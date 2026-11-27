શિયાળા ટાણે ભાવનગરના ડેમોની સ્થિતિ કેવી છે? જિલ્લાનો સૌથી મોટો ડેમ 90 ટકા ભરેલો, જાણો અન્યની સ્થિતિ
જિલ્લામાં આવેલો સૌથી મોટો ડેમ શેત્રુંજી બે વખત ઓવરફ્લો થયા બાદ આજે 90 ટકા ભરેલો છે. આ સાથે જિલ્લામાં અન્ય ડેમોમાં...
Published : November 27, 2026 at 10:55 AM IST
ભાવનગર: જિલ્લાનો મુખ્ય ડેમ બે વખત આ વર્ષે ઓવરફ્લો થયો છે. જ્યારે અન્ય ડેમોમાં પાણીની સ્થિતિ હાલમાં સામાન્ય જોવા મળી રહી છે, પરંતુ જે રીતે શિયાળામાં ગરમીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આ ડેમોની સ્થિતિ અને આગામી ઉનાળામાં પીવાનું પાણી તેમજ સિંચાઈના પાણીની સમસ્યાઓ ઊભી થશે કે કેમ, તે જાણવા માટે ETV BHARATની ભાવનગર ટીમે ડેમની સ્થિતિ જાણી હતી.
સિંચાઈનું પાણી આપવા મીટીંગો યોજાઈ
ભાવનગર સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી એ. એમ. બાલધિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર સિંચાઈ વિભાગ અંતર્ગત સાત જેટલા ડેમ આવે છે, તેમાં શેત્રુંજી ડેમ મુખ્ય છે. ખારો, હમીરપરા, રજાવળ, જસપરા માંડવા, લાખણકા ડેમ પણ આવેલા છે. શેત્રુંજી ડેમની મળેલી મિટિંગમાં પહેલી જાન્યુઆરીથી શેત્રુંજી કમાન્ડ વિસ્તારમાં પાણી આપવામાં આવશે, તેવી રીતે હમીરપરા ડેમમાં પણ મિટિંગ થઈ ગઈ છે અને તેનું પાણી ડિસેમ્બરના એન્ડ સુધીમાં આપવામાં આવશે.
ડેમોમાં કેટલું છે પાણી હાલની સ્થિતિએ
શિયાળામાં આકરી ગરમી જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ઠંડી નહીં પડવાને પગલે ગરમી હોવાથી પાણીનું બાષ્પીભવન થતું હોય છે. જેથી પાણીના સ્ત્રોત્ર ઉપર પણ અસર થાય છે. જો કે હાલની સ્થિતિએ ડેમને લઈને અધિકારી એ. એમ. બાલધીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ખારો, રજાવળ, હમીરપરામાં મીટીંગ થઈ ગઈ છે. આ બધા ડેમ 70થી 80 ટકા ભરેલા છે. શેત્રુંજી ડેમ મુખ્યત્વે 90 ટકા ભરેલો છે, તેથી તેનું સિંચાઈનું પાણી પુરતું છે. જે લાખણકા ડેમ છે એ 17 ટકા ભરેલો છે, તેમાં ઓછું પાણી છે.
સિંચાઈનું પાણી ક્યાં સુધી અપાશે અને આયોજન
શેત્રુંજી ડેમમાંથી ભાવનગરને પણ પીવાનું પાણી આપવામાં આવે છે, આ સ્થિતિ વચ્ચે સિંચાઈનું પણ પાણી આપવામાં આવશે. ત્યારે અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે, દરેક ડેમમાંથી પૂરતા પ્રમાણમાં સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવશે. શેત્રુંજી ડેમ 33 ફૂટ ભરેલો હોય અને પૂરતું પાણી છે, જેથી જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ સુધીનું સિંચાઈનું પાણી આપવામાં આવશે, ત્યારે બાકીનું ભાવનગર શહેર માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
ખેડૂત આગેવાનના પ્રહાર
ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠનના પ્રમુખ ભરતસિંહ વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરને યોજાયેલી મિટિંગમાં અડધાથી વધુ પાણી આપી દેવાની વાત અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવતા અમે વિરોધ કર્યો હતો. અમે વિરોધ કર્યો એટલે છેવટે નક્કી થયું કે બધાને સરખા પાણ આપવા જોઈએ, કોઈને ઓછા વત્તા પાણ આપવા જોઈએ નહીં. છેલ્લે એવું નક્કી થયું કે જમણા કાંઠામાં સથરા સુધી અને ડાબા કાંઠામાં છેડે સુધી 6 પાણ આપવામાં આવશે. તળાજાના ધારાસભ્ય કહે છે, બે વર્ષ માટે પાણી ખૂટે નહીં તો પાણી ત્રણ મહિનામાં કેમ ખૂટી જાય છે. અમારે મહુવામાં 20 કરોડના ખર્ચે કેનાલ બનાવી હતી, આજે 32 વર્ષ થઈ ગયા ત્યાં પાણીનું ટીપું આટલા વર્ષમાં આવ્યું નથી.
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