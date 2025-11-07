ઘઉંની વહેલી વાવણીનો સમયગાળો થયો પૂર્ણ, સમયસર અને પાછતરી વાવણી કરતા ખેડૂતો માટે મહત્વની સૂચના
સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ ઘઉંના બિયારણ પસંદ કરવાની સાથે ખાતર અને ચોક્કસ સમયગાળામાં પાકતી ઘઉંની જાતોનું વાવેતર કરવાની ભલામણ કરી છે.
જુનાગઢ : શિયાળુ પાક તરીકે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે ઘઉંનું વાવેતર થતું હોય છે, ત્યારે પાછતરા વરસાદને કારણે ઘઉંની વહેલી વાવણીનો સમયગાળો પૂર્ણ થયો છે, પરંતુ સમયસર અને મોડી વાવણી માટે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના ઘઉં સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ ઘઉંના બિયારણ પસંદ કરવાની સાથે ખાતર અને ચોક્કસ સમયગાળામાં પાકતી ઘઉંની જાતોનું વાવેતર કરવાની ભલામણ કરી છે.
ઘઉંની વાવણી કરતા ખેડૂતો માટે મહત્વના દિશાની નિર્દેશ
શિયાળુ પાક તરીકે સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના ખેડૂતો ઘઉંની વાવણી પર પ્રથમ પસંદગી ઉતારતા હોય છે, ત્યારે ચોમાસુ પૂર્ણ થતાની સાથે જ માવઠા રૂપી વરસાદ પડતાં ઘઉંની વહેલી વાવણી આ વખતે થઈ શકે નથી, પરંતુ સમયસર એટલે કે 15 મી નવેમ્બર થી 25 મી નવેમ્બરના સમયગાળા દરમિયાન થતી વાવણી તેમજ 15 ડિસેમ્બર થી 30 મી ડિસેમ્બર સુધી થતી મોડી વાવણી માટે જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના ઘઉં સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકોએ ખેડૂતો માટે મહત્વના દિશા નિર્દેશો આપ્યા છે. આ સમય દરમિયાન ખેડૂતો કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી સંશોધિત ઘઉંની વાવણી કરે તો ઉત્પાદનમાં ખૂબ સારો વધારો થઈ શકે છે.
સમયસર વાવણી કરી શકાય તેવા ઘઉની જાતો
ઘઉંની સમયસર વાવણી એટલે કે 15મી નવેમ્બર થી 30 મી નવેમ્બર સુધી કરી શકાય તે માટે gw 451 જી ડબલ્યુ 513, 496 366 અને લોકવન જાતના ઘઉંની વાવણી કરવાથી ખેડૂતોને સારું ઉત્પાદન મળી શકે છે. માવઠાના વરસાદને કારણે હજુ જમીનમાં ભેજ જોવા મળે છે, ત્યારે ખેડૂતોએ સમયસરની વાવણી પૂર્વે જમીનમાં ખેડ કરીને જમીનનો ભેજ દૂર થયા બાદ સમયસર વાવણી માટે સૂચવવામાં આવેલી ઘઉંની જાતોનું વાવેતર કરવું જોઈએ.
જમીનના પૃથકરણ બાદ યોગ્ય વાવણી
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના ઘઉં સંશોધન કેન્દ્રના સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ડો. હિતેશ કાપડિયાએ ઘઉંની વાવણી કરતા પૂર્વે ઘઉં માટે જમીનને તૈયાર કરવી જોઈએ. જેમાં જમીનનું ચોક્કસ પૃથ્થકરણ કર્યા બાદ જમીનમાં જે પોષક તત્વોની ઉણપ છે, તેને પૂરક ખાતર તરીકે આપવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય આડેધડ અન્ય રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ કરીને જમીનની સાથે ઘઉંનું ઉત્પાદન પર વિપરીત અસર પડે તે પ્રકારની વાવણી અને ખાતરના ઉપયોગથી ખેડૂતોએ બચવું જોઈએ. આવી સલાહ ઘઉં સંશોધન કેન્દ્રના રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો આપી રહ્યા છે.
કેવી જાતના ઘઉંના બિયારણની કરવી પસંદગી
ઘઉં સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો વહેલી સમયસર અને મોડી પાકતી ઘઉંની જાતોના વાવેતર કરવાને લઈને ખેડૂતોને બિયારણ પસંદ કરવાની સલાહ પણ આપી રહ્યા છે. 1 નવેમ્બર થી 10 મી નવેમ્બર સુધી વહેલી વાવણી માટે જીજે ડબ્લ્યુ 463 અને 924 જાતના બિયારણની પસંદગી કરવી જોઈએ. આ જાતના બિયારણો લાંબેગાળે પાકતા હોવાથી તે વાતાવરણ સામે સારી રક્ષણ શક્તિ ધરાવે છે, સમયસર એટલે કે 15 મી નવેમ્બરથી લઈને 25મી નવેમ્બર સુધી જે ખેડૂતો ઘઉંની વાવણી કરે છે, તે લોકો જી. ડબલ્યુ 451 366, 513 અને 496ની સાથે લોકવન જાતના બિયારણની પસંદગી વાવણી માટે કરવી જોઈએ.
મોડી પાકતી ઘઉની જાતના બિયારણો
ઘઉંની મોડી પાકતી જાતોનું વાવેતર 15મી ડિસેમ્બર થી 30મી ડિસેમ્બર સુધીના સમયગાળામાં થતું હોય છે. જેના માટે ખેડૂતોએ જી. ડબલ્યુ 499 અને 173 જાતના ઘઉંના બિયારણની પસંદગી કરવી જોઈએ. આ જાતના બિયારણો ખૂબ લાંબેગાળે પાકતા હોય છે. જેથી વાતાવરણ સામે રક્ષણ શક્તિ પણ આટલી જ વધારે ધરાવતા હોય છે. જેથી કોઈપણ ખેડૂત 15 મી ડિસેમ્બર થી લઈને 30 મી ડિસેમ્બર સુધી શિયાળુ પાક તરીકે ધઉની વાવણી કરવા ઈચ્છતા હોય તેવા તમામ ખેડૂતો માટે આ બિયારણ વાવવા યોગ્ય રહેશે.
