જવા દેવામાં આવ્યા હતા, ત્યાર બાદના વર્ષોમાં ધીમે ધીમે સમગ્ર વિશ્વમાંથી કોરોનાનું સંક્રમણ દૂર થતાં પરંપરાગત રીતે યોજાતી આવતી પરિક્રમા વર્ષ 2021થી ફરી એક વખત નિયમ મુજબ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં લાખોની સંખ્યામાં યાત્રિકોએ ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કોરોના સંક્રમણ બાદ પૂર્ણ કરી હતી.
કોણે કરી પ્રથમ વખત ગીરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા
ગરવા ગઢ ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાં સૌપ્રથમ વખત જગતગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કરવામાં આવી હોવાના પુરાવાઓ આજે પણ આપણા ધર્મ ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે, ત્યારબાદ તેમની સાથે ભાઈ બલરામ સહ પરિવાર સાથે જોડાઈને ગિરનારની લીલી પરિક્રમા કરી હોવાની માન્યતાને કારણે આજે પણ લીલી પરિક્રમાનું મહત્વ આદી અનાદીકાળ જેવું જ માનવામાં આવે છે. ગિરનાર પર્વતને દ્વારિકા, શેત્રુંજય અને ચોટીલા સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે, એટલે તેનું ધાર્મિક મહત્વ પણ આપણા ધર્મગ્રંથોમાં વધુ આંકવામાં આવ્યું છે. આવા ગરવા ગઢ ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાને કરવા માટે દર વર્ષે લાખોની સંખ્યામાં પરિક્રમાર્થીઓ આવીને 36 કિલોમીટરની પગપાળા યાત્રા કરીને પરિક્રમામા ભવોભવનું ભાથું બાંધતા જોવા મળે છે.
શું છે લીલી પરિક્રમાનુ ધાર્મિક મહત્વ ?
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી પરિક્રમા દરમિયાન કૃષ્ણ અને રુકમણીના વિવાહનો પ્રસંગ પણ પરિક્રમા દરમિયાન બન્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. બોરદેવીથી રામનાથની વચ્ચે જંગલોમાં આવેલા મથુરેશ્વર મહાદેવના મંદિરે કૃષ્ણ અને રુકમણીના લગ્નનો પ્રસંગ યોજવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. સમગ્ર પરિક્રમા દરમિયાન જીણાબાવાની મઢી માળવેલા બોરદેવી અને ભવનાથ એમ પાંચ પડાવ પણ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વના માનવામાં આવે છે. અહીં દરેક પરિક્રમાર્થીઓ રાતવાસો કરવાની ધાર્મિક પરંપરા છે, એમ કહેવામાં આવે છે કે પાંચ પાંડવો વિના પૂર્ણ કરવામાં આવેલી પરિક્રમા પુણ્યની દ્રષ્ટિએ અધૂરી માનવામાં આવે છે,
અગાઉ પણ રદ કરવામાં આવી હતી પરિક્રમા
આવી પાવનકારી લીલી પરિક્રમા જે જગત ગુરુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, તે કેટલાક કિસ્સાઓમાં રદ પણ કરવામાં આવી હોવાના પ્રસંગો બન્યા છે. મધ્યકાળમાં જૂનાગઢના કેટલાક શાસકો દ્વારા પરિક્રમાને બંધ રાખવા માટે ફરજ પાડવામાં આવતી હતી. તેવા સમયમાં લીલી પરિક્રમા રદ્દ કરવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ વર્ષ 1882માં બગડુંના રાજા ભગત દ્વારા ફરીથી તેને શરૂ કરવામાં આવી હતી. કારતક સુદ અગિયારસના દિવસે 11 લોકો દ્વારા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા કરવામાં આવી હતી, ત્યારથી દેવદિવાળીના દિવસે પરિક્રમાની શરૂઆત દર વર્ષે થતી હોય છે. એક મત મુજબ દિવાન અનંત જીએ વર્ષ 1864માં પરિક્રમા શરૂ કરાવી હોય એવું પણ માનવામાં આવે છે. પરંતુ આ સિવાય લીલી પરિક્રમાં વિશ્વ યુદ્ધના સમયે વૈશ્વિક રોગચાળાને લઈને પણ બંધ રાખવાની ફરજ પડી હતી.