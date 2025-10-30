ગુજરાતમાં મતદાર યાદી ચકાસણી (SIR)ના અમલ માટે રાજકીય પક્ષોનો કેવો છે સૂર?
Published : October 30, 2025 at 5:38 PM IST
ગાંધીનગર : બિહારમાં સર (SPECIAL INTENSIVE REVISION- SIR) એટલે કે મતદાર યાદી ચકાસણીના અમલ બાદ દેશના કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે સમગ્ર દેશમાં તબક્કામાં અમલીકરણ માટેના પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. જે રાજ્યોમાં 2026માં સરનો અમલ કરવાનો છે એ રાજ્યોમાં હાલ મતદાર યાદી ચકાસણની પ્રક્રિયાનો આરંભ થયો છે. ગુજરાતમાં પણ રાજ્ય ચૂંટણી પંચે આ બાબતે સર્વદલીય બેઠક યોજી હતી. શું છે રાજ્યના આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપનો આ બાબતનો અભિપ્રાય જાણીએ....
મતદાર યાદી ચકાસણી (સર)ની પ્રક્રિયામાં સ્થળાંતર કરેલ મતદારો અંગે ચિંતા છે - ચૈતર વસાવા, ધારાસભ્ય, આમ આદમી પાર્ટી
ગાંધીનગર સ્થિત રાજ્ય ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદી સુધારણા (સર) પ્રક્રિયા માટે એક સર્વદલીય બેઠકનું આયોજન કરાયુ હતુ. જેમાં ડેડીયાપાડા વિધાનસભા મતક્ષેત્રના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ આપ પાર્ટી સરની પ્રક્રિયામાં પૂર્ણ સહયોગ આપશે. ચૈતર વસાવાએ મીડિયા સમક્ષ પોતાનો મત પ્રગટ કરતા જણાવ્યું કે, મતદાર યાદી ચકાસણીની પ્રક્રિયામાં ગુજરાતના પાંચ કરોડ 81 લાખ કરતા વધુ મતદારોની મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવશે. આ મતદાર યાદીની અંદર મૃત્યુ પામેલા મતદારો, સ્થળાંતર થયેલા મતદારો, અન્ય રાજ્યમાંથી આવેલા મતદારો અને ડુપ્લીકેટ મતદારો આ તમામને આઇડેન્ટિફાઇડ કરી મતદાર યાદી સુધારણા કરવાનો આ કાર્યક્રમ છે. પણ રાજ્યના મતદારોના 5.08 કરોડ મતદારોના આધારકાર્ડ, બાયો મેટ્રીક્સ પુરાવાઓેને કેવી રીતે તપાસશે એ પડકાર બની રહેશે.
ઘનિષ્ઠ મતદાન યાદી ચકાસણી થકી કોઈ સાચા મતદારોનું નામ કપાઈ ન જાય -ગોપાલ ઈટાલિયા
ગુજરાત ચૂંટણી પંચની સર અંગેની સર્વદલીય બેઠક બાદ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયાએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે, રાજકીય પક્ષોની સહકારની પણ ચૂંટણી કમિશને અપેક્ષા રાખી છે. પરંતુ આ મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમને આમ આદમી પાર્ટી ખૂબ સારી રીતે સહયોગ આપી કોઈપણ મતદાર છૂટી ન જાય, કોઈપણ મતદારનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કપાઈ ન જાય કોઈપણ મતદારનું નામ હટાવી દેવામાં આવે નહીં એ પ્રકારની ખાસ કાળજી રાખશે. આમ આદમી પાર્ટી વોટ રક્ષકની આખી ટીમ ઊભી કરી આમ આદમી પાર્ટીના એક એક કાર્યકર્તાને જવાબદારી સોંપી કોઈપણ પ્રકારે જનતાનો મત કપાઈ જાય નહીં, ખોટા મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાં ચઢાવી દેવામાં આવે નહીં તેની ખાસ કાળજી રાખીશું. અમે જનતાને પણ અપીલ કરીએ છીએ કે તમે સજાગ રહેજો. વોટ ચોરી કરનારા લોકોએ આ આખો પ્રોગ્રામ હાથ ધર્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના સહયોગથી આ મતદાર યાદીમાં 18 વર્ષથી ઉપરના દરેક મતદારનું નામ આવી જાય એનો અમે પ્રયત્ન કરીશું.
રાજ્યના હિતમાં રાજકીય પક્ષોએ મતદારયાદી ચકાસણી પ્રક્રિયા બાબતે ખોટો પ્રચાર કરવો નહીં - ડો. હેમાંગ જોશી, ભાજપ સાંસદ
રાજ્યમાં ચૂંટણી પંચે યોજેલી ઘનિષ્ઠ મતદાર યાદી ચકાસણી (સર)ની પ્રક્રિયામાં તમામ રાજકીય પક્ષો સહકાર આપેે એમ કહી, બેઠકમાં પ્રતિનિધિ કરવા આવેલા ભાજપના સાંસદ ડૉ. હેમાંગ જોશીએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં મતદાર યાદી ચકાસણીની પ્રક્રિયા માં તમામ રાજકીય પક્ષોએ સહયોગ આપવો જોઇએ. આ અંગે પક્ષોએ પોતાના કાર્યકરો અને મતદારોમાં કોઈ ખોટા મુદ્દાનો પ્રચાર કરવો જોઈએ નહીં. આજની બેઠકમાં રાજ્ય ચૂંટણી પંચે હાજર તમામ રાજકીય પક્ષના પ્રતિનિધિઓને સાંભળ્યા હતા. બિહારમાં ઝીરો અપીલથી સરની પ્રક્રિયા થઈ છે. રાજ્યમાં સરની પ્રક્રિયા પહેલા જો પહેલા ચૂંટણી જાહેર થશે તો જૂની મતદાર યાદી પ્રમાણે ચૂંટણી યોજાશે અને જો ચૂંટણી સરની પ્રક્રિયા બાદ ચૂંટણી જાહેર થાય 7, ફેબ્રુઆરી બાદની નવી યાદી પ્રમાણે ચૂંટણી યોજાશે.
2026માં જ્યાં ચૂંટણી યોજાશે ત્યાં સરની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે
કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચની જાહેરાત દ્વારા જે રાજ્યોમાં વર્ષ - 2026માં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાશે ત્યાં ઘનિષ્ઠ મતદાર યાદી ચકાસણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. જેમાં પહેલા તબક્કામાં આ પ્રક્રિયા આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરી રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે. દેશમાં ચૂંટણી પંચ મતદાર યાદીની ચકાસણી કરે છે. હાલ અમલમાં આવનારી ઘનિષ્ઠ મતદાર યાદી ચકાસણી પ્રક્રિયાનો હેતુ મતદાર યાદીને અંતિમ સ્વરુપ આપવું, વિદેશી નાગરિકોને બાકાત કરવા, નિધન પામેલા અને સ્થળાંતર કરેલ મતદારોને યાદીથી દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. દેશના ચૂંટણી કમિશ્નરે મતદાર યાદીને અદ્યતન કરવા માટે બે પદ્ધતિ સુચવી છે. જેમા પહેલી પદ્ધતિ હેઠળ બૂથ લેવલ અધિકારી ઘેર - ઘેર ફરી અગાઉથી પ્રાપ્ત ફોર્મની ખરાઈ હયાત મતદારોના અને તેમના દસ્તાવેજો સાથે કરે. બીજી પદ્ધતિમાં કોઈ પણ મતદાર ચૂંટણી પંચની વેબસાઈટ ઉપર જઈ, આ સંબધિત ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી તેને પુરી વિગતો, દસ્તાવેજો સાથે ભરે.
