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કાવડિયાઓની કઠોર શિવ સાધના... શું છે શ્રાવણ મહિનામાં કાવડ યાત્રાનું મહત્વ અને કેવી રીતે શરૂ થઈ આ પરંપરા ?

બંગાળના કાવડયાત્રીઓ હુગલી નદીના જળની સાથે જૂનાગઢથી દામોદર કુંડનું પવિત્ર જળ કાવડમાં એકત્ર કરીને સોમનાથ સુધી 100 કિલોમીટરની કાવડ યાત્રા પર નીકળ્યા છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 10:48 AM IST

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જુનાગઢ: પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શિવને રિઝવવા માટે અને તેના પર પવિત્ર જળનો અભિષેક કરવા માટે દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં કાવડિયા કાવડ યાત્રા પર નીકળતા હોય છે. આવું જ એક કાવડીયાનું ગ્રુપ જે પશ્ચિમ બંગાળના કલકત્તાથી આવ્યું છે, તેઓ હુગલી નદીના જળની સાથે જૂનાગઢ થી દામોદર કુંડનું પવિત્ર જળ કાવડમાં એકત્ર કરીને જુનાગઢ થી સોમનાથ સુધી 100 કિલોમીટરની કાવડ યાત્રા પર નીકળ્યા છે.

10 યુવાનોનું આ ગ્રુપ પાછલા પાંચ વર્ષથી સતત મહાદેવ અને દેશના શિવાલય ઉપર જળ અભિષેક થાય તે માટે કાવડીયાત્રા પર નીકળી રહ્યા છે, એક મહિના સુધીની બંગાળી યુવાનની આ કાવડ યાત્રા જુનાગઢ થી શરૂ થઈને સોમનાથ, નાગેશ્વર અને દ્વારકા થી ઉજ્જૈન મહાકાલ પૂર્ણ થશે.

કાવડિયાઓની કઠોર શિવ સાધના... (Etv Bharat Gujarat)

બંગાળી યુવાનો કાવડ યાત્રા પર

ભગવાન શિવને પ્રિય એવો શ્રાવણ માસ એકદમ નજીકમાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે શ્રાવણ માસ દરમિયાન દેશના અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી કાવડ યાત્રીઓ પવિત્ર નદી સરોવરોનું જળ એકત્ર કરીને યાત્રા પર નીકળતા હોય છે. આવા જ એક કાવડ યાત્રીઓનું ગ્રુપ કલકત્તાથી ખાસ જુનાગઢ આવી પહોંચ્યું હતું. અહીં તેઓ દામોદર કુંડમાંથી પવિત્ર જળ કાવડમાં લઈને સોમનાથ મહાદેવ પર તેમનો અભિષેક થાય તે માટે 100 કિ.મી કાવડ યાત્રા પર નીકળી ચૂક્યા છે.

જુનાગઢથી દામોદરકુંડનું પવિત્ર જળ લઈ સોમનાથ સુધી શરૂ કરી કાવડ યાત્રા
જુનાગઢથી દામોદરકુંડનું પવિત્ર જળ લઈ સોમનાથ સુધી શરૂ કરી કાવડ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

પાંચ દિવસ દરમિયાન આ કાવડ યાત્રા સોમનાથ ખાતે પૂર્ણ થશે, બંગાળથી હૂબલી નદીનું પવિત્ર જળ તેઓ સાથે લાવ્યા હતા અને અહીં કાવડમાં હુબલી નદીના જળની સાથે દામોદર કુંડનું પવિત્ર જળ એક સાથે લઈને સોમનાથ મહાદેવ અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે કાવડ યાત્રા પર નીકળ્યા છે.

હુગલી નદીના જળની સાથે દામોદર કુંડનું પવિત્ર જળ કાવડમાં એકત્ર કર્યુ
હુગલી નદીના જળની સાથે દામોદર કુંડનું પવિત્ર જળ કાવડમાં એકત્ર કર્યુ (Etv Bharat Gujarat)

ત્રણ યુગમાં કાવડ યાત્રા થઈ હોવાની માન્યતા

કાવડ યાત્રાની શરૂઆત આજથી ત્રણ યુગ પૂર્વે થઈ હોવાની ધર્મની પરંપરા અને માન્યતા જોવા મળે છે. ભારતમાં કાવડયાત્રાને સૌથી પ્રાચીન અને ભક્તિની એકદમ કઠોર પરંપરા અને યાત્રા સાથે સરખાવીને જોવા મળે છે. પુરાણ અને લોક કથામાં કાવડ યાત્રા ત્રણ યુગમાં થઈ હોવાના પુરાવા પણ જોવા મળે છે.

પશ્ચિમ બંગાળના 10 યુવકોનું કાવડીયાનું ગ્રુપ ગુજરાત આવ્યું
પશ્ચિમ બંગાળના 10 યુવકોનું કાવડીયાનું ગ્રુપ ગુજરાત આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં ત્રેતા યુગમાં રાવણે શિવને પ્રસન્ન કરવા માટે હિમાલયના માન સરોવરમાંથી ગંગાજળ લાવીને વૈજનાથ મહાદેવ પર તેમનો અભિષેક કર્યો હતો. રાવણે માનસરોવરનું જળ ખભા પર કાવડ પર લાદીને બૈજનાથ મંદિર સુધી લાવ્યો હતો, જેથી રાવણને સૌથી પહેલો કાવડ યાત્રી માનવામાં આવે છે.

જુનાગઢ થી સોમનાથ સુધી 100 કિલોમીટરની કાવડ યાત્રા
જુનાગઢ થી સોમનાથ સુધી 100 કિલોમીટરની કાવડ યાત્રા (Etv Bharat Gujarat)

પરશુરામ અને વિષ્ણુએ પણ કરી કાવડ યાત્રા

દ્રાપર યુગમાં પરશુરામે ગૌમુખી ગંગામાંથી ગંગાજળ કાવડને ખભા પર ઊંચકીને યુપીના પુરા શિવ મંદિરોમાં ગંગાજળ થી જળ અભિષેક કર્યો હતો. આ કાવડ યાત્રાને દ્રાપર યુગની થયેલી બીજી કાવડ યાત્રા સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં માનવામાં આવે છે. સતયુગના સમયમાં દેવો અને દાનવો વચ્ચે થયેલા સમુદ્ર મંથન બાદ કુંભ માંથી નીકળેલું વિષનું પાન મહાદેવે સ્વયમ કર્યું હતું. જેથી ગરમીથી મહાદેવના ગળાને ઠંડક મળે તે માટે ભગવાન વિષ્ણુએ કાવડમાં ગંગાજળ એકત્ર કરીને શિવને અભિષેક કર્યો હતો, અને મહાદેવના શરીર અને ગળાને જળાભિષેકથી રાહત મળી હતી. આ ત્રણ કાવડ યાત્રા સનાતન ધર્મના ધર્મગ્રંથોમાં અને પરંપરાઓમાં જોવા મળે છે, જે આજે આધુનિક યુગમાં પણ યુવાનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

પાછલા પાંચ વર્ષથી સતત મહાદેવ અને દેશના શિવાલય ઉપર જળ અભિષેક થાય તે માટે કાવડીયાત્રા પર નીકળી રહ્યા છે આ યુવકો
પાછલા પાંચ વર્ષથી સતત મહાદેવ અને દેશના શિવાલય ઉપર જળ અભિષેક થાય તે માટે કાવડીયાત્રા પર નીકળી રહ્યા છે આ યુવકો (Etv Bharat Gujarat)

કાવડ યાત્રાના પ્રકારો

સનાતન ધર્મના ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ થયા મુજબ ત્રણ યુગમાં ત્રણ કાવડ યાત્રા અને પહેલા કાવડિયા તરીકે રાવણને માનવામાં આવે છે. આવી જ રીતે કાવડ યાત્રાના પણ કેટલાક પ્રકારો ધર્મગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યા છે. તે મુજબ સામાન્ય કાવડ યાત્રા, ડાક કાવડ યાત્રા, ભસ્મ કાવડ યાત્રા અને ખડી કાવડ યાત્રા સામાન્ય કાવડ યાત્રામાં કોઈ પણ શિવભક્તો જોડાયને મહાદેવ પર અભિષેક કરતા હોય છે. ડાક કાવડ યાત્રા એકદમ તુરંત અને દોડીને કરવામાં આવતીકાલ યાત્રા છે, જે 24 કલાકમાં પૂર્ણ કરવાની હોય છે. ભસ્મ કાવડ યાત્રામાં સામેલ પ્રત્યેક શિવ ભક્ત કે કાવડિયા એ સમગ્ર શરીરને પવિત્ર ધુણાની ભસ્મ લગાવીને કાવડ યાત્રા પૂર્ણ કરવાની હોય છે. જેથી તેને ભસ્મ કાવળ યાત્રા પણ કહેવામાં આવે છે. ખડી કાવડ યાત્રા કે જે એક જ જગ્યાએ ઊભા રહીને મહાદેવનો અભિષેક અને તેનું પૂજન કરવામાં આવતું હોય છે, આવી રીતે થતી કાવડ યાત્રાને ખડી કાવડ યાત્રા કહેવામાં આવે છે.

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