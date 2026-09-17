શરદ ઋતુ દરમિયાન શું ખાવું અને શું ટાળવું? આયુર્વેદાચાર્યએ આપી સ્વાસ્થ્ય ટિપ્સ
આયુર્વેદ અનુસાર, શરદ ઋતુને "રોગોની માતા" કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ દિવસોમાં આકાશ ચોખ્ખું થતાં જ સૂર્યનો આકરો તાપ વધે છે.
Published : September 17, 2026 at 10:20 AM IST
જૂનાગઢ: આયુર્વેદ અનુસાર, શરદ ઋતુને "રોગોની માતા" કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ દિવસોમાં આકાશ ચોખ્ખું થતાં જ સૂર્યનો આકરો તાપ વધે છે. ચોમાસા દરમિયાન શરીરમાં એકઠો થયેલો પિત્ત દોષ આ ઋતુમાં પ્રકોપિત (ઉગ્ર) થાય છે, જેના કારણે એસિડિટી, ત્વચાના રોગ અને તાવ જેવી સમસ્યાઓ વધે છે. આયુર્વેદ શાસ્ત્ર અને આધુનિક ન્યુટ્રીશીયન બંનેના સમન્વય સાથે સરળ ઋતુમાં શું કરવું અને શું ન કરવું તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જોકે, આ ઋતુ દરમિયાન ખોરાકની આદતો બદલવાથી બીમારી દૂર રહી શકે છે.
શરદ ઋતુચર્યામાં આહાર અને વિહાર
શરદ ઋતુમાં આયુર્વેદ શાસ્ત્ર મુજબ, મધુર, તીખા, કડવા અને તુરા રસનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જે પિત્તને શાંત કરવા માટે મહત્વનુ માનવામાં આવે છે. ભોજનમાં ગળ્યો કડવો અને તુરો રસ વધુ લેવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે. ગાયનું શુદ્ધ ઘી અષ્ટાંગ હૃદય અનુસાર શરદ ઋતુમાં પિતને મટાડવા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ મનાયું છે. દરરોજ ભોજનમાં અથવા તો રસોઈ બનાવતી વખતે તેમાં એકથી બે ચમચી ઘીનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. સાથે સાથે અનાજ અને કઠોળ જેમાં જુના ચોખા, ઘઉં, જવ અને મગનું સેવન કરવું જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે.
આધુનિક યુગમાં શાકભાજીમાં દૂધી, તુરીયા, ગલકા, પરવળ, પાલક અને કોળા જેવા શાકભાજી ખાવાનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. જો વાત ફળોની કરવામાં આવે તો પાકી ગયેલા એકદમ મીઠા સફરજન, દાડમ, કાળી દ્રાક્ષ, નાળિયેર પાણી અને સીતાફળને સર્વ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યું છે.
દિવસ દરમિયાન સૂર્યના સીધા કિરણોથી તપેલું અને રાત્રે ચંદ્રના કિરણોથી ઠંડુ થયેલું પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે અમૃત સમાન માનવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય શરદઋતુમાં રાત્રે ચંદ્રના પ્રકાશમાં બેસવુ કે પગપાળા ચાલવું તેને પણ સમગ્ર શરીરની સાથે મન ને ઠંડક આપનારું તેમજ દૂધ અને સાકર રાત્રે નવશેકું કરીને પીવું જોઈએ તેવું આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
શરદ ઋતુમાં કેવા ખોરાકથી રહેવું જોઈએ દૂર
શરદ ઋતુ દરમ્યાન ખાટો ખારો, તીખો આહાર ન લેવો જોઈએ આવું આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે અથાણા, પાપડ, ચાટ મસાલા, વધુ પડતું નમક અને લાલ મરચું ખાવાનું શરદઋતુ દરમિયાન ટાળવું જોઈએ, તેની પાછળ આયુર્વેદ શાસ્ત્રનો એ મત છે કે આ બધા તત્વો શરદ ઋતુમાં પિત્ત પ્રકોપમાં વધારો કરે છે. સાથે સાથે તળેલો અને જંક ફૂડ કે જેમાં પીઝા-બર્ગર, ચિપ્સ, સમોસા કે વધુ તેલવાળો ખોરાક ખાવાથી આ સમય દરમિયાન બચવું જોઈએ. શરદ ઋતુમાં દહીં ખાવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કરવામાં આવી છે. દહીં શરીરના સ્ત્રોતોમાં અવરોધ આ સમય દરમિયાન કરતું હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિને છાશ પીવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય તો તે એકદમ ખટાશ વગરની મોળી અને એકદમ ઓછી માત્રામાં જીરું નાખીને લેવી જોઈએ. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં ભાદરવા મહિના દરમિયાન બપોરની ઊંઘને પણ નકારાત્મક માનવામાં આવી છે. આ ઋતુ દરમિયાન બપોરે ઊંઘવાથી કફ અને પિત્ત બંને બગડે છે જેથી બપોરના સમયે ઊંઘવાનું ટાળવું જોઈએ.
ઝાકળ અને પૂર્વ દિશાના પવનથી પણ બચવું
શરદ ઋતુ દરમિયાન ઝાકળ અને પૂર્વ દિશાના પવનોથી બચવું જોઈએ. વહેલી સવારે પડતાં ઝાકળમાં ફરવાનું શરદ ઋતુ દરમિયાન ટાળવું જોઈએ અને પૂર્વ દિશામાંથી આવતા સીધા પવનના સંપર્કમાં આવવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. વધુ પડતો તડકો શરદ ઋતુમાં ખૂબ જ આકરો હોય છે જે પણ પિત્તને વધારનારો હોય છે. બપોરના સમયે આકરા તડકામાં બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ. સાથે સાથે આલ્કોહોલ જેવા કેફી પદાર્થો, વધુ પડતી ચા-કોફી કે નશાકારક પદાર્થનું સેવન પણ ન કરવું જોઈએ જે શરીરની ગરમી વધારવાની સાથે એસીડીટીમાં પણ વધારો કરે છે. આવા નાના નાના અને ઘરગથ્થુ ઉપચારો થકી કોઈ પણ વ્યક્તિ સમગ્ર શરદ ઋતુમાં પોતાની જાતને સ્વસ્થ્ય રાખી શકે છે.
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