શિયાળામાં કઈ પ્રકારના બોર આરોગવા જોઈએ? કયા બોરના સેવનથી વિટામીન C અને ઈમ્યુનિટીમાં થાય છે વધારો
આયુર્વેદ પ્રાધ્યાપકે એક બોરને ખૂબ ગુણકારી બતાવ્યા છે. ચાલો વિગતે બોર વિશે જાણીએ...
Published : February 1, 2026 at 6:24 AM IST
ભાવનગર : ગુજરાતમના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બોરડીઓ જોવા મળે છે, તેમાં આવેલા બોર શિયાળામાં મન લલચાવતા હોય છે. બોરની એક જાત નથી, પરંતુ નાના મોટા અને વધુ મોટા એમ 3 પ્રકારમાં અને અલગ કલરમાં જોવા મળે છે, દરેકના સ્વાદ પણ અલગ હોય છે, પરંતુ વધુ પડતા બોર આરોગવાના નુકશાન છે, તો સાથે કાજુ બદામ જેવો ફાયદો પણ છે.
બોરડીમાં આવતા બોર શિયાળાનું ફળ
ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં મોટાભાગના રાજ્યોમાં બોરડી જોવા મળે છે. નાના પાન હોય અને નાના આકારની બોરડીમાં મરૂન કલરના ઘટાદાર ઝીણા બોર જોવા મળે છે. જેને ગુજરાતમાં ચણી બોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સાથે તેનાથી સહેજ મોટી બોરડી હોય તેને પીળા અને મરૂન કલરના મિક્સ કલરના બોર જોવા મળતા હોય છે, તેનાથી પણ મોટા કલ્ટીવેટેડ મોટા બોર જોવા મળે છે. જો કે આ ત્રણેય પ્રકારના બોર અને તેના વૃક્ષના કદ નાના મોટા હોય છે.
અજમેરી, વિદેશી, ચણી બોર અને ભાવ
ભાવનગર આયુર્વેદ કોલેજના પ્રાધ્યાપક મનોજ ટીમ્બડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "બોર શિયાળાનું ફળ છે, બોરની વાત કરું તો અનેક જાત આવે છે. સૌથી પહેલા નાના બોર જેને ચણી બોર કહીએ છીએ. તેનાથી થોડા મોટા બોર જેમાં પલ્પ વધારે હોય છે અને તેનાથી વધારે મોટા જે કલ્ટીવેટેડ હોય તેને અજમેરી બોર, વિદેશી બોર અલગ અલગ નામેથી બોલાવીએ છીએ. જેને આપણે આરોગતા હોઈએ છીએ. જો કે ભાવનગરમાં ત્રણેય પ્રકારના બોર જોવા મળે છે. તેમાં ચણી બોરની કિંમત 100 થી 150 રૂપિયા કિલો છે, જ્યારે તેનાથી મોટા બોર 80 થી 100 રૂપિયા કિલો વેચાઈ રહ્યા છે."
મોટા અને નાના બોરમાં વિટામીન
આયુર્વેદ કોલેજના પ્રધ્યાપક મનોજ ટીમ્બડિયાએ જણાવ્યું હતું કે," મોટા બોર છે, તેમાં પલ્પનો ભાગ વધારે હોય છે, સાથે સુગરનો પણ ભાગ હોય છે. સુગર સાથે અન્ય બીજા પણ તત્વ હોય છે, પણ નાના બોર હોય છે. તેમાં વિટામિન C વધારે હોય છે અને તેની છાલમાં ફાઇબર વધારે હોય છે. આયુર્વેદમાં તેને શ્રમહર કહેવાય છે. વિટામીન C હોવાથી ઇમ્યુનિટી માટે તેમજ સ્કીન માટે ખૂબ સારું છે. જો થાક વધુ લાગતો હોય તો તેના માટે ચણી બોર ખૂબ સારા કહેવાય છે."
વધુ આરોગવાથી નુકશાન પણ ખરું
આયુર્વેદ કોલેજના પ્રાધ્યાપક મનોજ ટીંબડિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "જો વધુ માત્રામાં તેને આરોગવામાં આવે તો ઉધરસ તો થાય જ છે, તેની સાથે ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે આફરો ચડે છે. આફરો એટલે પાચન થતું નથી. જેના લીધે ફ્લોટિંગ થાય, પેટ ફુલાયેલું લાગે, વધુ માત્રામાં ખાવ તો ઉધરસ થાય છે. જો કે નાના બોર કુદરતી રીતે થાય છે, ત્યારે મોટા બોર કલ્ટીવેટેડ છે. નાના બોરમાં ખૂબ ગુણ હોય છે, જ્યારે મોટા બોર સ્વાદ માટે સારા છે."
