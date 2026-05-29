અમદાવાદના ગાર્ડનોમાં રમત ગમતના સાધનોની સ્થિતિ કેવી છે?, જાણો

Published : May 29, 2026 at 7:10 AM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં બાળકોની રમતગમત માટે ઘણા ગાર્ડનો છે. આ ગાર્ડનોમાં ઘણા સાધનો જે કસરત કરવા માટે પણ મુકવામાં આવ્યા છે. આ રમતગમતના સાધનો અને કસરતના સાધનોની સ્થિતિ શું છે? તે જાણવા ETV BHARATની ટીમે અમદાવાદનું જાણીતું ગાર્ડન લોકમાન્ય તિલક બાગમાં પહોંચ્યું છે. ચાલો જાણીએ આ ગાર્ડન વિશે અને અમદાવાદના અન્ય ગાર્ડનો વિશે વિગતે...

તિલક બાગ ગાર્ડન

અમદાવાદનું તિલક બાગ ગાર્ડન જે લાલ દરવાજા નજીક આવેલ શહેરનું જુનું અને વેલ મેન્ટેન પાર્ક છે. અહીંયા બાળકો માટે રમતગમતના સાધનો મૂકવામાં આવ્યા છે. જેમાં ઝુલા સ્લાઇડ, ચકડોળ અને લપસણી જેવા સાધનો છે. અહીંયા દર મહીને સાધનોની તપાસ કરવામાં આવે છે. સવાર સાંજ વોકિંગ ટ્રેક માટે પણ આ ગાર્ડન લોકપ્રિય છે. અહીંયા બેસવા માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગાર્ડનમાં અંદર જવા માટેની ફ્રી પ્રવેશ છે. આ પાર્કમાં કોર્પોરેશનમાં સિક્યુરિટી પણ હાજર રહે છે. તૂટેલા અને બંધ સાધનો પર નોટિસ લગાવવામાં આવી છે. જો કોઈને ઈજા થાય તો તરત જ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની વ્યવસ્થા પણ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવે છે.

તિલક બાગ ગાર્ડનમાં આવેલા મુલાકાતીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ એક જાણીતું ગાર્ડન છે. અમારા બાળકો દરરોજ અહીંયા આવે છે. અહીંયા જે સાધનો લગાવવામાં આવે છે ત્યાં ઝૂલા ઝૂલે છે ચકડોળની પણ મજા લે છે. બાળકોને અહીંયા આવવામાં ખૂબ જ રસ પડે છે. કોર્પોરેશન દ્વારા અહીંયા સારી રીતે સાધનોની જાળવણી કરવામાં આવી રહી છે."

પ્રો. ચેતન્ય ખંભોળજા ઉધાન ગાર્ડન

અમદાવાદના પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલ પ્રો. ચેતન્ય ખંભોળજા ઉધાન ગાર્ડન જે શહેરના વાસણા વોર્ડમાં આવે છે. આ ગાર્ડન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સંચાલિત છે. ખાસ કરીને આ ગાર્ડનનું નામ પ્રોફેસર ચેતન્ય ખંભોળજાના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું. સેવા અને શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ચેતન્ય ખંભોળજા જેઓ પ્રોફેસર હતા. સ્થાનિક લોકોની માંગણી અને તેમના યોગદાનના કારણે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનએ આ ગાર્ડનનું નામ પ્રોફેસર ચેતનને ખંભોળજાના નામે રાખ્યું હતું.

અમદાવાદના ઇસ્ટ ઝોનના ગાર્ડન
વાસણા વિસ્તારનું આ એક મોટું ગાર્ડન છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મોટાભાગના ગાર્ડન જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ અહીંયા છે. અહીંયા બેસવા માટેની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. નાના બાળકો માટેના સાધનો અને કસરતના સાધનો પણ છે. ઘણા સાધનો જે તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને કસરતના સાધનો જે તૂટેલી હાલતમાં જોવા મળી રહ્યા છે.

"હું રોજ અહીંયા ગાર્ડનમાં રમવા માટે આવું છું. મારું ઘર નજીકમાં જ છે. મારા મિત્રો સાથે હું અહીંયા રમવા આવી છું. આ ગાર્ડનમાં રમત ગમતના ઘણાબધા સાધનો છે. જેમાં હું રમું છું. એક ઝુલો તૂટેલો છે અને જીમના સાધનો પણ તૂટેલી અવસ્થામાં છે." - જૈની, વાસણા ગાર્ડનમાં રમવા આવનાર

જીતેન્દ્ર શાહે જણાવ્યું હતું કે, "આ ગાર્ડન સારું છે, પરંતુ જાળવણી સારી રીતે રાખવામાં આવતી નથી. સાંજે અહીંયા બહુ જ ભીડ હોય છે. દરેક જગ્યાના આસપાસના લોકો અહીંયા આવે છે, બાળકો રમે છે. સાફ સફાઈની વ્યવસ્થા પણ સારી નથી."

અમદાવાદના સેન્ટ્રલ ઝોનના ગાર્ડન
પરિમલ ગાર્ડન

અમદાવાદના સી. જી રોડ પર આવેલું પરિમલ ગાર્ડન જે અમદાવાદના ફેફસા સમાન છે. આ ગાર્ડન 60 વર્ષ પહેલાનું જૂનું ગાર્ડન છે. 2021માં 12 કરોડના ખર્ચ બનાવવામાં આવ્યું હતું. હાલ આ ગાર્ડન ફાઈવ સ્ટાર રિસોર્ટ જેવું બની ગયું છે. આ ગાર્ડનમાં મહિલા અને પુરુષ માટે અલગ અલગ જીમ બનાવવામાં આવ્યા છે.
ઓપન જીમમાં આધુનિક સાધનો પણ છે. અહીંયા સ્પોર્ટ્સ ઝોન બનાવવામાં આવ્યા છે. ક્રિકેટ, વોલીબોલ માટે બેરીકેટેડ ઝોન બનાવવામાં આવ્યા છે.

યોગા માટે અલગ જગ્યા બનાવવામાં આવી છે. બાળકો માટે રમત ગમતના અલગ અલગ સાધનો રાખવામાં આવ્યા છે. પેટ ડોગ માટે સ્પેશિયલ જગ્યા બનાવવામાં આવી છે. મુલાકાતીઓ માટે ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, મોર્નિંગ ઇવનિંગ બુક માટે બેસ્ટ સ્થળ છે અને આ ગાર્ડન અમદાવાદ શહેરને સૌથી વધુ ઓક્સિજન આપનાર ગાર્ડન છે.

અમદાવાદના વેસ્ટ ઝોનના ગાર્ડન
"હું દરરોજ 1 કલાક માટે તો આ ગાર્ડનમાં આવું છું. અહીંયા બધું સારું છે, પરંતુ જાળવણી સારી રીતે કરવામાં આવતી નથી અને ઝુલા પણ ઘણા તૂટેલી હાલતમાં છે." - રમેશભાઈ શાહ, મુલાકાતી

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ગાર્ડન ડિપાર્ટમેન્ટ હેઠળ શહેરના 200થી વધારે પાર્ક અને ગાર્ડન છે, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ, સાઉથ, નોર્થ વેસ્ટ, સાઉથ વેસ્ટમાં જેવા વિવિધ સાથ ઝોનમાં વહેંચાયેલા છે. બે ફૂટથી વધુ ઊંચા રાઈડ અને બે ફૂટથી વધુ સીટિંગ ક્ષમતાવાળી રાઈડ માટે લાયસન્સ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. પાંચ વર્ષ પહેલા બગીચા પાર્કમાં બાળકોના રમતના સાધનોની સલામતી માટે નવા નિયમો અને SOP બનાવવામાં આવી હતી. 2019માં કાકરીયા રાઈટ અકસ્માત થયો ત્યારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

પીપીપી દ્વારા મેન્ટેન થતા ત્રણ ગાર્ડન
વધુમાં, આ તમામ ગાર્ડનોમાં વરસાદ પછી ઝૂલા સૂકા છે કે નહીં તે ચેક કરવાનું અને એક સાધન પર એક સમયે વધુ બાળકો નહીં બેસે તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. 2019ના જુલાઈ મહિનામાં કાંકરીયા રાઇડ તુટવાના કારણે બે લોકોના મૃત્યુ થયા હતા અને 29 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

