બજેટમાં રાહત તો ના મળી પણ ભારણ વધ્યું, રોલિંગ મિલોમાં RCMની શું છે માંગ?
ભાવનગર જિલ્લામાં ચાલતી રોલિંગ મિલો અને ફરનેસ પ્લાન્ટને બજેટમાં રાહત મળી નથી પણ તેનું ભારણ વધી ગયું છે.
Published : February 2, 2026 at 6:45 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં શિપ બ્રેકીંગ યાર્ડમાંથી નીકળતા સ્ક્રેપને પગલે જિલ્લામાં સળિયા લોખંડના બનાવવાની રોલિંગ મિલનો ઉદ્યોગ ચાલી રહ્યો છે. બજેટના પગલે સ્ક્રેપને ફાયદો તો નથી પરંતુ તેનું ભારણ વધ્યું છે. જોકે, એસોસિએશન દ્વારા લાંબા સમયથી કરવામાં આવતી માંગને આખરે આપવામાં કેમ સહમત નથી તેવા પ્રશ્નાર્થ ઉભો થયો છે.
રોલિંગ મિલોની સ્થિતિ અને સ્ક્રેપ સળિયાનો ભાવ
ભાવનગર જિલ્લામાં આશરે 80 રોલિંગ મિલ અને 70 જેટલા ફરનેસ પ્લાન્ટ છે. સિહોર સ્ટીલ રોલિંગ મિલ એસોસિએશનના પ્રમુખ હરેશ પટેલે જણાવ્યું કે, હાલમાં 80 રોલિંગ મિલ છે અને બીજા ફરનેસના પ્લાન્ટ છે, આમ કુલ 160 જેટલા સેક્ટર કામ કરી રહ્યા છે. સળિયાના ભાવની વાત કરીએ તો હાલ ટનના 57000થી 58000 રૂપિયાનો ભાવ ચાલી રહ્યો છે.
એસોસિએશનના પ્રમુખ હરેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં સ્ક્રેપનો ભાવ જોઈએ તો 32,500થી લઈને 33,000 રૂપિયા ટનનો ચાલી રહ્યો છે. જોકે કોઈ મોટો તફાવત કે ફેરફાર થયો નથી. હાલમાં જે બજેટ ગયું છે તેમાં ઇન્કમટેક્સમાં જે TCS એક ટકો હતો તેના બે ટકા કર્યા છે જેથી સ્ક્રેપના ભાવમાં તો વધારો નહીં થાય પરંતુ જે ઉદ્યોગકારો TCS ભરતા હતા તેને એક ટકાનો વધારો થશે એટલે તેને આર્થિક બોજ વધશે. વર્ષના અંતે આ પૈસા પરત આવી જતા હોવાથી ચિંતા જેવું ઉદ્યોગકારો માટે નથી પરંતુ વર્ષ દરમિયાન આર્થિક ભારણ વધશે.
RCM લાગુ કરવાની માંગ સ્વીકારાતી નથી
રોલિંગ મિલ એસોસિએશનના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, અમે લાંબા સમયથી RCM એટલે રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ કરી આપવાની માંગ કરી રહ્યા છીએ. આખા દેશના અનેક એસોસિએશને આ માંગ કરી છે. બોગસ બિલિંગો થયા છે, ટેક્સ ચોરી થઈ છે જેને પગલે અમે સરકારને વારંવાર રજૂઆત કરી છે. RCM એટલે કે અમે જેની પાસેથી માલ લઈએ છીએ તેના ઉપરનો ટેક્સ અમે જ ભરી દઈએ તે. સરકારના બેઠેલા અધિકારીઓ આ કેમ કરતા નથી તે પ્રશ્ન છે. હાલમાં જેની પાસેથી માલ ખરીદો છો તે અમારી પાસેથી પણ ટેક્સના પૈસા લે છે અને બાદમાં તે ભરતો નથી તો અમારા માથે ડબલ બોજ આવે છે. આથી ઉદ્યોગકારોને બેવડો માર પડે છે. આથી RCM ઝડપથી લાગુ થાય તેવી માંગ છે.
