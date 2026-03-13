ગેસના બાટલા ના મળે તો શું છે ગૃહિણીઓનો પ્લાન B, જાણો

મિડલ-ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના પગલે દેશમાં રાંધણ ગેસની અછત વર્તાઈ રહી છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 10:14 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: મિડલ-ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે દેશમાં એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરની અછત સર્જાઈ છે ત્યારે લોકો પરેશાન હાલ જોવા મળી રહી છે ખાસ કરીને ગૃહણીઓની હાલત કફોડી થઈ ગઈ છે. ત્યારે જો ગેસના સિલિન્ડર ન મળે તો ગૃહિણીઓનો પ્લાન B શું છે,ચાલો જાણીએ

દરિયાપુર વોર્ડના પૂર્વ કાઉન્સિલર મોનાબેન પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીથી એમ કહેવામાં આવે છે કે, સિલિન્ડરની અછત નથી તો કેમ 25 દિવસની સમય મર્યાદા રાખવામાં આવી અને ગેસના સિલિન્ડર લેવા માટે બુકિંગ થતી નથી. ગેસના સિલિન્ડરની અછતને લીધે બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે. લોકો કલાકો લાઈનમાં લાગી રહ્યા છે પરંતુ સિલિન્ડર મળતો નથી સાથે જ તેના ભાવ પણ વધારી દેવાયા છે, બીજા રાજ્યમાં 500 રૂપિયામાં સિલિન્ડર આપવામાં આવે છે. જો સમયસર સિલિન્ડર નહીં મળે તો અમે સખત વિરોધ પ્રદર્શન કરીશું. બીજા ઓપ્શન તરીકે અમારી પાસે ઈલેક્ટ્રીક સગડી છે, ઇન્ડેક્શન છે પરંતુ એ વાપરવાથી પણ લાઈટ બિલ વધારે આવશે તો તેનું પર ભારણ ઘરના બજેટ પર પડશે. ગૃહણીઓને લાકડા અને છાણામાંથી મુક્તિ આપવાની વાત થઈ હતી પણ હવે ફરીથી એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે કે અમારે લાકડા અને છાણના ઉપયોગ કરીને રસોઈ બનાવવી પડશે.

ગૃહિણી અનિતાબેને જણાવ્યું હતું કે, ગેસના સિલિન્ડરના કારણે અમારી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે ના પૂછો વાત. જો અમને ગેસ નહીં મળશે તો અમે શું કરીશું? અમારા બાળકોને ક્યાંથી રાંધીને ખવડાવીશું? અમે ઇન્ડક્સન ચુલાનો ઉપયોગ તો કરીશું પરંતુ એમાં લાઈટ બિલ વધારે આવશે.અમે તો ગેસના સિલિન્ડર ઉપર આધાર રાખીને બેઠા છીએ.

શાહપુરમાં રહેતા ગૃહિણી અશિતા શાહે જણાવ્યું હતું કે, બાટલા વગર અમને ખૂબ તકલીફ થઈ રહી છે. એજન્સીઓ કહે છે કે 25 દિવસ પછી નોંધીશું અને ઓનલાઇન પણ બુકિંગ થતું નથી અને રૂબરૂ નોંધાવવા જઈએ તો બહુ જ મોટી લાઈનો હોય છે. અમને બાટલો મળતો નથી હવે અમે લાકડાના ચૂલા કરીશું. તેના ઉપર અમને વઘારેલી ખીચડી તો મળી જ જશે. ઇન્ડક્શન પણ મોંઘો મળે છે અને લાઈટ બિલ પણ વધુ આવે છે તો અમારે હવે લાકડાના ચૂલા કરવાનું વારો આવ્યો છે.

આ રીતે લગભગ દરેક ગૃહિણી હાલ ઊભી થયેલી ગેસ સિલિન્ડરની અછતને કારણે અવઢવમાં છે. પરિવારને બે ટંકનું ભોજન કેવી રીતે બનાવીને ખવડાવવું તેની ચિંતા તેમને સતાવી રહી છે.

  • આ પણ વાંચો:

