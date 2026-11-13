NISM સર્ટિફિકેટ અને SEBI રજિસ્ટ્રેશન વચ્ચે શું છે તફાવત? રોકાણકારોએ કાયદો જાણવો જરૂરી, ગુજરાત HCની મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા
કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ઓળખ SEBI NISM સર્ટિફાઇડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે આપે તો સામાન્ય રોકાણકાર તેના પર સરળતાથી વિશ્વાસ કરી લે છે. પરંતુ...
Published : November 13, 2026 at 2:05 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: શેરબજારમાં રોકાણ કરીને વધુ નફો મેળવવાની લાલચમાં અનેક લોકો સોશિયલ મીડિયા પર મળતી રોકાણની સલાહ પર ભરોસો કરતા હોય છે. ખાસ કરીને કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ઓળખ SEBI NISM સર્ટિફાઇડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે આપે તો સામાન્ય રોકાણકાર તેના પર સરળતાથી વિશ્વાસ કરી લે છે. પરંતુ શું માત્ર NISMનું સર્ટિફિકેટ હોવું એટલે વ્યક્તિને SEBIના રજિસ્ટર્ડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે કામ કરવાનો અધિકાર મળી જાય છે? આ સવાલનો મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની જવાબ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આપ્યો છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, NISMનું સર્ટિફિકેટ અને SEBIમાં રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકેની નોંધણી બંને અલગ બાબતો છે. માત્ર NISMની પરીક્ષા પાસ કરવાથી કોઈ વ્યક્તિ SEBIમાં નોંધાયેલ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ બની જતી નથી.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે અરજદારની અરજીમાં આ મહત્ત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા કરી છે. અરજદારનો આક્ષેપ હતો કે, સામેવાળા વ્યક્તિઓએ સોશિયલ મીડિયા અને ટ્વિટર પર પોતાની ઓળખ SEBI NISM સર્ટિફાઇડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે આપી હતી. આ રીતે તેઓ SEBIમાં નોંધાયેલા રિસર્ચ એનાલિસ્ટ હોવાની છાપ ઊભી કરતા હતા. જોકે, અરજદારના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમની પાસે NISMનાં પ્રમાણપત્રો હોવા છતાં SEBIમાં રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકેની ફરજિયાત નોંધણી નહોતી.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ જુબીન ભારડા અને એડવોકેટ શૈવલ પટેલે રજૂઆત કરી હતી કે, સામેવાળા વ્યક્તિઓએ પોતાની ઓળખ અને લાયકાત અંગે એવી રજૂઆત કરી હતી કે જેના કારણે અરજદારનો વિશ્વાસ સંપાદિત થયો હતો. આ ઉપરાંત ટ્રેડિંગમાં થતા નફા સાથે જોડાયેલું કમિશન મેળવવામાં આવ્યું હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. અરજદાર તરફથી એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, SEBI પાસેથી 27 જુલાઈ 2023 અને 15 જુલાઈ 2024ના રોજ મળેલા પત્રોમાં સંબંધિત વ્યક્તિઓ SEBIમાં રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે નોંધાયેલા ન હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું.
NISM અને SEBI વચ્ચેનો તફાવત શું છે?
આ કેસ સમજતા પહેલાં NISM અને SEBIની ભૂમિકા સમજવી જરૂરી છે. NISM એટલે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ. તે સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ સાથે સંકળાયેલા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં તાલીમ અને પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાઓનું આયોજન કરતી સંસ્થા છે. જ્યારે SEBI એટલે સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. તે ભારતમાં સિક્યોરિટીઝ માર્કેટનું નિયમન કરતી વૈધાનિક સંસ્થા છે અને રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી ધરાવે છે.
સરળ ભાષામાં સમજીએ તો NISMનું સર્ટિફિકેટ એ દર્શાવે છે કે, વ્યક્તિએ સંબંધિત પરીક્ષા પાસ કરી છે. પરંતુ આ સર્ટિફિકેટના આધારે તેને SEBIની નોંધણી મળી ગઈ હોવાનું માની શકાય નહીં. રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે કાયદેસર કામગીરી કરવા માટે લાગુ પડતી નિયમનકારી જોગવાઈઓનું પાલન કરીને SEBIમાં જરૂરી નોંધણી મેળવવી અનિવાર્ય છે.
SEBIના નિયમો શું કહે છે?
SEBI 2014ના રેગ્યુલેશન 3(1) મુજબ, નિયમોમાં નિર્ધારિત શરતોને આધીન રહીને જરૂરી નોંધણી મેળવ્યા વિના કોઈ વ્યક્તિ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે કામગીરી કરી શકે નહીં કે પોતાની ઓળખ તે રીતે રજૂ કરી શકે નહીં. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે શૈક્ષણિક લાયકાત હોય, NISMની પરીક્ષા પાસ કરી હોય અથવા સર્ટિફિકેટ હોય, તેમ છતાં તેનાથી SEBIની નોંધણીની કાનૂની આવશ્યકતા દૂર થતી નથી.
સર્ટિફિકેટ અસલી હોય તો પણ નોંધણીનો પુરાવો કેમ નહીં?
આ કેસમાં સામેવાળા પક્ષ તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, તેમની પાસે રહેલાં NISMનાં પ્રમાણપત્રો અસલી છે અને કોર્ટના મૌખિક નિર્દેશ બાદ તેની ખરાઈ પણ કરવામાં આવી હતી. જોકે, હાઈકોર્ટે આ બંને બાબતો વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કર્યો હતો. પ્રમાણપત્ર અસલી હોવું અને SEBIમાં રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે નોંધણી હોવી એ અલગ કાનૂની બાબતો છે. એકનું અસ્તિત્વ બીજી બાબતનો પુરાવો બની શકતું નથી.
સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી ઓળખ આપવી ગંભીર બાબત બની શકે?
આ કેસમાં સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ પર કરવામાં આવેલી રજૂઆતો, ત્યારબાદ તેમાં થયેલા ફેરફારો અને અરજદાર પાસેથી કમિશન મેળવવા માટે કરવામાં આવેલી કથિત રજૂઆતો પણ તપાસનો વિષય બની હતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આ તમામ બાબતોની હકીકત જાણવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા, દસ્તાવેજો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓનાં નિવેદનોની તપાસ જરૂરી છે. તેથી આ મુદ્દાઓને માત્ર પ્રાથમિક દલીલોના આધારે અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાય નહીં.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે વચગાળાનું રક્ષણ કેમ હટાવ્યું?
આ મામલે અગાઉ 16 એપ્રિલ 2024ના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સામેવાળા પક્ષને વચગાળાનું રક્ષણ આપ્યું હતું. જોકે, ત્યારબાદ SEBI તરફથી મળેલા દસ્તાવેજો અને અન્ય સામગ્રીના આધારે અરજદારે આ રક્ષણ હટાવવાની માગ કરી હતી. ગુજરાત હાઇકોર્ટે અરજી મંજૂર કરીને અગાઉ આપવામાં આવેલું વચગાળાનું રક્ષણ રદ કર્યું હતું. પરિણામે હવે તપાસ એજન્સી કાયદા મુજબ સ્વતંત્ર રીતે તપાસ આગળ વધારી શકશે. જોકે, આ આદેશનો અર્થ એવો નથી કે સામેવાળા પક્ષ સામેના આક્ષેપો સાબિત થઈ ગયા છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ તબક્કે કરવામાં આવેલી નોંધો પ્રાથમિક છે અને મુખ્ય કેસમાં બંને પક્ષોના અધિકારો તથા દલીલો યથાવત્ રહેશે.
રોકાણકારોએ શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
આ ચુકાદો સામાન્ય રોકાણકારો માટે પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા, ટેલિગ્રામ, વોટ્સએપ અને અન્ય માધ્યમો પર શેરબજારની આગાહી, રોકાણની સલાહ અને ટ્રેડિંગ ટિપ્સ આપતા અનેક લોકો સક્રિય છે. કેટલાક લોકો પોતાની પ્રોફાઇલમાં વિવિધ પ્રમાણપત્રો અને લાયકાત દર્શાવીને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ રોકાણકારોએ માત્ર NISM સર્ટિફિકેટ, સોશિયલ મીડિયા ફોલોઅર્સ કે નફાના દાવાઓના આધારે કોઈ વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. સંબંધિત વ્યક્તિ SEBIમાં રિસર્ચ એનાલિસ્ટ તરીકે નોંધાયેલી છે કે નહીં તેની ખરાઈ કરવી જોઈએ. SEBIની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ નોંધણીની વિગતો તપાસવી જોઈએ અને કોઈને પણ નાણાં આપતાં પહેલાં તેની કાનૂની સ્થિતિ તથા સેવાઓની વિશ્વસનીયતા ચકાસવી જોઈએ.
કાયદાકીય રીતે આ ચુકાદાનો સાર શું છે?
ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ આદેશમાંથી એક મહત્ત્વપૂર્ણ કાનૂની સિદ્ધાંત સામે આવે છે કે, કોઈ પ્રમાણપત્ર મેળવવું અને નિયમનકારી સંસ્થાની કાયદેસર નોંધણી મેળવવી એ બંને એકસમાન નથી. NISMનું સર્ટિફિકેટ પરીક્ષા પાસ કર્યાનો પુરાવો છે, SEBIની નોંધણીનો વિકલ્પ નથી. અરજદાર તરફથી એડવોકેટ જુબીન ભારડા અને એડવોકેટ શૈવલ પટેલે આ મામલે રજૂઆતો કરી હતી. આ કેસમાં એડવોકેટ જુબીન ભારડાની રજૂઆતનો મહત્ત્વનો મુદ્દો એ હતો કે NISMનું પ્રમાણપત્ર ધરાવવું અને SEBIમાં રજિસ્ટર્ડ રિસર્ચ એનાલિસ્ટ હોવું એ બે અલગ બાબતો છે. શેરબજારમાં રોકાણની સલાહ આપવાના નામે પોતાની લાયકાત કે કાનૂની ઓળખ અંગે રજૂઆત કરતા લોકો માટે આ આદેશ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. સાથે જ રોકાણકારો માટે પણ સંદેશ સ્પષ્ટ છે કે, રોકાણની સલાહ આપનાર વ્યક્તિની વાત કરતાં પહેલાં તેની કાયદેસર નોંધણીની ખરાઈ કરવી વધુ જરૂરી છે.
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