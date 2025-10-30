ETV Bharat / state

શેત્રુંજી પર્વત ઉપર સિંહ દર્શન: અચાનક સામે સિંહ આવી જાય તો બચવા માટે શું કરવું જોઈએ?

ભાવનગર પાલીતાણા શેત્રુંજી પર્વત જૈનતીર્થનગરી અને યાત્રાધામ સ્થળ છે. ત્યારે પાલીતાણાના ડુંગર ઉપર યાત્રા કરતા યાત્રાળુઓને સિંહ વારંવાર દર્શન દેતા હોય છે.

પાલીતાણામાં દેખાયેલો સિંહ
પાલીતાણામાં દેખાયેલો સિંહ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાનો શેત્રુંજી પર્વત પાલીતાણા ખાતે આવેલો છે ત્યારે શેત્રુંજી પર્વત વિસ્તારમાં સિંહોનો વસવાટ છે. હાલમાં જ શેત્રુંજી પર્વત ઉપર શ્રદ્ધાળુઓની સામે સિંહ આવી જવાના વાયરલ થયેલા વિડિયો બાદ વન વિભાગ દ્વારા તેની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. જો કે વન વિભાગ દ્વારા સિહોને લઈને પણ કેટલીક અપીલ કરવામાં આવી છે અને જ્યારે પણ સિંહ સામે આવી જાય તો શું કરવું તેને લઈને પણ જણાવ્યું છે શું કહે છે વન વિભાગ જાણીએ.

થોડા દિવસ પહેલા આવ્યો હતો વીડિયો સામે
ભાવનગર પાલીતાણા શેત્રુંજી પર્વત જૈનતીર્થનગરી અને યાત્રાધામ સ્થળ છે. ત્યારે પાલીતાણાના ડુંગર ઉપર યાત્રા કરતા યાત્રાળુઓને સિંહ વારંવાર દર્શન દેતા હોય છે. તાજેતરમાં જ ત્રણ જેટલા વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં સિંહોના વાયરલ થયા હતા. જેમાં સિંહ પગદંડી ઉપર ચાલી રહ્યો હોય અને બીજી તરફ લોકો લાકડીઓ સાથે ઉભા હોય જ્યારે એક વીડિયોમાં એક મહિલા અને પુરુષ આગળ ચાલ્યા જતા હોય અને પાછળ સિંહ આવતો હોય તેવો વિડિયો હતા. જો કે આ પ્રકારના વિડીયો સામે આવ્યા બાદ ચર્ચાઓ ઊઠી હતી. જો કે આ મામલે વનવિભાગ સાથે ઈટીવી ભારતે વાતચીત કરી હતી.

સિંહથી બચવા શું કરવું? (ETV Bharat Gujarat)

શેત્રુંજી પર્વત ઉપર છે સિંહનું રહેઠાણ
પાલીતાણા શેત્રુંજી પર્વત ઉપર સિંહોનો વસવાટ હોવાને પગલે વન વિભાગ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી ત્યારે ઇન્ચાર્જ RFO ભરતભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, ગઈ તારીખ 24 ના રોજ એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો. જે શેત્રુંજી ડુંગર પર્વત ઉપર સીડીઓ છે ત્યાં સિંહ જોવા મળ્યો છે અને ત્યાં તેનો રસ્તો પણ છે. વારંવાર અહીંયા યાત્રાળુઓને સિંહ જોવા મળતો હોય છે. જો કે આ સ્થળ ઉપર ત્રણથી ચાર જેટલા સિંહનું એક ગ્રુપ છે જે જગ્યાએ સિંહ જોવા મળ્યો એ જગ્યા તેને રસ્તો ઓળંગવાની જગ્યા છે.

શું કરવું સિંહ આવે સામે તો?
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં યાત્રાળુ આગળ ચાલ્યા જાય છે અને પાછળ સિંહ આવતા હોય તેઓ વિડિયો પણ છે. ત્યારે વન વિભાગના ઇન્ચાર્જ RFO ભરતભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, સિંહ આમ શાંત પ્રાણી છે પરંતુ શેત્રુંજીમાં આવતા શ્રદ્ધાળઓ બહારના હોય છે તેમને ખ્યાલ હોતો નથી. જંગલ વિસ્તાર હોવાને કારણે વન્ય પ્રાણીઓની અવરજવર રહેવાની છે. જો કોઈ પ્રાણી જોવા મળે તો અમારા વન વિભાગને જાણ કરવી. રાત્રિ દરમિયાન યાત્રા કરવાનું બને તો ટાળવું જોઈએ. આ સાથે સિંહ જ્યારે પણ સામે આવે ત્યારે તેને છંછેડવો નહીં. જો તેને છંછેડવામાં આવે નહીં તો તે ચૂપચાપ જતો રહેતો હોય છે. આમ છતાં રાત્રી દરમિયાન લાકડી વગેરે જેવું સાથે રાખવું જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડૂતોને સહાયની નહિ પરંતુ સહારાની જરૂર છે, કૃષિ પાકોમાં નુકસાનીના સર્વે પર કોંગ્રેસે સરકાર પર સાધ્યું નિશાન
  2. ગુજરાતમાં મતદાર યાદી ચકાસણી (SIR)ના અમલ માટે રાજકીય પક્ષોનો કેવો છે સૂર?
  3. 'પાકમાં નુકસાની સામે દરેકને મળી શકે છે સરકારી સહાય', ખેડૂતોની નુકસાની અંગે જીતુ વાઘાણીએ શું કહ્યું?

TAGGED:

SAFETY TIPS FROM LION
BHAVNAGAR PALITANA LION
LION SEEN ON PALITANA
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR PALITANA LION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.