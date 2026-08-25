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ભવનાથ મહાશિવરાત્રિના મેળાનો રસપ્રદ ઇતિહાસ: જ્યારે બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ખાંડની અછતને કારણે શિવરાત્રિનો મેળો બન્યો હતો મુશ્કેલ

બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ખાંડ અને અનાજની ભારે અછતને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં મુશ્કેલી સર્જાઈ હતી, જેની સીધી અસર 1945ના ભવનાથ મહાશિવરાત્રિના મેળા પર પણ પડી હતી.

ભવનાથ મહાશિવરાત્રિના મેળાનો રસપ્રદ ઇતિહાસ
ભવનાથ મહાશિવરાત્રિના મેળાનો રસપ્રદ ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 7:05 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 7:12 PM IST

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જૂનાગઢ: વર્ષ 1945માં બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયે ખોરાક અને ખાસ કરીને ખાંડની અછતને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનું સર્જન થયું હતું. આવા સમયે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ભવનાથમાં આયોજિત મહાશિવરાત્રિના મેળામાં આવનાર પ્રત્યેક શ્રદ્ધાળુ માટે જૂનાગઢ રાજ્યના મુખ્ય દીવાન ખાન બહાદુર અબ્દુલ કાદર મોહમ્મદ હુસેન દ્વારા એક વિશેષ આદેશ ખાંડ અને કેરોસીનને લઈને પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. જુઓ, ખાંડની અછત શિવરાત્રિના મેળા પર કેવી રીતે વરતાઈ, જુઓ અમારો વિશેષ અહેવાલ.

ખાંડની અછતને કારણે મહાશિવરાત્રિનો મેળો મુશ્કેલ

હાલ ખાંડના ભડકે બળતા બજાર ભાવોને લઈને સૌ કોઈ ચિંતિત જોવા મળી રહ્યા છે. એક મહિના પૂર્વે 35 રૂપિયે કિલો મળતી ખાંડ આજે 70 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. વધતા ભાવના કારણે આજે સૌ કોઈ પરેશાન છે. બિલકુલ આવી જ સ્થિતિ ખાંડની અછતને કારણે બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયમાં વર્ષ 1945માં સમગ્ર વિશ્વના લોકોએ અનુભવી હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ અનાજ અને ખાંડની ભારે અછત ઊભી થઈ હતી, જેને પહોંચી વળવા માટે વિશ્વના દેશોને ત્રણ વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમય લાગ્યો હતો. બિલકુલ આવા જ સમયે ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રિનો મેળો પણ આવી રહ્યો હતો, ત્યારે મેળામાં આવતા ભાવિકોની સંખ્યાને ધ્યાને રાખીને જૂનાગઢ રાજ્યના મુખ્ય દીવાન દ્વારા ખાંડ અને કેરોસીનની વ્યવસ્થાને લઈને તમામ જનતા માટે એક જાહેર આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.

ભવનાથ મહાશિવરાત્રિ મેળાનો રસપ્રદ ઇતિહાસ (Etv Bharat Gujarat)

7મી ફેબ્રુઆરી 1944ના દિવસે જાહેર થયું ફરમાન

સાત ફેબ્રુઆરી 1944ના દિવસે જૂનાગઢ રાજ્યના મુખ્ય દીવાન ખાન બહાદુર અબ્દુલ કાદર મોહમ્મદ હુસેને જાહેર ખબર 74 દ્વારા જૂનાગઢ રાજ્યના લોકોને અને શિવરાત્રિના મેળામાં આવનાર તમામ ભાવિકોને આદેશ કર્યો હતો કે ભવનાથના મેળામાં યાત્રાળુઓએ તેમજ અન્ય લોકોએ તથા મેળામાં આવવા માંગતા તમામ ભાવિકોએ તેમની સાથે તેમને ઉપયોગમાં આવે તે પ્રકારે ખાંડ અને કેરોસીનનો જથ્થો ફરજિયાતપણે સાથે લઈને આવવું. આ સ્થિતિ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ખાંડની અછતને કારણે સર્જાઈ હતી.

વર્ષ 1945માં બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ખાંડની અછતને કારણે શિવરાત્રિનો મેળો બન્યો હતો મુશ્કેલ
વર્ષ 1945માં બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ખાંડની અછતને કારણે શિવરાત્રિનો મેળો બન્યો હતો મુશ્કેલ (Etv Bharat Gujarat)

બીજા વિશ્વયુદ્ધની અન્ય નકારાત્મક અસરો

બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં વિશ્વના તમામ દેશો એકબીજા સામે જંગે ચડ્યા હતા. આવા સમયે ખાંડ અને અનાજનું ઉત્પાદન અને તેની નિકાસ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં થવાની સદંતર અટકી ગઈ હતી, જેને કારણે ખાંડ તેમજ અનાજના જથ્થાને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું. ત્યારે 1944માં શિવરાત્રિના મેળામાં ભાવિકોએ ખાંડ સાથે લાવવાનો આદેશ થયો હતો. આ પૂર્વેના મેળાઓમાં જૂનાગઢ રાજ્યની સરકાર દ્વારા બે મોટા રસોડાઓ શિવરાત્રિના મેળામાં આવતા ભાવિકોના ભોજન માટે બનાવવામાં આવતા હતા, જેમાં પાંચ દિવસનો ભોજન પ્રસાદ બનાવવામાં આવતો હતો.

ભવનાથ મહાદેવ
ભવનાથ મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

ઇતિહાસકાર પ્રદ્યુમન ખાચરે આપી વિગતો

જૂનાગઢના ઇતિહાસકાર અને લેખક ડો. પ્રદ્યુમન ખાચરે શિવરાત્રિના મેળામાં ખાંડની અછતને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, એક સમયે જૂનાગઢ રાજ્યની સરકાર દ્વારા શિવરાત્રિના મેળામાં ભાવિકોને વિનામૂલ્યે સરકાર તરફથી ભોજન પીરસવામાં આવતું હતું. પરંતુ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ખાંડ અને અનાજની ઊભી થયેલી તંગીને કારણે 25થી વધુ વ્યક્તિઓ માટે ભોજન ન બનાવવું તેમજ ભોજનની કોઈપણ સામગ્રીની હેરાફેરી ન કરવી એવો પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં ખાંડની અછતને પહોંચી વળવા માટે તેમજ દરેક લોકોને જરૂરિયાત પૂરતી ખાંડ મળી રહે તે માટે મીઠાઈ બનાવતા કંદોઈને પણ પેંડા અને લાડુ જેવી મીઠાઈ, કે જેમાં ખાંડનો સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે, તેને બનાવવા માટે પણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો હતો. મોરબીના રજવાડા દ્વારા પણ કોઈ પણ કંદોઈ પોતાની દુકાનમાં ખાંડથી બનતી મીઠાઈ ન બનાવે, આ પ્રકારનો પ્રતિબંધ પણ લગાવવામાં આવ્યો હતો.

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Last Updated : August 25, 2026 at 7:12 PM IST

TAGGED:

BHAVNATH SHIVRATRI MELA HISTORY
JUNAGADH STATE DIWAN 1944
WORLD WAR 2 SUGAR SHORTAGE
MAHA SHIVRATRI MELA JUNAGADH
SHIVRATRI MELA SUGAR SHORTAGE

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