ETV Bharat / state

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોની હેરાનગતિ, ગત વર્ષની સરખામણીએ ઘઉંની આવક અને ભાવ બંનેમાં ઘટાડો

ગયા વર્ષે માર્ચમાં 39,393 ક્વિન્ટલની આવક અને 502 થી 618 સુધીના ભાવ, આ વર્ષે માત્ર 2,139 ક્વિન્ટલ આવક અને 425 થી 601 સુધી ભાવ.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: સીઝનના ઘઉં ભરવાનો સમય આવી ગયો છે. ગરમીની અંદર લોકો સીઝનના ઘઉં ભરી લેતા હોય છે, ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં ખેડૂતોએ કરેલા ઘઉંના વાવેતર ઉપર માવઠાનો માર પડ્યો છે. તેની સીધી અસર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતોને મળતા ભાવમાં પડી રહી છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે આવકમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ પણ ઓછા મળી રહ્યા છે. આ સ્થિતિમાં યાર્ડનું તંત્ર, વેપારી અને ખેડૂત ત્રણેયની શું સ્થિતિ છે, તે જાણીએ.

ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલમાં ઘઉંની આવક થઈ રહી છે. યાર્ડના સેક્રેટરી અરવિંદભાઈ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે અત્યારે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઘઉંની આવક 2139 ક્વિન્ટલ છે. માવઠાને કારણે થોડો ઘણો બગાડ થયો છે, જેના કારણે ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ભાવમાં ફરક છે.

તેમણે વિગત આપતાં કહ્યું કે, આજે (ગઈકાલની) આવક 2139 ક્વિન્ટલ છે અને 425 થી 601 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલ ભાવ મળ્યા છે. જ્યારે ગયા વર્ષે માર્ચ મહિનામાં 39393 ક્વિન્ટલ આવક હતી ત્યારે ભાવ સારા હતા અને 502 થી 618 રૂપિયા સુધી ભાવ મળ્યા હતા. આમ, માવઠું પડ્યું તેને કારણે જે ખેડૂતોના ઘઉં રહી ગયા હતા તે ખેડૂતોને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. સરકાર ખરીદી કરવાની છે, જો સરકાર ખરીદી ચલાવી લે તો ખેડૂતોને ફાયદો થશે, એવી આશા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી.

વેપારીઓનું માનવું છે કે, ઉત્પાદન તો વધુ છે, પરંતુ ગુણવત્તા નબળી છે. ભાવનગરમાં વર્ષોથી ઘઉંનો વેપાર કરતા વેપારી પિયુષભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ વખતે ઘઉંની આવક પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. આપણી આજુબાજુમાં મોટું વાવેતર થયું છે, જેને પગલે આવક વધી રહી છે. આ વખતે ઘઉંમાં મુશ્કેલી એવી છે કે ઠંડી ઓછી પડવાને કારણે દાણો ઝીણો રહેવા પામ્યો છે.

નીચલી ગુણવત્તાવાળા ઘઉં વધુ આવી રહ્યા છે, જેનો ભાવ 2200થી 2400 રૂપિયા પ્રતિ મણનો છે. જ્યારે સુપર વિણાટ (ઉચ્ચ ગુણવત્તા) ભાવવાળા ઘઉંની કિંમત 2500 થી 3500 રૂપિયા પ્રતિ મણ રહેવા પામી છે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું કે મધ્ય પૂર્વના યુદ્ધની કોઈ અસર નથી, કારણ કે નિકાસ (એક્સપોર્ટ) બંધ છે.

બીજી તરફ, યાર્ડમાં ઘઉં વેચવા આવેલા ખેડૂતોની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઘઉં વેચવા આવેલા મનજીભાઈ નામના ખેડૂતે ભારે વેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, “ઘઉં લઈને અમે આવ્યા છીએ, પણ આ લોકોએ વહેલું કહેવું જોઈએ. એક તરફ ઉપર વાદળા છે, માલ પડ્યો છે. નિર્ણય લઈને હરાજી કરવાનો સમય જતો રહ્યો અને હવે બપોરે શરૂ કરે છે. અહીંયા આ લોકો (યાર્ડ તંત્ર) ખેડૂતને હેરાન કરે છે અને ઉપરથી ભગવાન (માવઠું) હેરાન કરે છે.”

મનજીભાઈએ આગળ જણાવ્યું કે, જ્યારે વરસાદનું માવઠું આવ્યું ત્યારે 50 ટકા ખેડૂતોનો માલ ખેતરમાં ઉભો રહી ગયો હતો અને 25 ટકા ઉડતો હતો. યાર્ડના તંત્ર દ્વારા અગાઉથી જાહેરાત કરવામાં આવે તો ખેડૂતો પોતાના ઘરે ઘઉં લઈને પડ્યા રહે, પરંતુ સમયસર જાહેરાત ન થવાના કારણે તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. મનજીભાઈએ પોતાના ખેતરમાં 10 વીઘામાં ઘઉંનું વાવેતર કર્યું હતું.

એકંદરે, માવઠાની પ્રતિકૂળ અસરને કારણે ઘઉંની ગુણવત્તા પર ભારે અસર પડી છે, જેનો સીધો ફટકો ખેડૂતોના ભાવ પર પડ્યો છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે આવક ઓછી છે અને ભાવ પણ ઘટ્યા છે. હવે સરકારી ખરીદી શરૂ થાય તો જ ખેડૂતોને રાહત મળી શકે તેમ છે.

TAGGED:

WHEAT PRICES BHAVNAGAR YARD
UNSEASONAL RAIN IMPACT WHEAT
FARMERS DISTRESS GUJARAT WHEAT
WHEAT ARRIVAL COMPARISON LAST YEAR
BHAVNAGAR WHEAT CRISIS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.