કોર્ટ પરિસરમાં શું કરવું અને શું નહીં? નહીં જાણો તો થશે કાર્યવાહી
Published : March 27, 2026 at 1:01 PM IST
અમદાવાદ: કોર્ટ પરિસર માત્ર એક સરકારી ઓફિસ નથી, પરંતુ ન્યાયની પ્રક્રિયાનું સૌથી સંવેદનશીલ અને શિસ્તબદ્ધ કેન્દ્ર છે. અહીં લેવામાં આવતા દરેક નિર્ણયનો સીધો અસર નાગરિકોના જીવન પર પડે છે, તેથી કોર્ટમાં શાંતિ, શિસ્ત અને નિયમોનું પાલન સર્વોપરી ગણાય છે.
કોર્ટમાં પ્રવેશતા દરેક વ્યક્તિ પક્ષકાર, સાક્ષી, વકીલ કે સામાન્ય નાગરિક બધા માટે કેટલાક કડક માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ નિયમોનું ઉલ્લંઘન માત્ર શિસ્તભંગ નથી, પરંતુ ક્યારેક તે કાનૂની ગુનામાં પણ ફેરવાઈ શકે છે.
શંકાસ્પદ સામાન લાવવા પર પ્રતિબંધ
કોર્ટ પરિસરમાં પ્રવેશ માટે સૌથી પહેલા સુરક્ષા અને ઓળખની પ્રક્રિયા મહત્વપૂર્ણ છે. આજકાલ મોટા ભાગની અદાલતોમાં સિક્યોરિટી ચેક ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રવેશદ્વારે મેટલ ડિટેક્ટર, બેગ સ્કેનિંગ જેવી વ્યવસ્થા હોય છે. કોઈપણ પ્રકારના હથિયાર, તીખી વસ્તુઓ, દારૂ, તંબાકુ અથવા શંકાસ્પદ સામાન લાવવા પર પ્રતિબંધ છે. માન્ય ઓળખપત્ર સાથે રાખવું જરૂરી બને છે, અને ક્યારેક મુલાકાતનો હેતુ પણ જણાવવો પડે છે. સુરક્ષા સ્ટાફના સૂચનોનું પાલન ન કરવાથી પ્રવેશ રોકી શકાય છે.
બિનજરૂરી બોલવું, ટિપ્પણી કરવી પણ ગેરશિસ્ત
કોર્ટની અંદર અને આસપાસનો વિસ્તાર “સાઈલેન્ટ ઝોન” તરીકે માનવામાં આવે છે. કોર્ટમાં ચાલતી કાર્યવાહી દરમિયાન શાંતિ જાળવવી કાનૂની રીતે ફરજિયાત છે. ઊંચા અવાજે વાતચીત, હાસ્ય, ઝઘડો અથવા કોઈપણ પ્રકારની હંગામાખોરી સીધી રીતે કોર્ટની કામગીરીમાં વિઘ્ન પેદા કરે છે. જજની હાજરીમાં ખાસ સાવચેતી રાખવી પડે છે બિનજરૂરી બોલવું, ટિપ્પણી કરવી કે બેચેની દર્શાવવી પણ ગેરશિસ્ત ગણાય છે.
કોર્ટની કાર્યવાહીનું રેકોર્ડિંગ, કોલ કરવો કે મેસેજિંગ કરવું નિયમોના ભંગ
ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અંગેના નિયમો પણ કડક હોય છે. ઘણી અદાલતોમાં મોબાઈલ ફોનને સાયલેન્ટ અથવા સ્વિચ ઓફ રાખવો ફરજિયાત છે. કેટલીક સંવેદનશીલ કોર્ટરૂમમાં મોબાઈલ લઈ જવાની પણ મનાઈ હોય છે. કોર્ટની કાર્યવાહીનું રેકોર્ડિંગ, કોલ કરવો કે મેસેજિંગ કરવું નિયમોના ભંગ તરીકે ગણાય છે. આ નિયમોનો હેતુ એ છે કે કોર્ટની પ્રક્રિયામાં કોઈપણ પ્રકારનો વિઘ્ન ન આવે.
ડ્રેસ કોડ પણ કોર્ટની શિસ્તનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ
ડ્રેસ કોડ પણ કોર્ટની શિસ્તનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. કોર્ટમાં જતાં સમયે સીમિત, સન્માનજનક અને શિસ્તબદ્ધ વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ. ખૂબ જ ભડકીલા, અયોગ્ય અથવા અશ્લીલ કપડાં કોર્ટની ગૌરવતા વિરુદ્ધ માનવામાં આવે છે. ઘણી વખત આવા કારણોસર વ્યક્તિને કોર્ટ રૂમમાં પ્રવેશ ન આપવામાં આવે.
ફોટોગ્રાફી અને વિડિયોગ્રાફી પર પ્રતિબંધ
ફોટોગ્રાફી અને વિડિયોગ્રાફી પર કડક પ્રતિબંધ છે. કોર્ટ પરિસરમાં કોઈપણ પ્રકારના ફોટો કે વિડિયો લેવા માટે પૂર્વ મંજૂરી જરૂરી છે. ખાસ કરીને કોર્ટરૂમની અંદર ચાલી રહેલી કાર્યવાહીનું ચિત્રણ કરવું ગંભીર ગુનો ગણાય છે, કારણ કે તે ન્યાયિક પ્રક્રિયાની ગોપનીયતા અને ગૌરવને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
કોર્ટની આસપાસનો વિસ્તાર સામાન્ય રીતે નો હોર્ન ઝોન
ખાસ નોંધનીય બાબત એ છે કે, કોર્ટ પરિસર બહાર પણ શિસ્તના નિયમો લાગુ પડે છે. કોર્ટની આસપાસનો વિસ્તાર સામાન્ય રીતે નો હોર્ન ઝોન તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે, એટલે કે અહીં વાહનના હોર્ન વગાડવા પર પ્રતિબંધ હોય છે. હોર્નનો અવાજ કોર્ટની અંદર ચાલતી કાર્યવાહી પર અસર કરી શકે છે. તે જ રીતે, લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ કરવો, જાહેરમાં ભાષણ આપવું કે ઊંચા અવાજમાં કોઈ કાર્યક્રમ કરવો પણ પ્રતિબંધિત છે. આ નિયમોનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે કોર્ટનું વાતાવરણ શાંત અને વ્યવસ્થિત રહે.
આદેશની અવગણના કરવી ગંભીર કાનૂની ગુનો
કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારનો વિઘ્ન ઉભો કરવો, જજના આદેશની અવગણના કરવી અથવા કોર્ટની ગૌરવતા સામે વર્તન કરવું “Contempt of Court” કોર્ટની અવમાનના ગણાય છે. આ એક ગંભીર કાનૂની ગુનો છે, જેમાં દંડ, સજા અથવા કેદની જોગવાઈ પણ થઈ શકે છે. એટલે કોર્ટમાં દરેક પગલું વિચારીને ભરવું જરૂરી છે.
આ ઉપરાંત, કોર્ટમાં હાજર વકીલ, કોર્ટ સ્ટાફ અને ન્યાયાધીશ પ્રત્યે સન્માન રાખવું દરેક નાગરિકની ફરજ છે. કોર્ટના નિયમો કડક લાગે, પરંતુ તેનો એકમાત્ર હેતુ ન્યાય પ્રણાલીને સરળ, પારદર્શક અને અસરકારક બનાવવાનો છે.
